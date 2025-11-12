المعرض يشهد مشاركة أكثر من 65 دولة وعرض حلول مبتكرة 70% منها مقدمة من شركات دولية للربط بين الجهات المعنية بقطاع البناء في دولة الإمارات والموردين ومزودي التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم

دولة وعرض حلول مبتكرة 70% منها مقدمة من شركات دولية للربط بين الجهات المعنية بقطاع البناء في دولة الإمارات والموردين ومزودي التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم أكثر من 2,800 جهة عارضة تكشف عن أحدث حلول خفض الانبعاثات الكربونية والتصاميم المعيارية وأنظمة توفير الطاقة وطرق التصنيع المسبق التي من شأنها تقليل الهدر وتحسين استخدام الموارد

دبي، الإمارات العربية المتحدة : ينطلق معرض "الخمسة الكبار - Big 5 Global"، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكثرها تأثيراً في قطاع البناء، بين 24 و27 نوفمبر الجاري. وتتجاوز نسبة سكان المدن نصف إجمالي عدد السكان حول العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 68% بحلول عام 2050 وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على مشاريع البناء والتطوير الحضري، وتزايد حجم هذه المشاريع ونطاقها، لا سيما في المناطق النامية مثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وفي هذا السياق، يبرز معرض Big 5 Global بوصفه منصة مثالية لاستكشاف التقنيات والحلول التي من شأنها دعم سلاسل التوريد في قطاع البناء، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفد جهود الاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويمثل المشاركون في معرض Big 5 Global أكثر من 165 دولة، مما يعزز دوره في الربط بين منظومة البناء والتطوير الحضري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ونخبة من الموردين والمصنعين ومزودي التكنولوجيا على مستوى العالم، إذ تمثل الحلول المقدمة من شركات دولية نسبة 70% من المعروضات.

دعم سلاسل التوريد العالمية لتعزيز كفاءة المشاريع

يشهد معرض Big 5 Global مشاركة أكثر من 2,800 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، تهدف إلى الارتقاء بكفاءة تسليم المشاريع وموثوقية سلاسل التوريد من خلال عرض ما يزيد على 60,000 من المنتجات والخدمات والأنظمة والحلول المبتكرة.

ويشارك الجناحان الوطنيان لكل من ألمانيا وإيطاليا من جديد في نسخة هذا العام، حيث تستعرض كل دولة خبرتها في مجال المواد المتقدمة، مثل أنظمة الخرسانة والإسمنت والرخام والحجر، فيما تتوجه الهند لدعم المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تزويدها بحلول متقدمة في مجالي الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والبناء الذكي. أما الأجنحة الوطنية التي تشارك مجدداً، فتشمل النمسا وباكستان اللتين تقدمان ابتكارات مصممة لتقليل التكاليف وتسريع تنفيذ المشاريع ومخصصة للتصدير الفوري، ولا سيما في مجالات البناء المعياري، والتصميم الداخلي، والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة. كما تعمل جهات عارضة للمرة الأولى، من أرمينيا وكرواتيا والمجر وجيرسي ونيوزيلندا والنرويج وصربيا، على توسيع خيارات التوريد الموثوقة وتنويعها أمام المشترين في المعرض هذا العام.

ويسعى المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد في المنطقة على التقنيات المتقدمة في قطاع البناء، نظراً لدورها المحوري في تعزيز الكفاءة ضمن مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.

التكنولوجيا تقود التحول في المشتريات وتنفيذ المشاريع

ويحتضن المعرض هذا العام فعالية Digital Construction World، التي تستعرض باقة من الحلول التقنية الكفيلة بتعزيز الشفافية والكفاءة في مختلف جوانب سلسلة التوريد، بما ينسجم مع دور التحول الرقمي في تغيير أساليب طرح المشاريع للبيع وإدارتها وتنفيذها. ويشارك في الفعالية مجموعة من أبرز العلامات التجارية في العالم، مثل أوتوديسك ومجموعة نيميتشيك وأودو وشركة بريميير لبرمجيات البناء وبروكور تكنولوجيز وآر آي بي سوفت وير وتريمبل. وتقدم كل من هذه العلامات حلولاً مبتكرة ترتقي بقطاع البناء، بدءاً من أودو التي تعرض نظاماً موحداً يدمج المشتريات والموارد البشرية والعمليات التشغيلية، مما يقلل الازدواجية ويعزز كفاءة العمليات؛ بينما توفر بريميير آلية مبسطة لتتبع التكاليف وإدارة المشاريع في الوقت الفعلي؛ وتستخدم تريمبل تقنيات الأتمتة لخفض أنشطة إعادة العمل في مواقع البناء بنسبة تصل إلى 25%، مما ينعكس إيجاباً على أوقات التسليم وربحية المشاريع. وبدورها، تستعرض شركة ميتر تكنولوجي منصتها الرقمية المتكاملة للمسح والهندسة، والتي تمثل نقلة نوعية في مجالها بفضل قدرتها على معالجة أوجه القصور القديمة وتحقيق كفاءة عالية في الأداء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس أحمد الأنصاري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتر تكنولوجي: "تسرنا المشاركة في معرض Big 5 Global لتسليط الضوء على دور منصتنا الرقمية المتكاملة في الارتقاء بأعمال المسح والهندسة وتقديمها ضمن حلول قائمة على التكنولوجيا، مع معالجة أوجه القصور المتراكمة عبر العقود، حيث يساهم نظامنا القائم على الذكاء الاصطناعي بإنجاز المشاريع المعقدة خلال 48 ساعة فقط وبدقة استثنائية في تسع دول. كما نتطلع خلال الفعالية للالتقاء بقادة القطاع واستكشاف أحدث ما توصل إليه نظراؤنا على مستوى العالم تحت شعار ’ من الإمارات إلى العالم‘، حيث تشكل الابتكارات الرقمية في مجالي الجغرافيا المكانية والهندسة الركيزة الأولى لضمان استدامة القطاع العقاري".

