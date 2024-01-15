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دبي : يسر أكاديمية Binance (بينانس)، مركز التعلم المفتوح للبلوكشين والويب٣ بالتعاون مع مركز البلوكشين أن تعلن عن توسع كبير في برنامجها العالمي للتواصل مع الجامعات ليشمل جامعة عمان الأهلية المرموقة. بالشراكة مع Blockchain Center (مركز البلوكشين)، تهدف هذه المبادرة إلى إحداث ثورة في تعليم البلوكشين من خلال دمج الامتثال لـ البلوكشين وهندسة البلوكشين في المناهج الدراسية للجامعات في جميع أنحاء العالم.

تمكين التميز التعليمي

ستتمكن جامعة عمان الأهلية، المعروفة بالتميز الأكاديمي، من الوصول إلى ثروة من الموارد التي تنظمها أكاديمية Binance (بينانس) و Blockchain Center (مركز البلوكشين). بالإضافة إلى توفير التدريب لأساتذة الجامعات، سيقدم مركز بلوكتشين أيضًا ورش عمل وندوات وفرص بحثية بقيادة الخبراء. سيوفر هذا البرنامج للطلاب وأعضاء هيئة التدريس تجربة مباشرة في المشهد المتغير لتكنولوجيا البلوكشين.

وقال بندر التونسي، رئيس التطوير في بايننس في السعودية: "باعتبارنا لاعبًا رئيسيًا في برنامج التواصل مع الجامعات العالمية، فإننا سعداء بالترحيب بجامعة عمان الأهلية في شبكتنا، جنبًا إلى جنب مع مركز البلوكشين". "يدل هذا التعاون على التزامنا المشترك بتعزيز تعليم البلوكشين وتمكين الجيل القادم من قادة المجال."

تشكيل المستقبل: تعليم البلوكشين في جميع أنحاء العالم

يخطط برنامج التواصل العالمي مع الجامعات، الذي تم إطلاقه في البداية في 22 جامعة في كازاخستان، لتوسيع نطاق وصوله إلى أكثر من 200 جامعة في أكثر من 50 دولة. ومع التركيز على هندسة البلوكشين والامتثال، تسعى المبادرة إلى تعليم أكثر من مليون طالب على مستوى العالم بحلول عام 2026.

وقالت أيجيريم جيلمانوفا، رئيسة مبادرات التعليم في مركز البلوكشين: "إن التعليم أمر بالغ الأهمية في دفع تبني تقنية البلوكشين إلى حياتنا اليومية". "من خلال توسيع برنامجنا ليشمل جامعة عمان الأهلية، فإننا نعزز بيئة يمكن للطلاب فيها الاستكشاف والتجربة والابتكار في مجال تكنولوجيا البلوكشين."

وستشارك جامعة عمان الأهلية ضمن البرنامج في دورات تدريبية متخصصة لمحاضري الجامعة. وسيساهم هذا التعاون في إنشاء بنك معرفي أكاديمي شامل، مما يضمن التكامل السلس لدورات هندسة البلوكشين والامتثال في البرامج التعليمية الحالية بالجامعة.

وقال أحمد حوراني، مدير وحدة التسويق والاتصالات في جامعة عمان الأهلية: "تتماشى هذه الشراكة مع مهمتنا المتمثلة في البقاء في طليعة التقدم التكنولوجي وتزويد طلابنا بالمهارات التي يحتاجونها للمستقبل". "نحن نتطلع إلى المساهمة في نجاح برنامج التواصل مع الجامعات العالمية وتطوير تعليم البلوكشين على مستوى العالم."

تظل أكاديمية Binance (بينانس)، بالتحالف مع Blockchain Center (مركز البلوكشين)، ملتزمة بتوسيع هذا البرنامج التحويلي وهي حريصة على الترحيب بالمزيد من الجامعات التي تشاركنا رؤيتنا لتسخير إمكانات تكنولوجيا البلوكشين. ومن خلال الجهود التعاونية وتبادل المعرفة، نهدف إلى تمهيد الطريق للتقدم في مجال البلوكشين.

#بياناتحكومية

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لمزيد من المعلومات حول برنامج التواصل مع الجامعات العالمية، يرجى زيارة https://centerofblockchain.com/gop.

حول Blockchain Center (مركز البلوكشين):

مركز البلوكشين هو مختبر أبحاث عالمي مهمته تعزيز تكنولوجيا البلوكشين. إنه يبني نظامًا بيئيًا عالميًا لتبادل المعرفة والابتكار، وتعزيز الوعي العالمي والبحث عن حلول البلوكشين الجديدة