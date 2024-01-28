القاهرة، مصر: تعقد الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt»، يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، مؤتمرها السنوي الثالث عشر والذي يتضمن التصفيات النهائية للمسابقة السنوية لتحدي البحوث في مصر، للموسم الثالث عشر على التوالي، لعرض تقرير تقييم مالي «تحليل أساسي» لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة «تعليم لخدمات الإدارة» (TALM).

ويعقب المسابقة حلقة نقاش بعنوان "التخطيط المالي في اقتصاد اليوم: ضرورة أم رفاهية" والتي سيشارك فيها كل من الأستاذ شريف سامي، رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك التجاري الدولي (CIB) وللهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، الأستاذ خليل البواب، الرئيس التنفيذي للأسواق المحلية والإقليمية بشركة بلتون القابضة، الأستاذ محمد الشربيني، الرئيس التنفيذي لقطاع الدخل الثابت وإدارة الأصول بشركة إن آي كابيتال، والخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، والأستاذ أحمد أبو السعد، رئيس إدارة الأصول لمجموعة أزيموت في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ورئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار. ويدير حلقة النقاش الأستاذ أيمن أبو هند، الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة Advisabl الأمريكية للاستثمار وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من أعضاء الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، وعدد كبير من العاملين بمجال الاستثمار.

وهذا تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يتضمن الاحتفال بـالحاصلين الجدد على شهادة المحلل المالي المعتمد CFA وشهادة الاستثمار في الحوكمة البيئة والمجتمعية وحوكمة الشركات ESG Investing.

وقد شارك في المسابقة هذا العام 26 جامعة تأهل منها إلى التصفيات النهائية ثمان جامعات حسب الترتيب الأبجدي كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة البريطانية في مصر، الجامعة المصرية الصينية، جامعة أسيوط، جامعة حلوان، جامعة لندن بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة مصر الدولية، وجامعة عين شمس.

للمرة الثالثة على التوالي، من المقرر أن يصعد أول فريقين فائزين بجائزة أفضل تقريرين بحثيين إلى التصفيات الإقليمية "منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا"، ومنها إلى النهائي العالمي في مايو 2024، كما أنه من المقرر أن يشارك فريق مصري في مسابقة الشرق الأوسط في أبريل 2024.

جدير بالذكر أن معهد المحللين الماليين المعتمدين «CFA Institute» يعد أكبر المؤسسات العالمية في مجال الاستثمار على مستوى العالم، وكذلك الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار، ويدير المعهد برنامج المحلل المالي المعتمد «CFA» وشهادة قياس الأداء الاستثماري «CIPM» والبحوث العامة وبرامج التنمية المهنية، ووضع معايير الأداء الأخلاقية المهنية الطوعية لمجال الاستثمار.

كما يقيم معهد المحللين الماليين المعتمدين مسابقة أفضل بحث تحليلي عن الشركات المتداولة بالبورصة كل عام، وذلك لدعم مهارات البحث والتحليل للطلاب، وتوفير البيئة المهنية المناسبة لتقييم الشركات، وعرض تقرير مالي احترافي عنها، ويشارك في المسابقة العالمية عدد 119 مسابقة محلية تضم أكثر من 1000 جامعة ممثلين في أكثر من 6500 طالب من 100 دولة حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt» تأسست عام 2005 كجمعية مصرية غير هادفة للربح وأصبحت عضوًا في معهد «CFA» عام 2006، وتسعى إلى تلبية الاحتياجات الحالية لمجال الاستثمار، وزيادة النزاهة ومحو الأمية الاستثمارية وتنمية المهارات المهنية في مصر. كما فازت الجمعية عام 2011 بجائزة معهد «CFA» لأكثر المبادرات ابتكارًا، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات المستمرة في مجال الاستثمار وتشجيع النزاهة والتوعية الاستثمارية والتنمية المهنية داخل سوق الاستثمار المحلي.

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