المنامة: استضاف معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، في مقر المعهد الجديد بخليج البحرين، مجموعة من طلبة مدرسة لؤلؤة الخليج العربي، لتجربة الحياة الجامعية ليوم واحد.

وخلال الزيارة قام طلبة مدرسة لؤلؤة الخليج العربي بالمشاركة في عدد من الفصول الجامعية وتجربة مرافق المعهد الجديدة، حيث تفاعلوا مع هيئة التدريس وطلبة المعهد، واختبروا التجربة الجامعية في المعهد ليوم دراسي كامل.

وبهذه المناسبة؛ أعربت رئيس الدراسات الأكاديمية بالمعهد الدكتورة رجاء بوجيري، عن سعادتها بهذه الزيارة والتفاعل الإيجابي الذي أبداه طلبة مدرسة لؤلؤة الخليج العربي، وما طرحوه من أسئلة واستفسارات حول البرامج الأكاديمية التي يقدمها المعهد.

وأكدت الدكتورة بوجيري أهمية التفاعل بين المعهد والمؤسسات الوطنية لإتاحة الفرصة للطلبة وأولياء الأمور للتعرف على الفرص التعليمية المتميزة التي يقدمها المعهد، وما يتضمنه من برامج أكاديمية رفيعة المستوى بالتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية في العالم، وبما يضمن للخريجين فرصاً للتطور الأكاديمي والوظيفي.

من جانبهم؛ أعرب طلبة مدرسة لؤلؤة الخليج العربي عن سعادتهم بزيارة معهد (BIBF) وتجربة الحياة الجامعية، ومبدين إعجابهم بالمستوى الأكاديمي الرفيع الذي يتميز به المعهد، وما يتضمنه الحرم الجامعي للمعهد من تسهيلات مختلفة للطلبة، وما يتوفر به من إمكانيات تقنية وفنية عالية المستوى.

وفي نهاية الزيارة قدم طلبة مدرسة لؤلؤة الخليج العربي جزيل شكرهم لإدارة معهد البحرين للدرسات المصرفية والمالية على إتاحة هذه الفرصة الفريدة لهم، وعلى ما أبداه جميع العاملين في المعهد من أكاديميين وإداريين من حسن استقبال واهتمام بالغ في الرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن معهد «BIBF»

يعتبر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة، وهو تابع لمصرف البحرين المركزي. ويقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلتزم المعهد بالتميّز مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، و يعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في:

o الخدمات المصرفية والمالية،

o الصيرفة الإسلامية،

o التنمية التنفيذية،

o المحاسبة والتمويل،

o الدراسات الأكاديمية،

o القيادة والإدارة،

o إدارة سلسلة التزويد،

o التأمين،

o التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

الأمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الارقام التالية:

قسم التسويق والاتصال:

17815596 | media@bibf.com www.bibf.com