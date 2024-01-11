دبي، الإمارات العربية المتحدة: من المقرر أن تُحدث "كوبكارت" (Copecart)، منصة المبيعات الرقمية الشهيرة، ثورة في المبيعات عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إطلاقها في 12 يناير 2024. وسيقام هذا الحدث المرتقب ضمن فعالية "ماسترمايند" ( The Mastermind Event)، الذي يستضيفه فندق والدورف أستوريا الفاخر في نخلة جميرا في دبي، ويضم شخصيات مؤثرة مثل تاي لوبيز ونيكلاس بيدي ومات شولدت.

"كوبكارت" هي منصة المبيعات الرقمية المفضلة للمبدعين والمدربين والمسوقين عبر الإنترنت، إذ تقدم واجهة سهلة الاستخدام وتكنولوجيا متطورة وميزات قوية لتبسيط المبيعات عبر الإنترنت وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد واستهداف الجماهير بشكل فعال.

وقد أشاد تاي لوبيز، رجل الأعمال الشهير، بالشراكة معها قائلاً: "لقد كانت الشراكة مع ’كوبكارت‘ فعالة في تنمية جماهيري ومنتجاتي العالمية وتحقيق الدخل منها. ونحن نتطلع إلى هذا الفصل الجديد مع ’كوبكارت‘".

وأكد الدكتور مايكل كلوب، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "كوبكارت"، على أهمية سوق الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "مع Copecart.ae، سنمكن رواد الأعمال عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة من تحقيق الدخل من جمهورهم المحلي والعالمي وتوسيع نطاق أعمالهم بشكل أسرع، أسوة بما فعلناه لـ25000 من البائعين العالميين من قبل."

هذا وتشمل الميزات الرئيسة لـ"Copecart.ae" العمليات الإدارية المبسطة، والخروج بسرعة البرق، ومتتبع مؤشرات الأداء الرئيسة المدمج، وإنشاء متجر إلكتروني سريع، وتوسيع نطاق الإيرادات. ويمكن للمستخدمين الآن التسجيل مجانًا على موقع "Copecart.ae" لاستكشاف هذه الميزات القوية.

ولا شك في أن فعالية "ماسترمايند" في فندق والدورف أستوريا في دبي منصة مثالية للإطلاق الرسمي لشركة "كوبكارت" في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعرض إمكاناتها لتغيير قواعد اللعبة في مشهد المبيعات الرقمية.

#بياناتشركات

-انتهى-

لمحة عن حول كوبكارت:

"كوبكارت" (Copecart) هي منصة مبيعات رائدة عبر الإنترنت مصممة لتمكين المبدعين الرقميين، بما في ذلك منشئو المحتوى، ومصممو الدورات التدريبية، والمدربون، والشركات عبر الإنترنت. مع التركيز على تبسيط تعقيدات المبيعات عبر الإنترنت، توفر "كوبكارت" خدمات شاملة لنمو الأعمال والربحية. انضموا إلى صفوف 25000 بائع عالمي يثقون في "كوبكارت" لإنجاح مبيعاتهم عبر الإنترنت.

المصدر: ايتوس واير

جهات الاتصال:

بن كوين

معرف البريد الإلكتروني: Connect@copecart.com

الاتصالات الإعلامية:

البريد الإلكتروني: Connect@copecart.com