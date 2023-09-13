

- الخطوة تأتي انطلاقاً من إدراك الشركة لدور المستثمرين الحاسم في توفير رأس المال والخبرات لمواجهة تحديات المناخ العالمية

- انفستكورب تعيد تأكيد التزامها دعم الهدف المتمثل بصفر انبعاثات لغازات الدفيئة بحلول 2050

البحرين: أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم، رعايتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28، الذي يُعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وذلك كراعي داعم للمسار “Associate Pathway Partner”. وتتفق خطوة الرعاية التي تقوم بها "انفستكورب" مع التزام دولة الإمارات بجعل COP28 نقطة تحول من خلال توحيد جهود صنّاع القرار وخبراء المناخ والشركات المبتكرة ورجال الأعمال وجهات التمويل لتسريع الوصول إلى حلول ملموسة تهدف إلى خفض الانبعاثات والتعامل مع تداعيات تغيُر المناخ. وتملك "انفستكورب" سجلاً حافلاً يمتدّ أكثر من 40 عاماً في تحديد الشركات الفاعلة والاستثمار فيها وتوسيع حجمها، وتدرك الدور الأساسي الذي يجب أن يلعبه رأس المال الخاص والخبرة كمحفز للقيام بخطوات عملية وحصد نتائجها.

في هذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب، محمد العارضي: " تؤكد الأحداث المناخية الأخيرة وارتفاع درجات الحرارة لأرقام قياسية في جميع أنحاء العالم حقيقة أننا نواجه أخطاراً متزايدة، ولدينا وقت محدود لاتخاذ الإجراءات المطلوبة". وأضاف: "حدد COP28 أولوياته، ومن بينها اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التمويل المناخي من قبل الحكومات والقطاع الخاص كونَه أحد أهم العناصر لتغيير المسار. لدينا فرصة للالتقاء في COP28 وإحراز تقدم حقيقي. وتعزز طموحات دولة الإمارات التزام انفستكورب بوضع خبرتها في جمع رأس المال وبناء الشركات في خدمة الاستثمارات الاستراتيجية والمشاريع التحويلية التي توجِد الحلول".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي المشارك في انفستكورب ريشي كابور: " سيشهد مؤتمر الأطراف COP-28 أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ونحن ندرك أن التقدّم المُحرَز حتى الآن ن متأخر عن الخطة. وتدل رعايتنا لمؤتمر الأطراف على دعم انفستكورب والتزامها بلعب دور رائد في توفير رأس المال والاستثمارات الجديدة المطلوبة لخفض الانبعاثات. وسنعلن عن المزيد من المبادرات الكبرى من الآن وحتى نوفمبر بما يؤكد أكثر التزامنا بهذه القضية".

تُعرِّف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تمويل المناخ بأنه يهدف إلى الحد من الانبعاثات وتعزيز مصارف غازات الدفيئة ويهدف إلى الحد من ضعف النظم البشرية والإيكولوجية والحفاظ على قدرتها على التكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

بالإضافة إلى رعايتها لمؤتمر المناخCOP-28 ، أعلنت انفستكورب اليوم عن دعمها لخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050، وذلك تماشياً مع الجهود العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية (يمكن الاطلاع على نسخة من بيان إنفستكورب لصافي الانبعاثات الصفرية). وهذا يؤكد من جديد الالتزام الذي انخرطت فيه الشركة هذا العام من خلال مشاركنتها في مبادرة Climat International (iCI)، وهي عبارة عن اتحاد بقيادة الأسواق الخاصة يضم المستثمرين الذين قدموا التزامًا جماعيًا بفهم أفضل وتقليل انبعاثات الكربون للشركات المدعومة من الأسواق الخاصة.

بالإضافة إلى iCI، فإن انفستكورب هي أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI) وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وتحمل رخصة من مجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB)، وعضو في مبادرة تقارب البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وتساهم مشاركة إنفستكورب في هذه المبادرات في تعزيز عمل الشركة في مجال الاستدامة لعملياتها واستثماراتها.

في يونيو 2023، أصدرت انفستكورب تقريرها الذي يحمل عنوان "النمو المسؤول" والذي يوضح بالتفصيل نهج الشركة تجاه مواضيع البيئة والاجتماعية والحوكمة والتزامها بأن تكون رائدة في الاستثمار المسؤول. وقد ركزت انفستكورب، التي تضم نحو 50 جنسية من خلال حوالي 500 موظف، على ثلاثة التزامات أساسية في التقرير:

بناء شركات عالية الأداء، مع التركيز على ممارسات الحوكمة وتعاون الجهات المعنية والاستفادة من البيانات للتغلب على التحديات المتعلقة بالمناخ وتحسين فعالية عمليات الشركات إلى الحد الأقصى.

دفع عملية التأثير الاجتماعي من خلال الدعوة إلى خلق بيئات عمل متنوعة وشاملة ودعم رفاهية المجتمع والتقدم التعليمي.

الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، من خلال دعم توافق شركات المحفظة مع أهداف الاستدامة العالمية، فضلاً عن الحد من انبعاثات انفستكورب نفسها.

#بياناتشركات

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العائدات المطلقة، حصص في الشراكات العامة، البنى التحتية وإدارة أصول التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عائدات جذابة لعملائها مع نمو أعمال شركاتنا من خلال استثمارات منضبطة، فريق عمل متميّز، وجودنا الدولي ونهجنا المبتكر.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح مستثمرينا وشركائنا. ونهدف للقيام باستثمارات مستدامة في المجتمعات التي نعمل ضمنها. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم.

يبلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 50 مليار دولار أميركي. تملك انفستكورب حالياً 14 مكتباً، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة. ويعمل في الشركة حوالي 500 موظف من 50 جنسية في مكاتبها.

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