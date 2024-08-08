المنامة : اختتم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ومعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI) مؤخراً برنامج تدريبي افتراضي لمدة يومين حول إدارة المخاطر واختبار الضغط للمؤسسات المالية الإسلامية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز فهم المشاركين لأحدث التطورات وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر واختبار الضغط لقطاع التمويل الإسلامي. وحضر البرنامج ممثلي الجهات التنظيمية وكبار المسؤولين التنفيذيين من المؤسسات المالية الإسلامية.

وتم تقديم البرنامج افتراضياً للمشاركين من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها، الأمر الذي عزز بشكل أكبر تنوع وجهات النظر والرؤى التي تمت مشاركتها خلال الجلسات. وأدار البرنامج الدكتور أبوذر محمد، الذي قدم دراسات حالة ومناقشات جماعية وفرص للمشاركين لتبادل خبراتهم وأفضل الممارسات في القطاع.

وشمل التدريب مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك أساسيات إدارة المخاطر في التمويل الإسلامي، والمتطلبات التنظيمية والمبادئ التوجيهية لإدارة المخاطر، وتطوير أطر قوية لاختبار ضغط المخاطر للبنوك الإسلامية، ودمج مبادئ الشريعة في ممارسات إدارة المخاطر، وإدارة مخاطر السيولة وكفاية رأس المال، والمخاطر الناشئة وتداعياتها على المؤسسات المالية الإسلامية في ضوء المعايير ذات الصلة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وبهذه المناسبة، أكّد الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF أن تطوير برامج المتخصصة في مجال التمويل الإسلامي مع البنك الإسلامي للتنمية يعكس التزام المعهد بتعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي للتعليم والتدريب في هذا المجال. وأشار إلى أن التدريب غطى موضوعات بالغة الأهمية والتي تساهم في نمو قطاع التمويل الإسلامي في المملكة.

من جانبه، قال الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية: "تعكس هذه المبادرة المشتركة التزامنا بدعم تطوير صناعة التمويل الإسلامي من خلال توفير برامج تدريبية عالية الجودة وذات صلة بالقطاع. وساهمت المشاركة الفعالة وردود الفعل الإيجابية من المشاركين في نجاح البرنامج."

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