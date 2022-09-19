برنامج تدريبي يتيح للمشاركين التعرف إلى استراتيجيات الأمن الاستباقية لتجنب تحول التهديدات الحالية إلى هجمات مستقبلية

المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في التدريب والاعتماد بمجال الأمن السيبراني، عن إقامة برنامجه التدريبي SANS Cyber Safari 2022 في فندق جي دبليو ماريوت الرياض في الفترة من 1 إلى 13 أكتوبر. وخلال البرنامج، يتعرف المشاركون إلى أساسيات الأمن السيبراني وتقنية المعلومات من خبراء القطاع، كما يتعلمون جوانب دقيقة في القطاع كأساليب القرصنة الأخلاقية والأمن السحابي وتكتيك الدفاع السيبراني واستراتيجيات إدارة الأمن.

يذكر أن المملكة العربية السعودية حلّت عام 2021 في المركز الثاني عالميًا وفي المركز الأول بالشرق الأوسط والدول العربية وآسيا على مؤشر الأمن السيبراني العالمي – وهو إنجاز عالمي ضخم للمنطقة.

في تعليقه على الأمر قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: "تنسجم أولوياتنا في السعودية مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة ومع رؤية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني نحو إيجاد مجال سيبراني آمن وموثوق يتيح النمو والازدهار. فنحن نريد تثقيف الجيل الجديد من العاملين في مجال الأمن السيبراني بما يمكّنهم من إدامة جهود المملكة وإنجازاتها البارزة في توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية وتعزيز مرونة الأمن السيبراني بالمملكة وقدرته على الصمود بفضل برامجنا التدريبية المتنوعة."

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج SANS Cyber Safari 2022 يقدم عددًا من الدورات التدريبية ومنها دورة SEC504: أدوات وأساليب القرصنة والتعامل مع الحوادث، ودورة SEC488: أساسيات الأمن السحابي، ودورة SEC401: أسس الأمن – الشبكات والنقاط النهائية والبنية السحابية، ودورة SEC560: اختبار الاختراق المؤسسي، و MGT512: أساسيات قيادة الأمن للمدراء، و SEC503: الكشف عن التطفل، و SEC542: اختبار اختراق الشبكات والقرصنة الأخلاقية، و SEC566: تطبيق وتدقيق أطر وضوابط الأمن.

يتوفر التدريب الحضوري والبث المباشر عبر الإنترنت لجميع تلك الدورات باستثناء دورة SEC504: أدوات وأساليب القرصنة والتعامل مع الحوادث التي ستقام بشكل حضوري فقط.

كما تعقد يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 ندوة افتراضية إضافية بعنوان "لا أحد سيهاجمك اليوم!" وذلك في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرياض، لتقدم كافة المعلومات التي يوفرها مركز Internet Storm ومناقشة عدد من الحالات الواقعية والطرق التي ينبغي تجنبها في استخدام البيانات.

تقام الدورات خلال الفعالية من الساعة 09:00 صباحًا إلى 17:00 مساءً بالتوقيت القياسي العربي و 10:00 – 18:00 مساءً بتوقيت دول الخليج، وتتخللها الاستراحات.

ويتأهل المشاركون في البرنامج التدريبي للانضمام إلى بطولة NetWars الحصرية التي تقدم باقة متكاملة من السيناريوهات التعليمية العملية والتفاعلية لتمكينهم من تطوير مهاراتهم وإتقان التعامل مع الأحداث الواقعية في بيئة معزولة وخاضعة للرصد. كما تتاح للحاضرين فرصة المشاركة في قمة سانز المرتقبة.

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