التصنيع المستدام وسلاسل التوريد الذكية للمواد

تعيد الجهات العارضة الدولية النظر في سُبل إنتاج المواد ونقلها وإعادة استخدامها بهدف الحد من التأثير البيئي وتعزيز القيمة طويلة الأمد.

وفي هذا الإطار، تأتي المنطقة الصديقة للبيئة في الصين بصفتها أحد أبرز النماذج المبتكرة، إذ بُنيت بالكامل من مواد قابلة لإعادة التدوير، وتضم حلولاً متقدمة للبناء منخفض الكربون، مما يعكس إمكانية دمج مبادئ الاستدامة في مختلف مراحل سلسلة التوريد.

وتبرز بين المشاركين في المعرض شركة جراندفوس الخليج للتوزيع بأنظمة ضخ المياه المتطورة وعالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، والتي تسهم في تقليل استهلاك المياه والطاقة في المنشآت التجارية والصناعية. كما تقدم شركة ديوان لتجارة المعدات منشآت إنتاج مسبقة الصنع ووحدات تركيبية تقلل الهدر في مواقع العمل والزمن اللازم للبناء من خلال تقنيات التصنيع المسبق. أما شركة هايتك للمنتجات الخرسانية فتستعرض أنظمة الجدران المجوفة والمعزولة مسبقة الصنع، والمصممة لتحقيق كفاءة حرارية وتقليل استهلاك المواد الخام، مما يعزز ممارسات البناء المستدام في المنطقة.

وتعود شركة جورج فيشر، الرائدة في حلول الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وتقنيات البناء المستدام، إلى معرض Big 5 Global لاستعراض أحدث أنظمتها التي تعزز كفاءة البناء والأداء البيئي. ومن جانبه، قال مايكل راوتركوس، عضو اللجنة التنفيذية في شركة جورج فيشر ورئيس شركة جورج فيشر لحلول تدفق المياه للمباني: "تسعى المنطقة إلى تنفيذ أحد أكثر برامج التنمية طموحاً على مستوى العالم، حيث تشكل الإدارة المستدامة للمياه محوراً أساسياً لتحقيق هذه الرؤية. وتتمتع شركة جورج فيشر بالإمكانات اللازمة لدعم هذا التوجه من خلال محفظتها الشاملة من الحلول، وحضورها المحلي الذي يشمل مرافق التصنيع والإنتاج المسبق ومراكز تجربة العملاء، إلى جانب شراكاتها الإقليمية الراسخة وفرقها المتخصصة والملمّة بتحديات السوق المحلية".

وتؤكد هذه الشراكات الدور المتنامي لشركات التصنيع الدولية في دعم الرؤى الوطنية للمدن الذكية ومشاريع التطوير الصديقة للبيئة.

وبدورها، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في شركة دي إم جي إيفنتس: "مع تسارع وتيرة التنمية الحضرية وزيادة الطلب على الكفاءة والجودة وسرعة الإنجاز، أصبح لزاماً على قطاع البناء العالمي تعزيز جهوده نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني وترسيخ التعاون بين مختلف القطاعات. ويواصل معرض Big 5 Global أداء دوره البارز في ربط الجهات الحكومية وشركات التصنيع الدولية والجهات المعنية في المنطقة، مما يعزز سلاسل التوريد ويدفع النمو المستدام في البيئة المبنية".

ويحظى معرض Big 5 Global بدعم مجموعة من الجهات الراعية والشركاء البارزين، بما في ذلك وزارة الطاقة والبنية التحتية، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وبلدية دبي، ودائرة البلديات والنقل، وبلدية رأس الخيمة، وأمانة منطقة الرياض، وشركة ميتر تكنولوجي، وشركة شوكو، وشركة ألوميل، ووكالة التجارة الإيطالية، وشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، وشركة جورج فيشر، ومجمع دبي للاستثمار، وشركة وورث للحلول المهنية، وشركة إم آي إي جروبس، وشركة دايكن، وهايسنس، وتي سي إل، وشركة جلف-أو-فلكس، ومجموعة داك، وشركة ديوالت، ونصار ستون، ومجموعة نيميتشيك.

-انتهى-

#بياناتشركات