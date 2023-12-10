الحدث الأول من نوعه في المملكة لتعزيز الاستدامة في قطاع التأمين

المنامة: اختتم كل من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (مجموعة الخليج للتأمين -البحرين)، وشركة التكافل الدولية (مجموعة الخليج للتأمين البحرين تكافل) بنجاح أعمال منتدى التأمين المستدام: من الوعي إلى التكامل، وذلك بحضور أكثر من 250 من كبار الشخصيات والمدراء التنفيذيين وخبراء الأعمال من مختلف القطاعات[ZS2] . وأقيم المنتدى يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، في قاعة المؤتمرات الرئيسية في مقر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بمنطقة خليج البحرين؛ كخطوة هامة والأولى من نوعها نحو تعزيز الاستدامة في قطاع التأمين في مملكة البحرين.

واستقطب المنتدى 18 متحدثاً من رواد القطاع والخبراء لمناقشة كيفية دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قطاع التأمين، لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني. وهدفت مناقشات المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات والتركيز على الخطوات العملية نحو مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية لقطاع التأمين في مملكة البحرين.

واستُهل المنتدى بكلمة رئيسية ألقتها السيدة عبير آل سعد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، حيث قدمت رؤى حول أهمية الاستدامة في القطاع المالي على وجه العموم وقطاع التأمين على الوجه الخاص ومواءمتها مع الإطار التنظيمي لمصرف البحرين المركزي. وألقى السيد زياد زينل، رئيس مجلس إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة ورئيس التحول الرقمي في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (مجموعة الخليج للتأمين البحرين)، خطاباً أكد فيه التزام الشركة بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وركزت الجلسة الأولى للمنتدى على التكامل الاستراتيجي للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات التأمين، وضمّت تشيتي غوبتا - مستشار استراتيجي أول في مجال الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة مارش الاستشارية، د. سيمون كروميكر - العميد المساعد في كلية بايز للأعمال، السيدة سماح الحمد – مدير المخاطر والامتثال وأمن المعلومات في شركة بابكو للتكرير، السيدة نجاة الوادي – مدير الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام والرقابة الشرعية في شركة التكافل الدولية (مجموعة الخليج للتأمين البحرين تكافل)، السيد ساتيان لاكسمان - رئيس قسم الإستراتيجية وتطوير الأعمال والتأمين وعلاقات المستثمرين في شركة ألمنيوم البحرين، الدكتورة أنيكا ثورنز - مديرة الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة هانوفر ري. وأدارت الجلسة السيدة منال مشكور، رئيس مركز الدراسات التأمينية في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، حيث تم تسليط الضوء [ZS3] على الأساليب العملية لدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جوهر عمليات التأمين واستراتيجياته.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع التأمين والاستدامة: من تغير المناخ إلى الحياد الصفري، بمشاركة السيدة إيلين أوبراين - رئيس إدارة مخاطر الاستدامة في شركة سويس ري، الدكتور طارق سيف – الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، السيدة جيسيكا بوتيلهو – مدير مساعد في شركة إيه إم بيست، والسيدة ريما نوروز - الرئيس التنفيذي للاكتتاب في شركة التكافل الدولية (مجموعة الخليج للتأمين تكافل). وأدارت الجلسة السيدة زيبا عسكر - رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، حيث ركزت الجلسة على أبرز التقاطعات بين صناعة التأمين وتغير المناخ والطريق نحو تحقيق أهداف صافية صفرية.

كما تناولت الجلسة الختامية للمنتدى دور التنظيم والرقابة كمحفّز للتكامل والإفصاح عن الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة، بمشاركة السيدة إلهام طالب مدير إدارة مراقبة التأمين بمصرف البحرين المركزي، والسيدة ديانا دياز – مشرف برامج في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأدارت الجلسة السيدة نادية القصاب محاضر أول في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وأكّدت على الدور المحوري للأطر التنظيمية في دفع التكامل والإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة في قطاع التأمين.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF): "يعكس النجاح الكبير لهذا المنتدى التزام قطاع التأمين بتبني الممارسات المستدامة، حيث قدم منصة شاملة لتبادل الفكر والخبرات لتشكيل مستقبل مسؤول ومستدام للتأمين في مملكة البحرين."

وصرّح الدكتور عبد الله سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين (مجموعة الخليج للتأمين البحرين): "نفتخر في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (مجموعة الخليج للتأمين – البحرين) بأن نأخذ الدور الريادي في دعم قطاع التأمين وعملاءه في رحلتهم في تحقيق أهداف الاستدامة ودمجها في عملياتهم اليومية من خلال هذه المبادرة الهامة التي تتماشى مع أهداف المملكة الأوسع للاستدامة الاقتصادية والبيئية. ويعد نجاح هذا المنتدى مؤشراً واضحاً على التزام الصناعة بقيادة التغيير الإيجابي، حيث قدّم استراتيجيات عملية تقود القطاع نحو مستقبل أكثر مسؤولية واستدامة."

ومن جانبه أضاف السيد عصام الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية (مجموعة الخليج للتأمين تكافل): "قدّم منتدى التأمين المستدام خارطة طريق للممارسات المستدامة في قطاع التأمين، حيث تؤكد إنجازات المنتدى التفاني المشترك لقادة القطاع من أجل تحقيق التغيير الإيجابي وتشكيل مستقبل أكثر استدامة. كما يؤكد التزامنا في أن نكون شركة تأمين إسلامية رائدة في مجال الاستدامة، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تلبية احتياجات السوق وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة

#بياناتحكومية

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نبذة عن معهد «BIBF»

يعتبر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة، وهو تابع لمصرف البحرين المركزي. ويقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلتزم المعهد بالتميّز مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، و يعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في:

الخدمات المصرفية والمالية،

الصيرفة الإسلامية،

التنمية التنفيذية،

المحاسبة والتمويل،

الدراسات الأكاديمية،

القيادة والإدارة،

إدارة سلسلة التزويد،

التأمين،

التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

الأمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

نبذة عن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (جي آي جي البحرين)

تحافظ الشركة البحرينية الكويتية للتأمين على موقع الصدارة في سوق التأمين البحريني وحضورها القوي في سوق التأمين الكويتي وهي حاصلة على تصنيف ائتماني ممتاز (-A) مع رؤية مستقبلية مستقرة من مؤسسة AM Best العالمية وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة تأمين مباشر محلية في البحرين، حيث يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية. كما أن البحرينية الكويتية للتأمين هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين وهي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي.

نبذة عن شركة التكافل الدولية (جي آي جي البحرين – التكافل)

تعد شركة التكافل الدولية أول شركة تأمين إسلامية في المنطقة. تأسست في العام 1989 لتوفر بذلك مجموعة متكاملة من المنتجات والتغطيات التأمينية المتوافقة مع أسس الشريعة الإسلامية الغراء ومتطلبات المؤسسات والأفراد المختلفة وهي شركة تابعة لمجموعة GIG – البحرين وقد صنفت الشركة (A-) ممتاز من وكالة التصنيف العالمية AM Best.