الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة Checkout.com، المزود العالمي لخدمات المدفوعات، عن مشاركتها في المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية "24 فنتك"، والذي يقام في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر في الرياض. وستقوم الشركة من خلال مشاركتها في المؤتمر باستعراض كيفية الاستفادة من حلول الدفع الأكثر تقدماً في العالم لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

ويجمع المؤتمر أكثر من 26000 من قادة الفكر العالميين في مجالات التمويل والسياسة والتكنولوجيا والاستثمار والأوساط الأكاديمية لتناول بعض الموضوعات الرئيسية التي تشكل مشهد التكنولوجيا المالية في المملكة. وتشمل هذه الموضوعات تنظيم وحوكمة التكنولوجيا المالية، والاستدامة والتمويل الأخضر، والشمول المالي، وتقارب الأصول الرقمية والتمويل التقليدي، والتمويل المضمّن، والخدمات المصرفية المفتوحة، بالإضافة إلى أحدث اتجاهات التكنولوجيا في القطاع المالي.

وفي اليوم الافتتاحي للمؤتمر، يشارك ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ،Checkout.com في حلقة نقاش تركز على التعامل مع التحديات المعقدة، والاستفادة من الفرص الهائلة في مشهد المدفوعات الرقمية سريع التطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما سيخاطب أبونداندولو الحضور في اليوم الثاني للمؤتمر، من خلال جلسة بعنوان "التجارة الرقمية في المملكة العربية السعودية: قصة نمو سريع ومستدام". حيث سيتناول التوسع والتنويع الملحوظين للاقتصاد الرقمي في المملكة، بما يوفر رؤى استراتيجية قيّمة للشركات التي تسعى إلى الاستفادة من ابتكارات الدفع لتعزيز أدائها وضمان النجاح في هذه السوق الديناميكية.

إلى ذلك، وفي خطوة استراتيجية، ستقوم Checkout.com بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع التعاونية، وهي الشركة الرائدة في مجال التأمين في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع مجموعة الخدمات التي تقدمها Checkout.com للتعاونية، وتعزيز عمليات الدفع الرقمية من خلال تبسيط المعاملات وتقديم تجربة دفع رقمية استثنائية لعملاء التعاونية.

في معرض تعليقه على مشاركة Checkout.com في المؤتمر، أشار أبونداندولو إلى التزام الشركة بدفع وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، حيث قال: "إننا في Checkout.com نكرس جهودنا لدفع وتعزيز التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وندعم رحلتها نحو تحقيق مستقبل خالٍ من النقد، بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة ’السعودية 2030‘. إلى ذلك، فإننا نسخّز أكثر التقنيات تطوراً لتزويد الشركات في السعودية بحلول دفع تمتاز بالمرونة والسرعة والتميز في الأداء، مما يساهم في تعزيز أدائها من خلال المدفوعات. وتأتي شراكاتنا مع التعاونية لتعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لتجارنا، في المملكة وخارجها، ليتمكنوا من استغلال القيمة الكاملة للاقتصاد الرقمي المزدهر في السعودية."

هذا وكان تقرير شركة Checkout.com السنوي الرابع للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر ارتفاعاً كبيراً نسبته 180٪ في عدد الأفراد الذين يتسوقون عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل شهرياً منذ عام 2020. كما سلطت نتائج التقرير الضوء على زيادة هائلة تبلغ نسبتها 90% في عدد المستهلكين الذين قاموا بالتسوق عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل يومياً خلال السنوات الأربع الماضية. ويُظهر التقرير أيضاً أن أكثر من نصف المستهلكين السعوديين (53%) يتطلعون إلى زيادة إنفاقهم عبر الإنترنت خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وتعكس هذه النظرة المتفائلة مرونة الاقتصاد الرقمي وإمكانات النمو غير المستغلة بعد في المملكة.

وكانت شركة Checkout.com سجلت زيادة بنسبة 165% في إجمالي حجم معالجة المدفوعات في المملكة العربية السعودية بين عامي 2022 و2023. وتعكس هذه النتيجة الإيجابية قوة السوق السعودية ونضجها الرقمي، فضلاً عن أنها مدعومة بقاعدة تجار متنامية باستمرار، وتفضيل متزايد للمحافظ الرقمية من قبل المستخدمين في جميع أنحاء المملكة. وكما يوضح هذا النمو قوة منصة Checkout.com، التي تمكن التجار من تحسين أدائهم وتقليل أوقات انقطاع الخدمة وزيادة الإيرادات.

وجدير بالذكر أن شركة Checkout.com تقدم خدماتها للشركات في المملكة العربية السعودية منذ عام 2014، ولديها مكتب في الرياض. ويشكل فريق عملها المحلي في المملكة جزءاً من شبكة عالمية تضم أكثر من 1800 موظف يعملون على مساعدة آلاف المؤسسات والشركات في جميع أنحاء العالم لتحقيق النمو من خلال منصة مدفوعات رائدة من الجيل التالي.

حول Checkout.com

تعمل شركة Checkout.com على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي. تتميز الشبكة العالمية للمدفوعات الرقمية لـ Checkout.com بدعم أكثر من 145 عملة وتقديم حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، نساعد تجارنا والمؤسسات التي نعمل معها على زيادة معدلات القبول، وتقليل تكاليف المعالجة، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى دافع رئيسي للإيرادات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Checkout.com في لندن، ولها 16 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل إنستاشوب، وبوتيم، وتمار، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقر ستيشن.

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