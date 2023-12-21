تعمل سلسلة فعاليات التكنولوجيا المالية على جمع قادة الفكر معًا لريادة التحول المالي والاقتصادي العالمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب نقلة تطورية للقطاع المالي، استضافت Biz2X فعالية FDF الشهيرة عالميًا في أبوظبي. ومن منطلق شعار "التمويل في عام 2030: كيف سيدفع التمويل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الابتكار وريادة الأعمال وتشكيل الاقتصاد الجديد"، تمثلت الفعالية الأولى في الشرق الأوسط في سلسلة مؤتمرات FDF في عرض لوجهات النظر المتطورة حول مستقبل التمويل الرقمي في الشرق الأوسط والعالم.

هذا وقد تمت استضافة هذا الحدث بدعم من شركاء Biz2X، وهم DLA Piper ، وKing & Spalding، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وAWS، ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، وFDF. شهدت أبوظبي اجتماع صناع القرار على المستوى التنفيذي من الشركات المرموقة من جميع أنحاء العالم في فندق فورسيزونز الفاخر في جزيرة الماريه في أبو ظبي لمشاركة الرؤى الإستراتيجية بخصوص الوضع المتوقع للعالم المالي في خضم التحول الرقمي.

تتوفر الآن أبرز معطيات هذا الحدث عبر الإنترنت، مع مجموعة ممن شاركوا به، وهم ممثلون لأهم الشركات المالية، بما في ذلك ماستر كارد، والقابضة وشركاتها، وAllied Investment Partners، ودار التمويل، وبنك أبو ظبي الأول، وشركة قرار، وشركة سمة للمعلومات الائتمانية. تضمنت المواضيع الرئيسية المدرجة في جدول أعمال FDF: حلقات النقاش التي يقودها منسقو أبو ظبي الذكاء الاصطناعي في التمويل والتحول الاقتصادي والسياسات المالية التي تساعد على خلق نمو مستدام في الشرق الأوسط. ووصف روهيت أرورا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Biz2X، إطلاق سلسلة مؤتمرات FDF الخاصة بالشركة في الشرق الأوسط بأنه مؤشر على رغبة المنطقة في الابتكار والتمويل الرقمي، قائلًا: "يعد توسعنا في الشرق الأوسط قفزة إستراتيجية نحو المستقبل حيث يتلاقى التمويل والتكنولوجيا بسلاسة. إننا نسعى في Biz2X إلى إيصال أبرز معالم الابتكار إلى هذه المنطقة، ويسعدنا أن نعد أحد الرواد في سبيل تحويل هذه الرحلة من حلم إلى حقيقة، وذلك جنبًا إلى جنب مع شركائنا الذين انضموا إلينا في هذا المؤتمر الافتتاحي لـ FDF في المنطقة.

بعد النجاح السريع الذي حققته في أبو ظبي، أعلنت Biz2X للتو عن أن فعاليات FDF: المملكة العربية السعودية ستقام في الرياض في ربيع عام 2024. وعلى منوال حدث أبو ظبي؛ فسيتضمن حدث الرياض حلقات نقاش ثاقبة وخطابات رئيسية من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات المالية في المملكة إضافة إلى التواصل بين قادة القطاع المالي وصناع السياسات.

وأعرب السيد حسام عربيات، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في Biz2X، عن تحمسه لفعالية الرياض، وكذلك وجه دعوته لقادة المجال للانضمام إلى مناقشة مثمرة. "يتمثل الدافع الابتكاري المشترك بين قادة سوق المالية في المنطقة والذي عُرض في سياق FDF في أن: أبو ظبي أكدت لنا أن هذه المنطقة تضم العديد من الشخصيات القوية التي تقود أهداف الابتكار في القطاع المالي. الآن في سياق FDF: صرحت المملكة العربية السعودية بأنها تحصر مجموعة من المتحدثين والحضور المتميزين في هذا الصدد - لتضم أبرز الشخصيات في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وندعو أي شخص يود أن يكون جزءًا من هذه المناقشة المثمرة الملهمة للانضمام إلينا في فعالية الرياض."

لمعرفة المزيد حول FDF: المملكة العربية السعودية، وحتى نتمكن من إخبارك بتفاصيل الدعوات القادمة لحضور الفعالية، تفضل بزيارة موقع: www.frontiersofdigitalfinance.com واستفسر كيفما تشاء. لمزيد من المعلومات حول Biz2X، بما في ذلك منصة تمويل الأعمال التجارية للشركة، تفضل بزيارة موقعنا biz2x.com.

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