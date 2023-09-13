بهدف زيادة الوعي العام حول التأمين وإبراز أهميته كوسيلة فعالة في إدارة المخاطر

المنامة،: وقعت شركة سوليدرتي البحرين شراكة استراتيجية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لإطلاق حملة توعوية عن التأمين بعنوان "خل نعرف شالسالفة الصح"، وذلك بهدف تعزيز الوعي عن التأمين - وإبراز أهميته كوسيلة فعالة في إدارة المخاطر، الأمر الذي يساهم في تعزيز الثقافة التأمينية لدى مختلف فئات المجتمع في مملكة البحرين.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين، السيد جواد محمد، والرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور أحمد الشيخ، بحضور كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وستغطي الحملة العديد من المواضيع التأمينية المختلفة منها التأمين على المنازل، التأمين على المركبات، التأمين على الحياة، التأمين على السفر، تأمين المسؤولية المهنية، بالإضافة إلى التأمين الصحي.

وتستهدف الحملة شريحة كبيرة من المجتمع البحريني من فئة الشباب كطلاب وخريجي الجامعات، كبار السن، روّاد الأعمال، بالإضافة إلى خبراء الموارد البشرية، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي حديثه حول هذه المناسبة، علَق الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين السيد جواد محمد، قائلاً: "يسعدنا عقد هذه الشراكة الاستراتيجة مع معهد «BIBF» والتي تهدف إلى الارتقاء بالوعي المجتمعي حول قطاع التأمين وخدماته، والمساهمة في خلق وتعزيز ثقافة التأمين على المستوى الوطني." وأضاف قائلاً: "نسعى دائماً في سوليدرتي للالتزام بالمسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات شتى تتضمن دعم الجهود التي تصب في الصالح العام من خلال تطوير برامجنا التوعوية حول التأمين. إلى جانب ذلك، تسعى سوليدرتي إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تزويدهم بخدمات فريدة من نوعها ولاسيما الخدمات الرقمية، وذلك لتأمين حقوق عملائنا والمجتمع بأكمله."

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمعهد «BIBF» الدكتور أحمد الشيخ عن سعادته بالتعاون مع شركة سوليدرتي، لإطلاق هذه الحملة التوعوية، باعتبارها أحد أكبر شركات التأمين في مملكة البحرين، وأكّد بأن هذه المبادرة النوعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام حول التأمين كأداة فعّالة للتخطيط المالي وإدارة المخاطر، الأمر الذي يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن وقطاع التأمين.

كما أكّدت المحاضر الأول بمركز الدراسات التأمينية بالمعهد السيدة هالة نصيب بأن الحملة ستركز على تشجيع المواطنين للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة فيما يتعلق بقراراتهم التأمينية، حيث سيتم تسليط الضوء على أغلب المغالطات الشائعة بين عموم الناس حول الخدمات التأمينية المختلفة، وذلك عن طريق مقاطع فيديو ومنشورات توعوية عن التأمين عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

لمزيد من المعلومات حول الحملة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للحملة bibf.com/insurance-awareness.

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