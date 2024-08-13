نظم بنك بوبيان فعاليته الجديدة Boubyan Escape Room”" ، حيث شهدت مشاركة واسعة من قبل زائري مجمع 360، قدم خلالها البنك جوائز وهدايا فورية وقيمة وسط استمتاع المشاركين من مختلف الفئات العمرية.

وقالت المسؤولة في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك دانه الحمادي"جاءت Boubyan Escape Room ضمن برنامج بوبيان للفعاليات الجديدة التي تتناسب مع جميع الشرائح ومختلف الفئات العمرية، كنوع من التجارب المختلفة والتي من خلالها يحصل المشاركين على فرصة للانضمام واللعب الجماعي والاستمتاع بأجواء المغامرة والغموض".

وأضافت أن أهم ما يميز Boubyan Escape Room أنها غرفة مغلقة جاء تصميمها ليُطابق التصميم الداخلي لفروع بوبيان، وكأنها محاكاه لمغامرة واقعية يعيشها مجموعة من المشاركين تستلزم البحث والتفكير لحل مجموعة من الألغاز المتسلسلة، لينجحوا إلى حلها في النهاية والخروج من الغرفة في فترة زمينة محددة.

وأوضحت الحمادي "حرصنا أن لا تكون Boubyan Escape Room مجرد فعالية ترفيهية لقضاء مجرد وقت أوالحصول على هدايا وجوائز فورية فحسب، بل تستهدف قيمة اجتماعية مؤثرة بين المشاركين وهي تعزيز الروح المجتمعية كونها فرصة للتفاعل والتواصل بين مختلف الحضور بالإضافة إلى تعزيز الإبداع والتفكير الغير معتاد من خلال ما نقدمه في برنامج فعاليات بوبيان من أفكار وأنشطة غير تقليدية لتكون حافزاً للمشاركة الجماعية".

ونوهت "سعداء بما شهدناه من إقبال وحضور كثيف للفعالية لنؤكد دائماً على تعزيز دور بوبيان ومشاركته الفعالة في خلق تأثير وتفاعل إيجابي بين مختلف الشرائح مشيرة إلى أنها كانت فرصة مثالية للمشاركين عاشوا معها أجواء المغامرة وحظوا خلالها بأوقات ممتعة حافلة بالتنوع والمفاجآت".

وأكدت الحمادي أن بوبيان يحرص دائماً على تبني أنشطة وفعاليات اجتماعية متنوعة من شأنها تفعيل التواصل مع عملائه أو الجمهور بصفة عامة لترك بصمة مجتمعية مميزة وهادفة تؤكد ريادته على المستوى المجتمعي موضحةً أن الفترة المقبلة سوف تشهد عدداً من الفعاليات الصيفية المميزة ليستمر بوبيان في تواصله المجتمعي.

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