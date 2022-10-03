الشركة تستعرض القدرات المتميزة لحلول أمن وإدارة تقنية المعلومات في أكبر فعالية تقنية بالمنطقة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت اليوم مانيج إنجن، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات والتابعة لمجموعة زوهو كوربوريشن، عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر. وتستعرض مانيج إنجن مجموعتها الكاملة من حلول أمن وإدارة تقنية المعلومات في أسواق دول الخليج العربية، كما تطلق خلال مشاركتها في الفعالية منصة CloudSpend – وهي منصة لمراقبة وتحسين تكلفة البنية السحابية لخدمة Azure.

وفي تعليقه على الأمر قال راجيش غانيسان، رئيس مانيج إنجن: "هناك توجهان جديدان سيحددان ملامح مستقبل العمل وإنجازه في سياق الأعمال، وهما تزايد استخدام العملاء للتقنيات الرقمية وتفضيل الموظفين للعمل عن بعد. ويستدعي ذلك نماذج عمل جديدة ونهجًا مختلفًا تمامًا لاستخدام التقنية في دعم الأعمال، وستعرض مانيج إنجن خلال جيتكس 2022 كيفية عملها كمنصة مختارة لقادة التقنية الراغبين بتحقيق العائد الأمثل على استثماراتهم التقنية لتمكين بيئات العمل المدمجة."

يشار إلى أن مانيج إنجن تحتفل بمرور 20 عامًا على انطلاقها بأكبر مشاركة لها في جيتكس – أكبر فعالية تقنية بالمنطقة. وتستعرض الشركة مجموعتها الكاملة التي تضم ما يزيد على 60 منتجًا يمكنها مساعدة الشركات من مختلف الأحجام على إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات، حيث تغطي جوانب عديدة تشمل إدارة خدمات تقنية المعلومات وإدارة العمليات التشغيلية والأمن وإدارة السجل النشط وإدارة وتحليل النقاط النهائية.

إطلاق منصة CloudSpend for Azure

تطلق الشركة ضمن مشاركتها منصة CloudSpend لخدمة Microsoft Azure، وهي متوفرة بالفعل لخدمات AWS من أمازون، وتقدم حلول استقصاء الأعمال وقدرات التنبؤ الذكية المطورة لتعالج الفجوة بين تخططي القدرات وتحسين التكلفة للموارد المستخدمة في بيئات متعددة البنى السحابية. ويشار إلى أن استخدام البنية السحابية العامة شهد نموًا هائلًا خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق ليصل إلى 600 مليار دولار أمريكي عام 2023. وتستهدف endCloudSp من مانيج إنجن التكاليف المرتفعة لاستخدام خدمات AWS و Azure لدى مزودي البنية السحابية العامة.

ومن جانبه قال نيرمال كومار مانوهاران، المدير الإقليمي لدى مانيج إنجن: "تمثل منطقة الشرق الأوسط سوقًا مهمًا لنا، وقد أثبت جيتكس مدى أهميته كمنصة فعالة لتعزيز تواجد الشركة بالمنطقة والتواصل مع جمهور أوسع. نرى في جيتكس فعالية قيّمة لأعمالنا ونتوقع أن تساعد مشاركتنا في نسخته لهذا العام في تأكيد التزامنا تجاه خدمة عملائنا بشكل أفضل وتقوية الرابط الذي يجمعنا بهم."

ومن المنتجات الأخرى التي تعرضها الشركة حلول Analytics Plus التي أطلقتها مؤخرًا، وأداة ServiceDesk Plus لإدارة خدمات تقنية المعلومات، وأداة Endpoint Central لإدارة النقاط النهائية الموحدة – وهما من أبرز منتجات مانيج إنجن التي تشهد إقبالًا بالمنطقة.

تواجد كبار مسؤولي الشركة في جيتكس

يشارك راجيش غانيسان في جلسة نقاش للخبراء حول "مكافحة الحرب السيبرانية" خطر داهم وجليّ" التي تقام من لساعة 12:35 إلى 1:15 في القاعة 1 يوم 11 أكتوبر، حيث يناقش أبرز خمسة وسائل وتهديدات للأمن السيبراني ينبغي الحذر منها. كما يتحدث شايلش دافي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس لأعمال الهندسة لدى زوهو كوربوريشن، عن "إدارة تقنية المعلومات بمساعدة الذكاء الاصطناعي" في جلسة تقام من الساعة 2:00 إلى 2:20 يوم 13 أكتوبر في قاعة الشيخ راشد.

ويتواجد المسؤولون التنفيذيون وخبراء التكنولوجيا من مانيج إنجن للقاء العملاء الحاليين والمحتملين للشركة وتقديم المشورة فيما يتعلق بتحديات تقنية المعلومات لديهم. ويقع جناح الشركة، وهي أحد الرعاة الفضيين لجيتكس 2022، في الجناح C1 بالقاعة 7.

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