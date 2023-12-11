المنامة، البحرين: وقعت مجموعة طيران الخليج ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) مذكرة تفاهم تمثل بداية تعاون استراتيجي لتقديم فرص للتدريب والتطوير المتخصص والمؤهلات الاحترافية للموظفين. وتؤكد هذه الاتفاقية، التزام الطرفين بالعمل على تعزيز القدرات المهنية في قطاع الطيران.

وقد أقيم حفل توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في خليج البحرين، حيث اجتمع ممثلون من كلا الطرفين لتأكيد التزامهم بالتعاون، وقد وقع الاتفاقية نيابةً عن مجموعة طيران الخليج، الدكتور جيفري جوه، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي للمعهد. وشدد المسؤولان على الأهمية الاستراتيجية لمثل هذه الشراكات في تعزيز الابتكار والتميز ورفع مستوى الكفاءات في قطاع الطيران في البحرين.

وبموجب هذا الاتفاق، سيقوم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ومجموعة طيران الخليج بالتعاون لتطوير برامج متقدمة تلبي الاحتياجات الديناميكية للقطاع. وسيشمل هذا التعاون جوانب مختلفة، تتضمن دورات تنمية المهارات الاحترافية، وبرامج التدريب المتخصص، والمؤهلات المهنية.

وقد شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، الدكتور جيفري جوه، على الأهمية الإستراتيجية لتعزيز المواهب المحلية. "نحن نؤمن بإمكانيات القوى العاملة في البحرين، ومن خلال هذا التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، نطمح إلى المساهمة في نمو قطاع الطيران واستدامته. وسوف تمهد جهودنا المشتركة الطريق لقوى عاملة ماهرة ومبدعة يمكنها قيادة هذا القطاع نحو آفاق جديدة."

كما أشاد الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، بالتعاون الوثيق بين المؤسستين، حيث قال: "تتوافق هذه الشراكة مع التزامنا بتوفير التدريب المتخصص الذي يعنى برفع الكفاءات الى مستوى عالمي. ومن خلال عملنا المشترك، فإننا نهدف إلى تعزيز مواهب الكوادر الوطنية التي تلبي متطلبات قطاع الطيران، تتوقع أيضًا التوجهات والتحديات المستقبلية وتتكيف معها."

ويعكس هذا التعاون الالتزام المشترك لرفع مكانة المملكة في قطاع الطيران العالمي وتطوير الخدمات. ومع استمرار تطور خدمات الطيران، ستقوم هذه الشراكة بدور محوري في تعزيز مهارات الثروة البشرية والكوادر الوطنية من خلال التعليم والتدريب المتخصص في مملكة البحرين.

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