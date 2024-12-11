شاركت جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية في اعمال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) لمكافحة التصحر المنعقد في العاصمة السعودية الرياض بحضور عدد من كبار الشخصيات وصُنّاع السياسات والمؤسسات العالمية والشركات والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنيّة، بهدف تسريع المبادرات العالمية لاستعادة خصوبة الأراضي، وتعزيز القدرات على مواجهة الجفاف وتعزيز حوكمة المياه العالمية.

وناقش عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية من خلال جلسات المؤتمر والمنتديات الحوارية التي رافقته سبل تسريع الجهود الدولية لمواجهة تحديات الجفاف وآليات ضمان اتباع نهج عالمي أكثر تماسكًا للتصدي لهذه الأزمة العالمية بطريقة استباقية، إلى جانب مناقشة قضية ندرة المياه العالمية والتحديات ذات الصلة، وشاركوا في الحوارات الرامية إلى استكشاف الحلول والابتكارات والدروس المستفادة من مشاريع التشجير العالمية، ونتائج البحوث العلمية المرتبطة بمشاريع إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة في جميع أنحاء العالم.

وفي سياق متصل، نظمت الجمعية ندوة حول "إدارة وترشيد مياه الري في مكافحة التصحر " في قاعة جناح الامانة العامة لمجلس التعاون ضمن فعاليات COP1، أدارها الدكتوريحيى العتبيبي وتحدث فيها الدكتور عبدرب الرسول العمران الاستاذ بجامعة الملك سعود عن "ترشيد مياه الري" وقدم مداخلة علمية بعنوان "الري الناقص ثم تحدث الدكتور وليد زباري إلى قضية "إدارة مياه الري"، ليتطرق الدكتور بكلية الزراعة بجامعة الملك سعود أحمد الشافعي لقضية "الذكاء الاصطناعي في ادارة وترشيد مياه الري".

-انتهى-

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