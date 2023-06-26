تأكيدًا على ريادتها في مجال التطوير العقاري في مصر

القاهرة- حازت " شركة الفطيم العقارية" على جائزة "مطور العام" خلال النسخة الخامسة من معرض Big 5 Construct Egypt 2023، والذي يعد واحداً من أكبر المعارض في صناعة البناء، والمُقام في الفترة من 19 إلى 21 يونيو في مركز مصر الدولي للمعارض، تحت رعاية معالي رئيس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي وبدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تأتي الجائزة نظير تميز شركة في تطوير وتشغيل مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات ومرافق متميزة تمثل وجهة للاستمتاع بأسلوب حياة راقي، بما تشمله من أماكن إقامة سكنية وتجارية ومؤسسات تعليمية وفنادق من فئة الخمس نجوم. إلى جانب الفوز بجائزة "مطور العام"، تم ترشيح شركة لـ "مبادرة المدينة الذكية للعام" والمهندس/ أشرف عز الدين، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية، لجائزة "مدير العام".

وبهذه المناسبة، صرح المهندس/ أشرف عز الدين، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية، قائلاً: "نتشرف بالحصول على هذه الجائزة والتي تعكس مدى التزامنا نحو البناء والحياة بشكل أفضل، كما أنها تمثل شهادة على رؤيتنا المتمثلة في إنشاء وجهات أسلوب حياة راقية تعزز من نوعية الحياة لعملائنا ومجتمعاتنا. ونفتخر بالمساهمة في تطوير قطاع البناء في مصر والمنطقة بفضل مما نمتلكه من خبرات تكونت عبر عقود من الزمن."

وأضاف: "يمثل معرض Big 5 Construct Egypt منصة حيوية تعرض أحدث الابتكارات في صناعة البناء والتشييد بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير مواد البناء للدول العربية والإفريقية. ولكونه ركيزة أساسية للإنتاج والتصدير، يعمل قطاع مواد البناء على الاستفادة من موارده الوفيرة المتاحة مثل المقومات المتوفرة والمواد الخام عالية الجودة والقوى العاملة الماهرة والقدرة الإنتاجية الهائلة، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويساهم في إطلاق المشاريع الوطنية المختلفة. ونتطلع للمشاركة في الدورات القادمة من المعرض لاستكشاف المزيد من فرص التعاون لتحقيق النمو والازدهار."

ويقام معرض Big 5 Construct Egypt بمشاركة أكثر من 20،000 متخصص في مجال البناء والبنية التحتية، بالإضافة إلى أكثر من 300 عارض من أكثر من 20 دولة.

وتسلط الفعاليات الضوء على سلسلة التوريد لقطاع البناء في مراحلها المختلفة، بما في ذلك مواد البناء والأدوات، والخدمات الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحي، وتصميمات المباني الداخلية، والتشطيبات، والمرافق، والآلات والمركبات، ومتطلبات البناء، ومرافق المياه والنفايات، والتكنولوجيا الذكية، وأنظمة الأمن والسلامة والحرائق والمباني الذكية.

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نبذة حول مشروع كايرو فستيفال سيتي:

يعد مشروع كايرو فستيفال سيتي التابع لشركة الفطيم العقارية طفرة حقيقية في المشروعات العقارية المتكاملة، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين الوحدات السكنية والإدارية والأماكن الترفيهية في مكان واحد متكامل، حيث تضم أكبر مول تجاري "كايرو فستيفال سيتي مول" المحاط بمجمعات سكنية ومكاتب إدارية ومدرسة دولية وقد تم مراعاة أن يقام هذا المجتمع المتكامل في قلب بيئة طبيعية خلابة تقدم مفهوماً جديداً للرفاهية والحياة الراقية.