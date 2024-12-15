الحدث شهد توقيع شراكات مهمة بما فيها حصول شركة Falcon Motors على وكالة الإمارات لمنتجات XCMG ومجموعة Würth التي أطلقت قسمها الجديد في الشرق الأوسط

على وكالة الإمارات لمنتجات ومجموعة التي أطلقت قسمها الجديد في الشرق الأوسط مسابقة Start-Up City Pitch ، التي تدعمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سلطت الضوء على الحلول التحويلية مانحةً شركة Vecros 50 ألف درهم لطائراتها من دون طيار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المكاني

، التي تدعمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سلطت الضوء على الحلول التحويلية مانحةً شركة ألف درهم لطائراتها من دون طيار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المكاني المعرض سيعود بنسخته السادسة والأربعين إلى مركز دبي التجاري العالمي بين 24 و27 نوفمبر 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت النسخة الخامسة والأربعون من معرض Big 5 Global، التي أقيمت بالتزامن مع معارض LiveableCitiesX وFuture FM وGeoWorld، بنجاح غير مسبوق في مركز دبي التجاري العالمي بين 26 و29 نوفمبر الماضي. وبدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل الحدث 85,000 آلاف زائر من جميع أنحاء العالم، ما يمثل علامة فارقة في مشهد البناء والتطوير الحضري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

منصة عالمية للتعاون

الزيادة المذهلة في الحضور الدولي بنسبة 75% على أساس سنوي عززت سمعة الحدث باعتباره نقطة التقاء مثالية لقطاعي البناء والتطوير الحضري. وفي حديثها عن النسخة الخامسة والأربعين الناجحة، قالت جوسين هيمانز، نائبة الرئيس الأول في الشركة المنظمة دي إم جي إيفنتس: "يؤكد النمو الهائل في المشاركة الدولية القيمة التي يقدمها معرض Big 5 Global لأصحاب المصلحة من نحو 165 دولة. ويسلط هذا الإنجاز الباهر الضوء على الدور الحاسم للحدث في دفع التعاون بينما تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا طفرة بناء غير مسبوقة".

وهذا العام، استقبل معرض Big 5 Global أكثر من 25 جناحاً وطنياً، ما أتاح تقديم عروض غنية للإبداع والتكنولوجيا والخبرة من جميع أنحاء العالم. فالأجنحة الوطنية من ألمانيا والهند وإيطاليا وتركيا والمملكة العربية السعودية والصين والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، سلطت الضوء على الابتكار والخبرة العالمية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة ونمو الأعمال لدفع الشراكات المؤثرة.

وأكد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو في "تمكين"، تأثير المعرض على الشركات البحرينية إذ قال: "حققت مشاركة الشركات البحرينية في معرض Big 5 Global نجاحاً كبيراً من حيث مستوى التواصل وتبادل المعرفة والشراكات المبرمة داخل صناعة البناء المتنامية. وهذا دليل على جودة وإمكانات الشركات البحرينية للنمو والتوسع، والتنافس ليس فقط محلياً ولكن أيضاً على نطاق إقليمي وعالمي."

وأشار سعادة كوستاس فراجكوجيانيس، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والانفتاح، إلى الحضور الكبير لليونان في المعرض، قائلاً: "أتيحت لي الفرصة للقيام بجولة في معرض Big 5 Global حيث كان هناك أكثر من 40 من أهم شركات البناء في اليونان وثماني شركات ناشئة، حيث عرضوا حلولاً وخدمات مبتكرة لمراحل رئيسية من البناء. وأعرب العارضون عن حماسهم لمعرض Big 5 Global، معتبرين إياه بوابة بين الشرق والغرب وأرضاً خصبة لخلق التعاون وتوسيع الأعمال وتحقيق النجاح. وأتقدم بالتهنئة الحارة إلى مؤسسة إنتربرايز جريس وسفارة اليونان في الإمارات العربية المتحدة على تنظيمهما الممتاز للمشاركة اليونانية في الحدث."

وفي أول زيارة له إلى معرض Big 5 Global، رافق فراجكوجيانيس سعادة أنطونيس ألكسندريديس، سفير اليونان في الإمارات العربية المتحدة.

