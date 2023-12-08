شهد معرض Big 5 Global بدورته الـ 44 حضور كثر من 81,000 متخصص في البناء من أكثر من 166 دولة

يعد معرض Big 5 Global كمنصة مثالية لإبرام الصفقات والشراكات الكبرى، حيث وقعت المنطقة الحرة بمطار أبوظبي اتفاقية مساطحة مدتها 29 عامًا لمشروع بملايين الدولارات

تم انعقاد أكثر من 130 محادثة Big 5 Talks معتمدة من قبل التطوير المهني المستمر أكدت من خلالها على الحاجة الملحة للصناعة لتحسين كفاءة المواد للحد من تأثير تغير المناخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت الدورة الرابعة والأربعون من معرض Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في مجال البناء فعالياتها في دبي على مدى أربعة أيام من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سجل الحدث حضوراً قياسياً مذهلاً تجاوز 81 ألف زائر رفيع المستوى من أكثر من 166 دولة.

وبهذه المناسبة قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global "لقد فاقت دورة هذا العام من معرض Big 5 Global جميع التوقعات، حيث استقطب الحدث متخصصي البناء من مختلف أنحاء العالم، مما عزز في خلق بيئة مواتية لتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات العالمية وعرض التطورات الجديدة في تكنولوجيا وممارسات البناء".

وأضافت هيجمانز قائلة: "يؤكد هذا الإنجاز من جديد التزامنا بتقديم قيمة لا مثيل لها للحضور والعارضين والشركاء الذين يتطلعون إلى المشاركة في الأنشطة التجارية في قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".

إقامة الشراكات وعمليات الإطلاق كانت العنوان الرئيسي للحدث

من خلال جمع أكبر الأسماء في قطاع البناء في دبي تحت سقف واحد لمدة أربعة أيام، مما عزز أهمية المعارض في تسهيل العلاقات التجارية القوية.

ومن أبرز هذه الشراكات، فقد تم الإعلان عن توقيع المنطقة الحرة بمطار أبوظبي، إحدى الشركات العارضة في معرض Big 5 Global، لاتفاقية مع شركة Grand Move لتطوير مركز تجاري مجتمعي بقيمة 17.8 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل (65.3 مليون درهم إماراتي) يمتد على مساحة 35000 متر مربع في منطقة الفلاح الجديدة، حيث يتضمن المخطط الرئيسي للمشروع هايبر ماركت يضم مركزًا طبيًا وناديًا رياضيًا وغيرها من مرافق البيع بالتجزئة والمطاعم.

وفي هذا السياق علقت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي قائلة: "يسعدنا أن نعلن عن أن اتفاقية المساطحة هذه ستساهم في تطوير منطقة الفلاح الجديدة، والجمع بين المجتمعات معاً".

كما حصل عارض آخر، شركة Floors & Walls، على شركاء توزيع لعلاماتهم التجارية، وهم Richmond وSintrich، في الهند وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية، حيث ستنتج صفقات التوزيع أكثر من 20 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وفي هذا الإطار علق فالي عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة Floors & Walls: "يسعدنا للغاية أن نشارك في معرض Big 5 Global هذا العام وقد حجزنا بالفعل جناحنا لنسخة 2024 من الحدث".

وبالإضافة إلى الشراكات الجديدة، فقد شهد الحدث هذا العام أيضًا إطلاق العديد من المنتجات، حيث أطلقت الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة ومقرها الإمارات العربية المتحدة ثلاث منتجات من Wacker Neuson Zero Emission، بما في ذلك الهزاز الداخلي المعياري الذي يعمل بالبطارية من ACBe، والألواح الاهتزازية التي تعمل بالبطارية والتي تعيد تعريف الاستدامة والكفاءة في البناء.

كما تم إطلاق جهاز RD8200 SG في دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة خلال هذا الحدث، وهو جهاز مسح خرائط وتحديد مواقع المرافق من شركة Radiodetection (شريك في SIGMA Enterprises، أحد العارضين الخمسة الكبار على مستوى العالم).

استعراض السمات الرئيسية في Big 5 Global

أصبح معرض Big 5 Global على مدى الأيام الأربعة منصة مثالية لقادة الفكر والمبتكرين وصناع القرار ومتخصصي مجال البناء لمناقشة مستقبل القطاع، حيث تم عقد سلسلة من الحوارات والمناقشات الثاقبة في قمة القادة العالميين الخمسة الكبار، كما تم تسليط الضوء على دعوة الصناعة لتغيير مخطط البناء.

