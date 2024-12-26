المنامة، البحرين: عقد مركز الدراسات المالية الإسلامية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بنجاح الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية للتمويل الإسلامي (IFAC)، برئاسة السيد عدنان يوسف، عضو مجلس إدارة المعهد. وتضمن الاجتماع ممثلين بارزين من البنوك والمؤسسات المالية في البحرين وخارجها، مما أتاح مناقشات مثمرة حول أحدث التطورات في مجال التمويل الإسلامي والامتثال للشريعة الإسلامية.

خلال الاجتماع، استعرض مركز الدراسات المالية الإسلامية أبرز إنجازاته لعام 2024، والتي شملت عدة مبادرات إستراتيجية ومشاريع مؤثرة تعكس التزام المعهد بتطوير التعليم والابتكار في مجال التمويل الإسلامي. كما عرض المركز خططه الطموحة لعام 2025، والتي تهدف إلى دعم نمو القطاع محلياً ودولياً.

وأشاد السيد عدنان يوسف، رئيس اللجنة الاستشارية للتمويل الإسلامي وعضو مجلس إدارة معهد BIBF، بجهود المركز قائلاً: يواصل مركز الدراسات المالية الإسلامية في معهد BIBF القيام بدور محوري في تشكيل مستقبل التمويل الإسلامي. ومن خلال تعزيز الحوار والتعاون بين قادة القطاع، نتعامل بشكل جماعي مع التحديات ونستكشف الفرص التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية العالمية للقطاع."

تُعرف البحرين منذ فترة طويلة بأنها مركز عالمي للتمويل الإسلامي، وذلك بفضل إطارها التنظيمي القوي ومنظومتها الداعمة للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة. وقد أسهمت المبادرات الإستراتيجية للمملكة في ترسيخ مكانتها الريادية في مجالات مثل الصيرفة الإسلامية، وإصدار الصكوك، والتكافل. ومع خبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في هذا المجال، نجحت البحرين في إنشاء بيئة مزدهرة للابتكار في التمويل الإسلامي، مدعومة بمنظمات مثل معهد BIBF التي تقدم تدريباً وأبحاثاً على مستوى عالمي لتطوير المواهب في القطاع.

ويلتزم مركز الدراسات المالية الإسلامية في معهد BIBF بالارتقاء بهذا الإرث من خلال تزويد المهنيين بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة الاحتياجات الديناميكية للقطاع. وقد شكل الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية منصة لقادة الصناعة لتبادل الأفكار، ومشاركة أفضل الممارسات، وتقديم توجيهات قيمة لتحسين جودة وملاءمة عروض التمويل الإسلامي المقدمة من المعهد.

نبذة عن معهد BIBF

معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) هو المزود الرائد للتعليم والتدريب في المنطقة وهو تابع لمصرف البحرين المركزي. يلعب المعهد دورا حيويا في تدريب وتطوير رأس المال البشري في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلتزم المعهد بالتميز في توفير التعليم والتدريب في جميع تخصصات الأعمال الرئيسية، وهو شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في تقديم القيادة الفكرية والتقييم والتدريب في:

الخدمات المصرفية والمالية

الخدمات المصرفية الإسلامية

التطوير التنفيذي

المحاسبة والمالية

الدراسات الأكاديمية

القيادة والإدارة

إدارة سلسلة التوريد

التأمين

التحول الرقمي وإدارة المشاريع

وهذا يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

قسم التسويق والاتصال:

17815596 | media@bibf.com

www.bibf.com