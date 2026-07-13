عودة فعالية EcoTrail المتخصصة بالتوريد المستدام في قطاع البناء

المتخصصة بالتوريد المستدام في قطاع البناء المعرض يستضيف أكثر من عشرة أجنحة دولية، بما فيها الصين ومصر وألمانيا واليونان وإيطاليا وتركيا

الرياض، المملكة العربية السعودية : يعود معرض Big 5 Construct Saudi في نسخته لشهر أغسطس، خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ليسلط الضوء على المراحل الأساسية في مشاريع البناء والتشييد. ويعقب هذا الحدث النجاحَ الكبير الذي حققته نسخة يناير 2026، التي ركزت على مراحل التشطيبات وتسليم المشاريع، بحضور كبار القادة والمؤسسات ضمن المنظومة العمرانية في المملكة.

ويتحول تركيز فعاليات المعرض في نسخة أغسطس من التصميم المعماري والديكورات إلى القطاعات المسانِدة للبناء، بما فيها الإنشاءات والآلات الثقيلة، والخرسانة والإسمنت، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وإدارة المرافق، وحلول الصيانة، والنظافة. ويأتي هذا التحوّل في موضوع المعرض بالتزامن مع انتقال المشاريع في مختلف أنحاء المملكة إلى مراحل التجهيز والتنفيذ الأولي، حيث تزداد حاجة المقاولين والمهندسين وفرق المشتريات إلى التعاقد مع الموردين لضمان متانة الهياكل، وكفاءة أداء الأنظمة، والفعالية التشغيلية المديدة.

وينضم إلى Big 5 Construct Saudi أكثر من 1,000 عارض من أكثر من 50 دولة، بما فيها أستراليا والبحرين وجمهورية التشيك وفرنسا والهند والكويت وبولندا وقطر وسنغافورة. ويستضيف الحدث أربع فعاليات متخصصة هي HVACR Saudi Arabia وSaudi FM & Clean وHeavy Saudi Arabia وTotally Concrete Saudi Arabia، لربط المتخصصين بالموردين وتمكينهم من استكشاف الحلول الداعمة لمشاريعهم في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع البناء والتشييد.

وتعليقاً على النسخة المرتقبة، قال محمد كازي، نائب الرئيس الأول في دي إم جي إيفنتس: "تسير المملكة اليوم بخطىً متسارعة نحو تحديد أولويات المشاريع المرتبطة بإكسبو 2030 الرياض وكأس العالم FIFA 2034، وتتواصل معها أنشطة البناء في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية والسكنية. ومن المقرر أن تجمع نسخة أغسطس من معرض Big 5 Construct Saudi الجهات المعنية بتنفيذ المراحل التمهيدية من هذه المشاريع، تلك المراحل التي تُتخذ فيها قرارات المشتريات وإعداد المواصفات والقرارات الإنشائية الرئيسية".

وتشهد أرض المعرض حضور مجموعة من المصنّعين السعوديين والموردين الإقليميين، منها شركة مواد الإعمار القابضة والبواردي ومدار ونافكو وخدمات إساد، بما يؤكد زخم المشاريع الوطنية وتنامي قدرات قطاع البناء والتشييد في المملكة. ويعكس تنوّع هذه الشركات احتضان المعرض لمختلف شرائح القطاع، بما فيها حلول البناء والحماية من الحرائق وتوزيع المواد وإدارة المرافق. وفي مجال الفولاذ والأنظمة الإنشائية، تبرز أجنحة شركات الزامل للحديد، واليمامة للصناعات الحديدية، وباز العالمية للصناعة، وكيربي، وإيه إيه إس ستيل، التي تستعرض خبراتها المحلية والإقليمية في دعم المشاريع المعقدة؛ في حين تشارك ستيكو بوصفها لاعباً رائداً لتعزيز سلاسل التوريد المحلية ورفع جاهزية المشاريع في قطاعي الإنشاءات الثقيلة والخرسانة.

وعلى الصعيد الدولي، يفتح المعرض أبوابه لأكثر من 10 أجنحة دولية تشمل الصين ومصر وألمانيا واليونان وإيطاليا وتركيا. كما يرحّب بشركات أوروبية، من بينها كاليفي وتازّيتي ولوفي من إيطاليا؛ وتوبفيرك من ألمانيا؛ وديماس من اليونان وغيرها، لعرض تقنياتها الرائدة في مجالات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، والأداء الحراري، وإنتاج الخرسانة. وتبرز مجموعة من العلامات التجارية العالمية على أرض الحدث، تشمل هايسنس وهاير وهانيويل وتوشيبا وجروندفوس وويلو، لتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول التقنية للسوق السعودية.

ويوفر المعرض للزوار فرصاً عديدة للتوريد والتواصل مع الموردين، إلى جانب أنشطة ومبادرات عديدة للتواصل وتبادل المعرفة ودعم صُنع القرار. ومن أبرز هذه الأنشطة جلسات Big 5 Talks التي تتناول محاور تشمل أكواد ومعايير ولوائح البناء، والصحة والسلامة، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، وإدارة المشاريع، والخرسانة، والبناء المعياري، والهندسة الجيوتقنية، وإدارة المرافق، وأنظمة الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية.

كذلك تعود فعالية EcoTrail، التي تجمع تحت مظلتها العارضين المتخصصين بتقديم مواد صديقة للبيئة، ما يجعلها وجهةً واضحة ومختصرة للزوار لاستكشاف حلول البناء المستدامة.

يُقام Big 5 Construct Saudi بدعم عدد من الرعاة والشركاء، من بينهم شركة طيف نجد للمقاولات، الراعي الماسي وراعي ردهة كبار الشخصيات؛ وشركة الأخوان حسين والحسن غازي شاكر للتجارة الحديثة المحدودة، الراعي الماسي لفعالية HVACR وراعي أربطة التعريف؛ وميدغلف، الراعي الذهبي؛ وشركة اليمامة للصناعات الحديدية، راعي بطاقات التعريف؛ وإساد، راعي المنطقة الخارجية. وتشمل الجهات الداعمة كلاً من معهد المهندسين المدنيين، والمعهد المعتمد للبناء، ومعهد إدارة المشاريع.

وتنعقد نسخة أغسطس من معرض Big 5 Construct Saudi في الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر، بالتزامن مع معرض الأخشاب السعودي ومعرض الصناعة السعودي، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. ويُتاح الحضور مجاناً للمتخصصين في القطاع، حصراً لمن هم فوق 18 عاماً.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.big5constructsaudi.com

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