شاركت كلية فاتيل للضيافة في البحرين في فعالية "Campus France" حيث تم تكليف الكلية بتمثيل كلية "فاتيل" الأم في تلك الفعالية.

من جانبه، أعرب مدير عام كلية "فاتيل" للضيافة في البحرين الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة عن سعادته بالثقة التي حظيت بها الكلية من جانب كلية "فاتيل" الأم بترشيحها لتمثيل الكلية في الفعالية".

وأوضح أن الفعالية أقيمت في كل من الكويت، وأبوظبي ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مسقط بسلطنة عمان، خلال الفترة من 2 ديسمبر 2023 إلى 11 ديسمبر 2023".

وذكر أنه "خلال الفعالية تم التعريف بالكلية وبرامجها الأكاديمية وخدماتها المقدمة للطلبة ودعوة طلبة المدارس للدراسة في مملكة البحرين او في احد كليات فاتيل المختلفة حول العالم نظراً لما تحظى الكلية من ثقة وسمعة دولية فيما تقدمه من برامج أكاديمية رائدة نظرياً وعملياً في تخصص الضيافة والفندقة والسياحة ".

ونوه "بدور الكلية في نشر الوعي عن الفرص الوافرة في القطاع السياحي بشكل عام ودور الكلية في تدريب وتأهيل الكوادر في مملكة البحرين والمنطقة وفقاً لأفضل المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الضيافة والسياحة، ورفد القطاع السياحي بأمهر الكفاءات النوعية، وتقديم برامج تعليمية متميزة وتطبيقات عملية عالية الجودة تتماشى مع احتياجات سوق العمل الدولي، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية ديناميكية حديثة".

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-انتهى-