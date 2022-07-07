القاهرة، مصر: تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نظمت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة جنرال الكتريك بالتعاون مع شركة انبي ورشة عمل لتبادل الرؤى حول أحدث التقنيات في مجال خفض الانبعاثات في مختلف أنشطة قطاع البترول.

وتهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها الرامية لتقليل البصمة الكربونية في انشطة قطاع البترول والعمل عن كثب مع شركاء القطاع لتطوير وتنفيذ مبادرات ومشروعات واقعية للعمل المناخي تمهيداً للإعلان عنها خلال مؤتمر قمة المناخCOP27 الذي ستستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

و صرح المهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية، انه في اطار جهود الوزارة للتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، جار العمل علي دراسة كافة الحلول والتقنيات المتطورة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لخفض الانبعاثات في الانشطة البترولية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر البترول والغاز.

ومن جانبه اشار المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة إنبي، بأن الشركة تولي اهتماماً خاصاً لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال خفض الانبعاثات والمساهمة في تحسين الأداء البيئي لقطاع البترول والغاز في مصر.

و صرحت السيدة مي عبد الحليم، رئيس شركة جنرال إلكتريك في مصر وشمال أفريقيا، بأن الشركة لديها من الخبرات الواسعة والبرامج الحديثة ما يساعدها على المساهمة في دعم قطاع البترول لتحقيق استراتيجيته لخفض الانبعاثات، مؤكدة على أن ورشة العمل هذه تعُد خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع قطاع البترول في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.

وتواصل "جنرال إلكتريك" دعمها لتطوير قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية للنقل في مصر منذ أكثر من 40 عاماً. واليوم، هنالك أكثر من 55 من توربيناتها الغازية في البلاد، باستطاعة توليد إجمالية تبلغ 11.3 جيجا واط، والشركة مستمرة بلعب دوري حيوي في تطوير مشاريع البنية التحتية الرئيسية في مصر من خلال تقديم الخدمات والحلول المتطورة.

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حول "جنرال إلكتريك"

تعمل "جنرال إلكتريك" - الشركة العالمية المدرجة ضمن بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)- على دعم دول العالم عبر مساعدتها على التغلب على أكبر تحدياتها. ومن خلال دمج الخبرات الهندسية عالمية المستوى مع البرمجيات والتحليلات، تزود "جنرال إلكتريك" دول العالم بحلول أكثر كفاءةً وموثوقيةً وأماناً. وعلى مدار أكثر من 130 عاماً، ساهمت "جنرال إلكتريك" بإحداث قفزات نوعية في قطاع الصناعة، وهي اليوم توفر نماذج جديدة في التصنيع المضاف، وعلوم المواد، وتحليل البيانات. وتتميز "جنرال إلكتريك" بقوة عاملة عالمية ومتنوعة، تعمل بأعلى درجات التفاني والنزاهة لتحقيق رسالة الشركة وتلبية تطلعات عملائها. ويتوفر المزيد من المعلومات عبر الرابط www.ge.com.

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