وقد سلط المتحدثون في قمة Big 5 FutueTech الضوء على الحوارات المهمة حول تأمين القطاع للمستقبل من أجل مستقبل مدعوم بالتكنولوجيا، كما استضاف برنامج المحتوى في Big 5 Global أيضًا يومًا من المحادثات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التصميم والهندسة المعمارية في Everything Architecture.

وبدعم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ظهر الابتكار في مجال البناء من خلال مسابقة Start-Up City Pitch للشركات الناشئة، حيث توجت مسابقة العروض التقديمية الفائزين لدورهم الحاسم في إعادة تشكيل الممارسات التقليدية في هذا القطاع.

وفي هذا السياق علق سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي قائلاً: "توفر مسابقة Start-Up City Pitch للشركات الناشئة منصة مثالية للمشاركة تجمع من خلالها الشركات الناشئة في الصناعة لعرض أفكارهم المبتكرة ورسم ملامح مستقبل البناء، ويأتي دعم الغرفة لهذا الحدث كجزء من سعينا لرعاية شركات التكنولوجيا الواعدة وتعزيز أجندة التحول الرقمي في الإمارة، ونحن ملتزمون بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)".

فعالية Big 5 Talks المعتمدة من قبل التطوير المهني المستمر تلهم جميع الحضور

غطت فعالية Big 5 Talks المعتمدة من قبل التطوير المهني المستمر، مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة عبر أكثر من 130 محادثة، حيث تم عقدها ضمن عشرة مجالات، بما في ذلك الخرسانة والواجهات وإدارة المرافق والجيوتقنية والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والهندسة الكهربائية والميكانيكية والخارجية والوحدات وإدارة المشاريع والطاقة الشمسية والتكنولوجيا والتصميم الحضري، إذ قام المتحدثون بتسليط الضوء على تبني التكنولوجيا، وأساليب البناء المستدامة، واعتماد الطاقة الحرارية الأرضية، واحتياجات الصناعة الملحة لتحسين المواد بكفاءة للحد من تأثير تغير المناخ.

وبهذه المناسبة علق بيلارمينو كورديرو، المدير العام لشركة Eumada، الذي تحدث Facade Talks قائلاً: "نحن نعلم جميعاً بحالة الطوارئ المناخية التي نشهدها حالياً، لذا فنحن بحاجة ماسة إلى أن نكون قادرين على اختيار المواد بشكل جيد للحد من التأثير، ولأجل ذلك ستكون الأدوات الرقمية مفيدة للغاية".

وبخصوص اعتماد نمذجة معلومات المباني في محادثات التكنولوجيا فقد أشار علي إسماعيل، خبير نمذجة معلومات المباني في بلدية دبي: "نحن نبذل قصارى جهدنا لبناء مجتمع، فهناك مجموعة كبيرة من الأشخاص والشركات الذين يؤمنون بقيمة استخدام المعايير المفتوحة مثل معيار نمذجة معلومات المباني المفتوح ويؤمنون بتحسين صناعتنا من خلال تعميق التعاون بين الأفراد والشركات على حد سواء".

التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص هو أساس النجاح

تم انعقاد معرض Big 5 Global بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية كشريك رئيسي. كما تضم قائمة الداعمين كل من بلدية دبي والدفاع المدني في دبي، والراعي البلاتيني، Saudi Export Development Authority ، والراعي الذهبي، NG Khutaya، والراعي الماسي لحدث أبواب وواجهات النوافذ، Schueco ، والراعي البلاتيني لحدث أبواب وواجهات النوافذ، Alumil ، والراعي الذهبي لحدث أبواب وواجهات النوافذ ، Sykon، والراعي الفضي، ECE Marble، وItalian Trade Agency وFresh، والراعي للتنمية المستدامة، Dubai Investment Park، والراعي البرونزي، Al Waseef Group وRubber World وبنك رأس الخيمة.

واختتمت هيجمانز حديثها قائلة: "نحن نستعد منذ الآن على قدم وساق لانعقاد الدورة القادمة من معرض Big 5 Global، الذي سيجمع بين العارضين الإقليميين والدوليين في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 نوفمبر 2024 لتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية وتعزيز الشراكات في قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث سنكشف قريبًا عن بعض الإعلانات المثيرة لهذا الحدث تزامناً مع توسع محفظتنا في مركز دبي التجاري العالمي".

#بياناتشركات

- انتهى -