دبي، احتفى مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الرئيس المالي (CFO)، الذي أُقيم برعاية وحضور معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، والعضو المنتدب في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، وبتوجيه من معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وحضور عدد من كبار المسؤولين في إمارة دبي.

ويجسّد هذا البرنامج إحدى المبادرات النوعية التي يواصل المجلس من خلالها ترسيخ منظومة متكاملة لتطوير رأس المال البشري الإماراتي، عبر تمكين الكفاءات الإماراتية بمهارات قيادية ومالية متقدمة تؤهلها لتولي أدوار تنفيذية مؤثرة في مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. كما يسهم البرنامج في بناء مجتمع مهني متخصص للماليين الإماراتيين، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الكفاءات الإماراتية، بما يدعم تطور القطاع المالي والاقتصادي في الإمارة ويرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للتميز المالي والابتكار.

وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن تخريج 30 مسؤول من الكفاءات الإماراتية في الدفعة الأولى من البرنامج يجسد التزام المجلس بتطوير القيادات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز جاهزيتها لقيادة التحول المالي وصناعة القرار في مختلف القطاعات، انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية المستدامة. وأكد معاليه أن بناء كفاءات مالية وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على استشراف المستقبل يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسيخ مكانة الإمارة مركزًا عالميًا للاقتصاد والأعمال.

وأضاف معاليه: "نؤمن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بأن بناء القدرات الوطنية مسؤولية استراتيجية تتطلب شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية الرائدة. ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير مبادرات نوعية تسهم في إعداد قيادات مالية إماراتية تمتلك الكفاءة والمرونة والقدرة على قيادة التحول، وتعزيز كفاءة مؤسساتها، وصناعة أثر مستدام يدعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي".

وتخلل الحفل حلقة نقاشية ثرية شارك فيها أصحاب المعالي والسعادة والخريجون، استعرضت أبرز مخرجات البرنامج وما أثمره من مشاريع ريادية ومبتكرة، جسدت ثمرة ما اكتسبه المشاركون من معارف ومهارات خلال رحلتهم التدريبية. حيث قدمت المشاريع حلولاً عملية لتحديات مالية وتنموية ذات أولوية، عكست قدرة الخريجين على تحويل المعرفة إلى مبادرات استراتيجية ذات أثر مستدام، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير القطاع المالي، ودعم المرونة المالية في إمارة دبي.

وتضمنت المشاريع، على سبيل المثال، مشروع "الذكاء المالي والسيادي"، الهادف إلى تعزيز كفاءة القرار السيادي، وحماية وتنمية رأس المال السيادي لإمارة دبي، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة تقييم المشاريع. كما شملت مشروع "تعليم بلا حدود"، الذي يفتح آفاقاً جديدة لنقل المعرفة وتوسيع فرص الوصول

إلى التعليم، بما يوفر مسارات تعليمية مرنة وشاملة للمتعلمين أينما كانوا. فيما ركز مشروع "تحرير السيولة من مخزون جامد إلى مرونة مالية كاملة" على تقديم نموذج مبتكر لتعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات والشركات. كما استعرض الخريجون مبادرة تستهدف إحداث تحول نوعي في قطاع الطيران، من خلال تعزيز المرونة الاستراتيجية في تحديث أسطول طيران الإمارات، بما يدعم جاهزية القطاع لمواكبة المتغيرات المستقبلية

وتضمنت باقي المشاريع مبادرات لتطوير إطار استراتيجي لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ترتكز على تحويل سياسة الاستثمار إلى منظومة ذكية توظف التقنيات الحديثة والخبرات البشرية، بما يمكّن صناع القرار من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة وفعالية.

وجاء هذا الحدث تتويجًا لمسار تدريبي مكثف امتد على مدى خمسة أشهر، خاض خلاله المشاركون تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وشملت 84 ساعة تدريبية، وثلاث جلسات في محاكاة التحديات المالية، وعدد من الزيارة الميدانية لمؤسسات رائدة، إلى جانب جلسات إرشاد مهني وحوارات قيادية مع 15 خبيرًا دوليًا. وأسهم هذا النهج التطبيقي في تعزيز جاهزية المشاركين لتولي أدوار قيادية في القطاع المالي، وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.

ويؤكد تخريج الدفعة الأولى من برنامج الرئيس المالي (CFO) نجاح رؤية المجلس في الاستثمار بالكفاءات الوطنية، من خلال إعداد قيادات مالية تمتلك القدرة على صناعة الأثر، ودعم الابتكار، وتعزيز تنافسية دبي، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية(D33).

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات