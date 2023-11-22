الاحتفال بالكوادر الإماراتية ومنحهم الدكتوراه الفخرية فى حفل تخرج جامعة هيريوت وات دبى

دبي، الإمارات العربية المتحدة : احتفلت جامعة هيريوت وات دبي بالإنجازات الإماراتية المتميزة والمساهمات القيمة للدولة من خلال منح الدكتوراه الفخرية لسمو الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي ، ومعالى الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق خلال حفل التخرج الشتوي الذي أقيم في دبي وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في دبي نهاية الشهر، تم منح كلتا الدرجتين تقديراً لمساهماتهما البارزة في مجال الاستدامة.

وقد قامت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس جامعة هيريوت وات دبى ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات عيسى صالح القرق (ESAG) ومقرها دبي بتسليم الدرجات العلمية.

وفي حديثها بهذه المناسبة، قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق: “إنه لمن دواعي سرورى أن أرى جامعة هيريوت وات تكرم اثنين من زملائي الإماراتيين لإنجازاتهم المتنوعة في مجالات الاستدامة وتغير المناخ وتنمية المجتمع والخدمات الأكاديمية والحكومية. وتعد كلٍ من سمو الشيخة شمّا ومعالى الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي مثالين استثنائين قادرين على إحداث تأثير هادف في المجتمع، وسيكونان بمثابة قدوة ملهمة للأجيال القادمة فى الامارات العربية المتحدة. ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) قريبًا في دبي، فهذا هو الوقت المثالى لتقدير ومكافأة مساهماتهم في الاستدامة."

وقد حصل ما يقرب من 400 خريج على شهاداتهم في حفل التخرج للاحتفاء بعملهم الجاد وطموحهم.

وأعربت بروفيسور هيذر ماكغريجور، عميد ونائب رئيس جامعة هيريوت وات دبي، عن اعتزازها بالخريجين، وقالت: "تمثل حفل التخرج اليوم علامة فارقة، وتتويجًا لسنوات من العمل الشاق والمثابرة والالتزام بالتميز. فأنتم على أهبة الاستعداد للدخول في مستقبل مليء بالإمكانات والفرص، وتذكروا أن المعرفة التي اكتسبتموها والشخصية التي قمتم بتشكيلها هنا سترشدكم فى حياتكم المهنية والشخصية. اشجعكم ​​على تطبيق إرث وقيم هذه المؤسسة بكل فخر لكى تصبحوا من صناع عالم مستنير بالحكمة والنزاهة. ويسعدني أيضًا أن خريجينا تمكنوا من الاستماع إلى خريجينا الفخريين سمو الشيخة شمّا ومعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي. إن إنجازاتهم هي تذكير بقدرة الأفراد على تشكيل المستقبل من خلال عملهم الجاد وأفكارهم، كما أنها بمثابة مصدر إلهام لجميع الطلاب المتخرجين."

ان سمو الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان رائدة أعمال وكاتبة ومتحدثة عامة ومؤسسة وأكاديمية وخبيرة في مجالات الاستدامة وتغير المناخ والتنمية الاجتماعية. وفي عام 2023، تم اختيارها كقائدة عالمية شابة للمنتدى الاقتصادي العالمي. وهي مناصرة متحمسة للعمل المناخي، والرئيس التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي (UICCA). تعمل الشيخة شمّا على دفع نمو الاقتصاد الأخضر المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال جمع القطاعين العام والخاص، وكذلك المجتمعات، لتعزيز أُطر التمويل الأخضر والدعوة إلى سياسات وتنظيم فعال. وهي مؤسِّسة للعديد من الشركات المعنية بالحلول المناخية (ذا كلايمت ترايب ، وReset الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة الى مؤسسة التحالفات للاستدامة العالمية). كما تم إختيارها من قِبل مركز الطاقة العالمي - التابع للمجلس الأطلسي ضمن مجموعته الرابعة من القيادات النسائية في برنامج زمالة الطاقة والمناخ، وذلك كأول سيدة من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن هذه مجموعة. وهي أيضًا عضو في مجلس المستقبل العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مستقبل صافي الانبعاثات الصفري.

يتمتع معالى الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي بحضور قوى في الساحتين العامة والأكاديمية في الإمارات العربية المتحدة. وقد شغل مناصب وزارية متميزة وعضوية مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، معظمها في وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تطوير البنية التحتية. ومن خلال هذه الأدوار،قام بقيادة التنمية المستدامة ومبادرات تغير المناخ المحلية والعالمية، وقاد مشاريع البنية التحتية. وشهدت فترة ولايته إطلاق عدد لا يحصى من المبادرات، مثل مختبرات الأبحاث وبرنامج الشيخ زايد للإسكان. وقد لعب دوراً محورياً في الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية. وفي المجال الأكاديمي، تعاون الدكتور النعيمي مع جامعة هيريوت وات دبي، حيث ترأس مجلس إدارة مركز التميز في البناء الذكي والمستدام (CESC)، ونقل المعرفة كأستاذ زائر في الكلية التقنية العليا بدبي.

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نبذة عن جامعة هيريوت وات دبي:

باعتبارها أول جامعة بريطانية تنشئ حرمًا جامعيًا في دبي في عام 2005، رسخت جامعة هيريوت وات دبي نفسها كجامعة رائدة في قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهى تقدم مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات، بدءًا من المرحلة التأسيسية وحتى شهادات الدكتوراه. حصلت جامعة هيريوت وات دبي على الترخيص المؤسسي الأولي من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي (CAA) التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يعني أن الحرم الجامعي أصبح الآن معترفًا به من الحكومة الإتحادية للجودة العالية التي تقدمها الجامعة في برامجها الأكاديمية، وقد بدأت عملية الاعتماد للبرامج. يتمتع خريجو جامعة هيريوت وات بفرص كبيرة للتوظيف وتسعى إليهم أفضل المؤسسات في جميع أنحاء العالم، حيث يحصلون على أكثر من 90% من الوظائف على مستوى الدراسات العليا أو يواصلون الدراسة في غضون ستة أشهر من التخرج. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.hw.ac.uk/dubai.htm