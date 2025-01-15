· تم إزالة 2.182 طناً من النفايات العامة و120 طناً من مخلفات البناء من محمية وادي دجلة، مما ساهم في الحفاظ على البيئة في واحدة من أهم المحميات الطبيعية في مصر

· ركزت المهمة، التي قادها المغامران عمر سمرة ومنال رستم، على دعم الاستدامة وممارسات إعادة التدوير وتقليل النفايات

· كرس موظفو المشرق 228 ساعة من الجهود العملية للحفاظ على البيئة، بينما استفادت أكثر من 72 جهة محلية من المبادرات التعليمية المرتبطة بالمهمة

القاهرة، مصر: اختتم المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنجاح حملتها البيئية لتنظيف محمية وادي دجلة في مصر. تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرة المشرق العالمية Climb2Change، التي تهدف إلى وضع معايير جديدة لحماية البيئة من خلال تنفيذ أكبر عملية تنظيف للجبال في العالم. تشمل الحملة 14 جبلاً، تتضمن 7 قمم جبلية و7 مناطق أساسية مخصصة للتخييم. تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي وتعزيز ممارسات الاستدامة مثل إعادة التدوير وتقليل النفايات وحماية البيئة. من خلال Climb2Change، يؤكد المشرق التزامه بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته.

محمية وادي دجلة هي نظام بيئي صحراوي محمي يضم تنوعاً غنياً من الحياة البرية والموارد الطبيعية. وعلى الرغم من أهميتها البيئية، فإنها تواجه خطراً متزايداً نتيجة الأنشطة البشرية.

بدأت هذه المهمة في نوفمبر 2024 تحت إشراف المغامرين المعروفين عمر سمرة ومنال رستم كسفراء لمبادرة Climb2Change، وانضم إليهما موظفو المشرق مصر وشبكة المشرق العالمية بمصر. وخلال هذه المهمة المميزة، حقق الفريق إنجازات كبيرة في مجال الحفاظ على البيئة، حيث تمكن من إزالة 2.182 طناً من النفايات العامة و120 طناً من مخلفات البناء.

بالإضافة إلى تأثيرها البيئي، أحدثت مهمة Climb2Change في محمية وادي دجلة أيضاً تأثيراً اجتماعياً كبيراً؛ واستفاد منها 72 كياناً محلياً. كرس موظفو المشرق وقتهم وجهودهم للحفاظ على البيئة، حيث ساهموا بـ 228 ساعة في حماية النظام البيئي المتميز للمحمية. بالإضافة إلى ذلك، نظم المشرق جلسات تعليمية تسلط الضوء على مبادئ "عدم ترك أثر" والمسؤولية البيئية. كما شارك متطوعون من المدارس والجامعات وأعضاء المجتمع في هذه المهمة، وقدموا 581 ساعة من وقتهم وجهودهم. وقد جمعت المبادرة بشكل عام بين موظفي المشرق والمتطوعين الخارجيين، الذين ساهموا بإجمالي 809 ساعة لدعم هذه المبادرة.

وعلق عمرو البهي، الرئيس التنفيذي للمشرق مصر، على نجاح المهمة: " إن إتمام عملية تنظيف محمية وادي دجلة ضمن مبادرة Climb2Change العالمية يعكس التزام المشرق بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة. وتُعتبر هذه المهمة جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الشاملة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث نركز على تحقيق أثر فوري وندعم أيضاً التغيير طويل الأمد من خلال إشراك موظفينا والمجتمعات المحلية. ومن خلال المشاركة الفعالة ومبادرات التعليم والتوعية، نهدف إلى تمكين الأفراد لتحمل مسؤولياتهم تجاه بيئتنا. إننا فخورون بما أنجزناه من تأثير حتى الآن وسنواصل دعم جهود الاستدامة لحماية كوكبنا للأجيال القادمة."

وصرح عمر سمرة قائلاً: "عندما أستعيد ذكريات هذه الرحلة، أشعر بفخر كبير بما أنجزناه معاً. هذه المبادرة دعوة للجميع لتبني الاستدامة وتحمل مسؤولية بيئتنا. كمغامر، كنت دائماً أؤمن بتجاوز الحدود، وكانت هذه المبادرة تذكيراً قوياً بأن التأثير الأكبر يحدث عندما نتحد من أجل قضية مشتركة. إن شعار المشرق "تحدَّ اليوم" يتوافق للغاية مع هذه المهمة، مما يحفزنا على إحداث تغييرات مهمة من أجل كوكب أفضل."

وأضافت منال رستم: "لقد كانت مشاركتي في مبادرة Climb2Change في محمية وادي دجلة تجربة فريدة، حيث منحتني الفرصة لدمج شغفي بالمغامرة مع الحفاظ على البيئة. تمثل هذه المبادرة دليلاً على أهمية تحمل المسؤولية تجاه الأماكن التي نحبها. من خلال هذه المهمة، آمل أن أُلهم الآخرين لإدراك قيمة حماية تراثنا الطبيعي واتخاذ خطوات فعّالة في مجتمعاتهم. كل جهد، مهما كان صغيراً أو كبيراً، يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع".

وانطلاقاً من نجاح حملة تنظيف محمية وادي دجلة، يلتزم المشرق بضمان الاستدامة طويلة الأجل لمبادرة Climb2Change من خلال التعاون مع الحكومات المحلية والمنظمات البيئية ومرافق إدارة النفايات للحفاظ على بيئات نظيفة في النظم البيئية التي تحتاج للدعم حول العالم. ومع استمرار المبادرة في النمو، سيوسع المشرق جهوده لتشمل مناطق جديدة، مع التركيز على البعثات المستقبلية في القمم والنظم البيئية الشهيرة في التبت (الصين) وما بعدها. تعتبر هذه المبادرة دعوة للشركات والمنظمات حول العالم للانضمام إلى المبادرة والمساهمة في حماية كوكبنا.

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