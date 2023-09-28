بمشاركة الدكتور سلطان الجابر ورزان المبارك

دبي: ينظم "متحف المستقبل" ضمن فعاليات "أسبوع مستقبل المناخ" الذي ينعقد بالتعاون مع مؤسسة فكر، جلسة حوارية بعنوان "العد التنازلي لـ COP 28" يوم السبت القادم (30 سبتمبر) تستضيف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، لاستعراض آخر الاستعدادات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أواخر نوفمبر المقبل في مدينة دبي.

وتشارك في هذه الجلسة أيضاً سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف (COP28)، ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتدير الجلسة دبي أبو الهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة "فكر".

وتماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات تسعى رئاسة COP28 إلى أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

وكانت فعاليات "أسبوع مستقبل المناخ" التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة "فكر" انطلقت يوم الثلاثاء 26 سبتمبر بمشاركة بارزة من الخبراء والمهتمين بمجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي، وشهدت خلال اليوم الأول 8 كلمات رئيسية وجلسات حوارية خلال اليوم الأول ركزت على العمل المناخي وتعزيز جهود الاستدامة وتبني التقنيات المستقبلية، إضافة إلى ورشة عمل متخصصة حول مفاوضات المناخ تم تنظيمها بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع مستقبل المناخ" مشاركة بارزة من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حول مستقبل التجارة المستدامة، إضافة إلى العديد من ورش العمل المتخصصة، وعرض لعدد من الأفلام المناخية، ومعرض صور حول المناخ في المنطقة.

وللمزيد من المعلومات حول "أسبوع مستقبل المناخ" الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة "فكر" ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.climatefutureweek.ae).

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