مُشاركة منتسبي بتلكو في المؤتمر السنوي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والذي سيجمع نخبة من شركات الاتصالات والجهات الرائدة في القطاع

المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو عن مُشاركتها ورعايتها البلاتينية لمؤتمر Capacity للشرق الأوسط لعام 2022، الذي يُعد أكبر حدث سنوي لمشغلي الاتصالات في المنطقة. وسيُقام المؤتمر في فندق جراند حياة دبي خلال الفترة الممتدة بين تاريخ 28 و31 مارس الجاري.

ويستضيف مؤتمر Capacity للشرق الأوسط كلًا من شركات الاتصالات وقادة وروّاد القطاع ومزودي خدمات المحتوى والحوسبة السحابية وغيرهم من المؤسسات والجهات المعنية، لمناقشة فرص الشراكة وبحث الاتجاهات الجديدة بقطاع الاتصالات. ويساهم المؤتمر بتسليط الضوء على أحدث تطورات ومستجدات القطاع، كما يفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بين الشركات لتحسين قدراتها التنافسية والارتقاء بمكانتها المؤسسية على المستويين الإقليمي والدولي.

أثناء المؤتمر ستقوم بتلكو بعرض مجموعة من منتجاتها العالمية التي تم تطويرها في الأعوام الماضية من خلال الاستثمار في توسعة بنيتها التحتية ونطاق حضورها عالميا. تتضمن خدماتها المُقدمة حلول اتصالات متنوعة مثل خدمات Ethernet وDWDM العالمية، خدمات الخطوط العالمية الخاصة (International Private Line)، خدمات استضافة مراكز تجميع البيانات، خدمات منصات الترابط، وكذلك حل الانتقال للسحابة "Cloud Connect" وخدمة عبور بروتوكول الإنترنت "IP Transit" وغيرها من المنتجات والخدمات التي تقدم حلولاً شاملة ومتكاملة لاحتياجات ومتطلبات الزبائن والشركاء.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد هاني عسكر الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال العالمية لدى شركة بتلكو قائلًا: "نُشيد بالدور الذي يؤديه مؤتمر Capacity للشرق الأوسط في استضافة مزودي خدمات الاتصالات الصوتية والبيانات، حيث يتيح لهم فرص سنوية لعقد الاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى تكوين شراكات جديدة بين شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت ومزودي المحتوى والخدمات السحابية، وكذلك مراكز البيانات ونقاط تبادل الإنترنت. ويُمثل هذا المؤتمر منصة هامة لاستعراض مجموعتنا المُميزة والواسعة من منتجات بتلكو لقطاع الأعمال العالمية، والتي تم تطويرها لتُقدم تجربة رقمية سلسة للشركات الإقليمية والعالمية. وسنتمكن أيضًا عبر مشاركتنا في المؤتمر من عرض خططنا للنمو العالمي ولنصبح مركز رائد للبيانات والحلول المبتكرة."

وأضاف السيد هاني عسكر بقوله: "تأتي رعاية بتلكو لهذا الحدث كجزء من مساعينا الهادفة لتحفيز وتوطيد سبل التعاون مع الجهات والأطراف الرئيسية في القطاع، وذلك بالتماشي مع استراتيجيتنا لتكون بتلكو مزود عالمي للخدمات الرقمية."

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هذا البيان الصحفي صادر عن قسم التواصل المؤسسي والاستدامة لدى بتلكو.

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