من جهته، أكد أكسل باروكس، المدير الإداري لوكالة بيزنس فرانس في الشرق الأوسط، على أهمية الحدث للشركات الفرنسية، وقال: "الطفرة غير المسبوقة في البناء في الشرق الأوسط، والتي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تقدم فرصة فريدة للتعاون بين أصحاب المصلحة الفرنسيين والإقليميين. وفي معرض Big 5 Global، سلط الجناح الفرنسي الضوء على التقنيات الرائدة والمواد الصديقة للبيئة المصممة لدعم النمو الديناميكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

التركيز على الابتكار في Start-up City

احتل الابتكار مركز الصدارة في معرض Big 5 Global مع مسابقة Start-Up City Pitch Competition، التي تدعمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي. وقد توجت المسابقة، التي عرضت حلولاً رائدة تعيد تشكيل صناعة البناء، فائزين عدّة لدورهم في إعادة تشكيل الممارسات التقليدية في قطاع البناء.

وشملت قائمة الفائزين بالمسابقة، التي قدمتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، شركة Vecros التي حصلت على المركز الأول وجائزة قدرها 50 ألف درهم إماراتي عن طائراتها من دون طيار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمصممة للبناء والصناعات الأخرى. وفي المركز الثاني، حصلت شركة Ailytics على 30 ألف درهم عن أنظمة المراقبة بالفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي (VSS) لتعزيز السلامة وزيادة الإنتاجية. وحصلت شركة Nirwana على المركز الثالث بجائزة قدرها 20 ألف درهم عن أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تعمل على تخصيص المساحات الداخلية. وفي الوقت نفسه، حصلت شركة Vecros أيضاً على جائزة Big 5 Global، والتي تضمنت حزمة تسويق مخصصة بقيمة 25 ألف دولار.

ويؤكد نجاح المسابقة على التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية وتعزيز رحلة دبي نحو مستقبلها الطموح كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

أبرز الأحداث والشراكات في القطاع

شهد معرض Big 5 Global إنجازات وشراكات مهمة في الصناعة حيث عرض العارضون ابتكارات رائدة ووقعوا اتفاقيات استراتيجية وقدموا تقنيات متطورة.

فخلال الحدث، أقامت شركة Liebherr Middle East حفل تسليم تاريخياً، حيث سلمت رافعة HS 8130.1 Heavy Duty Cycle لمجموعة NMDC. وتشتهر هذه الرافعة بتعدد استخداماتها، وهي مثالية لمشاريع ضغط التربة والتجريف الديناميكية، ما يسلط الضوء على دورها في تطوير البنية التحتية واسعة النطاق.

وفي الوقت نفسه، حصلت شركة فالكون موتورز على الوكالة الحصرية في الإمارات العربية المتحدة لشركة XCMG، ثالث أكبر شركة لمعدات البناء في العالم. ويمثل أسطول XCMG المتطور، بما في ذلك أثقل رافعة بعجلات في العالم وشاحنات التعدين الكهربائية، قفزة إلى الأمام في تكنولوجيا البناء المستدام.

كما أطلقت مجموعة Würth، الشركة العالمية الرائدة في مواد التثبيت والتجميع، قسمها الجديد Würth Construction Gulf خلال الحدث. ومن خلال هذه المبادرة، تهدف الشركة إلى إحداث ثورة في قطاع البناء في الشرق الأوسط بحلول مبتكرة وفعالة ومستدامة، تتماشى مع رؤية دبي 2040 للتنمية الحضرية.

وتوضح هذه الإنجازات كيف يواصل معرض Big 5 Global سد الفجوة بين الخبرة العالمية والطموحات الإقليمية، ودفع التقدم في قطاعي البناء والتنمية الحضرية.

التطلع إلى العام 2025

مع توسع معرض Big 5 Global، يتزايد الترقب لنسخة العام المقبل، المقرر عقدها من 24 إلى 27 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وفي تعليقها على مستقبل الحدث، اختتمت هيمانز حديثها قائلة: "نحن متحمسون للبناء على النجاح الذي حققناه هذا العام من خلال تسهيل أنشطة وشراكات تجارية أكبر. فترقبوا بعض الإعلانات المثيرة بينما نستعد لإصدار آخر استثنائي من معرض Big 5 Global."

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