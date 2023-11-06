يشهد القطاع نمواً ملحوظاً سيبلغ 4.5 مليار دولار بحلول العام 2025

أعلنت BKN301، إحدى الشركات الرائدة في تزويد حلول المدفوعات والخدمات المصرفية كخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مشاركتها في مؤتمر المال 20/20، الحدث الرائد في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، حيث قدّمت مجموعة من الحلول الرامية الى رسم ملامح جديدة لمشهد التكنولوجيا المالية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمكّنت BKN301 خلال الحدث من استعراض خبراتها المتقدّمة مع تسليط الضوء على التزامها الراسخ بتطوير شراكات استراتيجية تعود بفوائد عدّة على المنطقة.

وقدّمت BKN301 مجموعة من الأبحاث، والدراسات، والتحليلات اللازمة حول الابتكارات الجديدة لإدخالها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكّدة بذلك على هدفها في تطوير مشهد التكنولوجيا المالية وتعزيز أسواقها في المنطقة.

كما استضافت شركة BKN301، والتي تعدّ إحدى الجهات الراعية لمؤتمر المال 20/20، جلسات تجريبية حصريّة، متيحةً الفرصة أمام الحاضرين لاستكشاف نماذجها للخدمات المصرفية، التي تساهم في تسهيل عملية تطوير الحلول المالية بما يمكّن المستخدمين من اختيار ما يناسبهم ووفقاً لاحتياجاتهم. وعمدت الشركة إلى التواصل والتفاعل مع العديد من المستثمرين والشركاء والجهات المتعاونة التي تشاركها رؤيتها في تعزيز التميّز في التكنولوجيا المالية، وذلك دعماً لعمليات توسيعها وتطويرها في جميع أنحاء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ستيفن موتشولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BKN301: "استطعنا في شركة BKN301، ومن خلال مشاركتنا في مؤتمر المال 20/20 العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية للسنة الثانية كإحدى الجهات الراعية، تقديم إسهامات فاعلة لهذا الملتقى الدولي الذي يجمع القادة في مجال التكنولوجيا المالية. وجسّدت هذه المشاركة التزامنا بتحسين خدماتنا التي تستهدف الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطوير بيئة داعمة للنمو المستدام لقطاع التكنولوجيا المالية."

ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة ارتفاعاً مستمراً، تدعمه الرؤية المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الكلّي وقطاع الخدمات المالية الرائد في المنطقة. وتشير التقارير إلى تطوّر كبير في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث من المتوقّع أن يشهد نموّاً ملحوظاً يصل إلى 1,5 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2030، بينما تحافظ خدمات الدفع الرقمية على أهمّيتها وتميّزها في القطاع، بمعدّل نموّ يبلغ أكثر من 20%.

وتعكس مشاركة شركة BKN301 في مؤتمر المال 20/20 رؤيتها الرامية الى تطوير أهداف تنموية تتماشى مع الاحتياجات المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأتاح هذا الملتقى للشركة فرصة مميّزة لتحقيق أهم أهدافها التشغيلية المتمثلة بمواكبة أحدث التوجّهات والتطبيقات والمعلومات في قطاع التكنولوجيا المالية.

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نبذة عن شركة BKN301

تعد BKN301 شركة تكنولوجيا مالية تتيح منصة إلكترونية لخدمات الدفع الرقمي ووظائف الخدمات المصرفية، بما فيها الخدمات المالية وخدمات الدفع وإصدار الرموز. وتهدف الشركة إلى أن تصبح المشغل الرائد في قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة والعابرة للحدود، حيث تقدم حلولها التكنولوجية إلى الأسواق الدولية مع التركيز على الأسواق عالية النمو (أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية). وتتميز خدمات الشركة بسهولة إدماجها، وقدرتها على تمكين العديد من القطاعات، بما فيها المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والمرافق وشركات التجزئة وWeb3، لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها. وتأسست BKN301 من قبل كل من ستيفن موتشولي وفيدريكو زامبيلي هوسمر ولوكا بيرتوزي، وجمعت الشركة حوالي 20 مليون يورو منذ بدء عملياتها في مارس 2021.