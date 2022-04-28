تمنحها كلية إدارة الأعمال بجامعة ستراثكلايد الأسكتلندية

المنامة: استقبل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF» الفوج الدراسي الجديد لبرامج الماجستير في إدارة الأعمال والتكنولوجيا المالية، التي تطرحها كلية إدارة الأعمال بجامعة ستراثكلايد الأسكتلندية «Strathclyde Business School» وذلك في جلسة تعريفية عقدها المعهد في مقره الجديد بخليج البحرين، بحضور رئيس مركز الدراسات الأكاديمية الدكتورة رجاء بوجيري وعدد من المسؤولين الأكاديميين بجامعة ستراثكلايد الذين انضموا افتراضياً، وهم الدكتورة ماريسا سميث - مدير العمليات الأكاديمية والسيدة أنجيلا ماكولاي – مدير أول لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال.

وخلال الجلسة، تم تعريف الطلبة الجدد - الذين يشغلون مناصب إدارية عليا في القطاعين العام والخاص - بأهداف البرنامج ومخرجات التعلم كجزء من تجربتهم التعليمية القادمة.

ورحّب المدير العام لمعهد «BIBF» الدكتور أحمد الشيخ بالدفعة الجديدة، مشيداً بعلاقات المعهد الراسخة مع كلية إدارة الأعمال بجامعة ستراثكلايد المرموقة لإعداد قيادات مؤهلة في المملكة وإتاحة الفرصة لهم للحصول على أحد أفضل الشهادات العليا المعتمدة في العالم.

كما صرحت الدكتورة رجاء بوجيري رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بالمعهد: "نفخر بالتعاون مع جامعة ستراثكلايد لتقديم برنامج الماجستير في إدارة الأعمال الذي تم طرحه في البحرين منذ عام 1995، ونتطلع لمواصلة البناء مستقبلاً على هذا الإرث." وأعربت عن سعادتها لرؤية الاهتمام المتزايد ببرنامج التكنولوجيا المالية الاستراتيجية؛ حيث تعتبر البحرين اليوم المركز الإقليمي للتكنولوجيا المالية والبيئة المناسبة للخريجين للاستفادة من النمو المتنامي لهذا القطاع.

من جانبه، تمنى البروفيسور ديفيد هيلير، المدير المشارك والعميد التنفيذي لكلية ستراثكلايد للأعمال، كل التوفيق للطلاب في رحلتهم التعليمية الجديدة، وأكد تقديره للشراكة المستمرة بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وكلية ستراثكلايد للأعمال لتقديم برامج الماجستير المعتمدة والتي يقدم خريجوها اليوم مساهمات كبيرة للنهوض بقطاع الأعمال في مملكة البحرين وخارجها."

#بياناتحكومية

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نبذة عن معهد «BIBF»

يعتبر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة، وهو تابع لمصرف البحرين المركزي. ويقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلتزم المعهد بالتميّز مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، ويعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في:

o الخدمات المصرفية والمالية،

o الصيرفة الإسلامية،

o التنمية التنفيذية،

o المحاسبة والتمويل،

o الدراسات الأكاديمية،

o القيادة والإدارة،

o إدارة سلسلة التزويد،

o التأمين،

o التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

الأمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

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