أطلق COP28 فيلماً وثائقياً جديداً يوثق خطوات التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تم في ديسمبر الماضي خلال ختام المؤتمر في دبي.

يقدم الفيلم، الذي يحمل عنوان "في قلب الحدث"، تجربة حية تتيح للمشاهدين معايشة أبرز المحطات في مسار التوصل إلى مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً للمفاوضات المناخية منذ اتفاق باريس.

ويستعرض "في قلب الحدث" قصة الجهود المكثفة التي تكللت بإنجاز إماراتي تاريخي شهد توافق الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على "اتفاق الإمارات" الذي وضع خريطة طريق طموحة وعملية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

الفيلم الوثائقي يعرف المشاهدين على كواليس هذه الرحلة ومسارها من نقطة الانطلاق وصولاً إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي.

لمشاهدة فيلم "في قلب الحدث"، يرجى زيارة www.COP28.com

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