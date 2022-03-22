تماشياً مع المبادرات التي تقودها المملكة لرؤيتها الاقتصادية 2030‏

المنامة: عقد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) - المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة - دورة تدريبية متخصصة لمدراء وموظفي بنك الإسكان بعنوان "التوعية البيئية والاجتماعية والحوكمة"، وذلك تماشياً مع المبادرات التي تقودها المملكة لرؤيتها الاقتصادية 2030.

وقدمت المحاضرة مراجعة أساسية لمفاهيم التنمية المستدامة وأهميتها، وارتباطها بالأهداف، والاجراءات التي قامت بها مملكة البحرين للمواءمة بين متطلبات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت الدورة عدداً من المحاور الرئيسية التي تركزت على؛ أهمية استراتيجيات التنمية المستدامة في تمويل المشاريع الإسكانية، نظرة عامة على إجراءات التنمية المستدامة في بيئة المشاريع الإسكانية في البحرين، إدارة تنمية الإسكان الاجتماعي - الاقتصادي والمستدام بيئياً، وأخيراً التخطيط والمراقبة والإبلاغ عن الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وخلال الدورة؛ تم مناقشة أهمية الانتقال إلى التمويل المستدام كمتطلب رئيس لمواكبة التحركات العالمية نحو هذا القطاع من قبل المؤسسات المالية ووكالات التصنيف والعملاء، وما تم استحداثه من لوائح تنظيمية تتطلب من البنوك قياس مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والإفصاح عنها في محافظ القروض وغيرها من الأنشطة المصرفية.

تأتي هذه الدورة ضمن أنشطة أكاديمية التنمية المستدامة التابعة للمعهد، والتي تقدم البرامج التدريبية والاحترافية لبناء القدرات في هذا المجال المتنامي.

جديرٌ بالذكر أن معهد (BIBF) قد أعلن في مايو الماضي عن تدشين أكاديمية التنمية المستدامة لبناء الكفاءات الوطنية في التنمية المستدامة، بالتعاون مع معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية ومؤسسة فيتش العالمية، بهدف صقل مهارات وخبرات الكوادر اللازمة في مجال التمويل المستدام، إضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة والتي تنسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

#بياناتحكومية

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نبذة عن معهد «BIBF»

يعتبر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة، وهو تابع لمصرف البحرين المركزي. ويقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلتزم المعهد بالتميّز مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، و يعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في:

الخدمات المصرفية والمالية،

الصيرفة الإسلامية،

التنمية التنفيذية،

المحاسبة والتمويل،

الدراسات الأكاديمية،

القيادة والإدارة،

إدارة سلسلة التزويد،

التأمين،

التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

الأمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الارقام التالية:

قسم التسويق والاتصال:

17815596 | media@bibf.com

www.bibf.com