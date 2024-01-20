دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق النسخة الأولى من نصف ماراثون بنك الإمارات دبي الوطني BURJ2BURJ؛ وهو حدث رياضي مميز يقام على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الجمعة 19 يناير 2024، ويتكلل بسباق نصف الماراثون BURJ2BURJ الذي ينطلق يوم الأحد، 21 يناير 2024 عند الساعة 6:00 صباحاً من أمام برج العرب مروراً بقلب دبي لينتهي عند برج خليفة.

وتم تحديد مسار نصف الماراثون بدقة من قبل عدائين محترفين، ويمتد لمسافة 21.1 كم، مبشراً بالكثير من الحماس للمشاركين والمتفرجين على حدٍّ سواء. وتم اختيار هذا المسار لمنح المتسابقين مضماراً سريعاً يمكنهم من إنجاز السباق خلال مدة أقصاها ثلاث ساعات، وبذلك يضمن استقطاب الرياضيين المحليين والدوليين العازمين على الفوز. ويتيح هذا الحدث كذلك فرصةً لمشاركة العدائين الناشئين من خلال ماراثون مصغّر يقام للصغار يوم السبت، 20 يناير 2024، وكذلك سباق التتابع الافتتاحي BURJ2BURJ.

وسيتضمن نصف ماراثون بنك الإمارات دبي الوطني BURJ2BURJ قريةً للسباق في برج بارك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 يناير 2024، حيث يمكن للمشاركين الحصول على ملابس وتجهيزات السباق الخاصة بهم، واستكشاف مجموعة متنوعة من منتجات اللياقة البدنية، والاستمتاع بأجواء احتفالية رائعة مع عروض الموسيقى الحية ودروس اللياقة البدنية ومنافذ المأكولات والمشروبات. ويمكن للمتفرجين أيضاً الانضمام إلى أجواء المرح هذه ومشاهدة السباق من مناطق التشجيع المخصصة لهم عبر مسار السباق.

وفي إطار تعليقه على هذا الحدث، قال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني: "بصفتنا شريك اللقب الرسمي لنصف ماراثون بنك الإمارات دبي الوطني BURJ2BURJ، يسرنا دعم هذا الحدث المميز الذي يحتفي بروح دبي النابضة في نواحي الصحة والإنجاز والمجتمع. وسواء كان المشاركون عدائين متمرسين أو هواة يشاركون للمرة الأولى، سيغدو نصف ماراثون BURJ2BURJ بلا شك واحداً من أكثر السباقات المرتقبة لاعتماده مساراً رائعاً عبر المدينة. ويؤكد السباق التزامنا بتشجيع أنماط الحياة الصحية وتعزيز الرفاهية والاستدامة في المجتمعات التي نخدمها."

وعدا عن الأجواء الحماسية للسباق، يؤكد نصف ماراثون بنك الإمارات دبي الوطني BURJ2BURJ التزام البنك بتحقيق الاستدامة بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعى منظمو السباق كذلك ليكون مناسبة رياضية صفرية الانبعاثات بحلول عام 2025 بالاستناد إلى النجاح الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28 عام 2023، حيث يعطي المنظمون الأولوية لتوفير تجارب جذابة عالية الجودة مع المساهمة في توفير مشهد رياضي أكثر استدامة.

ولا يزال التسجيل مفتوحاً للمشاركة في سباق نصف ماراثون بنك الإمارات دبي الوطني BURJ2BURJ مع الترحيب بالمشاركين من مختلف الخلفيات. وسيحصل جميع المتسابقين الذين ينهون السباق على ميداليات تذكارية مع منح كؤوس الفوز لأسرع العدائين من مختلف الجنسيات عموماً (رجال ونساء)، وكذلك أسرع العدائين الإماراتيين من الذكور والإناث.

ويدعو بنك الإمارات دبي الوطني جميع الراغبين للانضمام إلى السباق في عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بحدث متميز يحتفي بالصحة والإنجاز والروح النابضة لمدينة دبي. ويمكن التسجيل الآن عبر الموقع الالكتروني www.burj2burj.com.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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