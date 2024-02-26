المنامة: اختتم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري وبدعم من شركة ديار المحرق بنجاح أعمال النسخة الثانية للمنتدى العقاري الوطني يوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 في القاعة الرئيسية للمعهد، والذي انعقد بشكل حضوري وافتراضي بحضور أكثر من 400 مشارك من المسؤولين الحكوميين والمدراء العقاريين والمستثمرين.

تحت شعار “ابتكار عقاري يتخطى الحدود”، ناقش المنتدى ثلاث محاور رئيسية، شارك في طرحها نخبة من أبرز قادة الصناعة والخبراء العقاريين، وشملت: مستقبل القطاع العقاري، تحقيق الاستدامة في القطاع العقاري، ودور التكنولوجيا العقارية في تعزيز القطاع.

وتناولت الجلسة الأولى أهم المبادرات الاستراتيجية التي تشكل ملامح مستقبل القطاع العقاري في البحرين، حيث ناقش المتحدث الرئيسي الدكتور محمود البرعي مستشار أول للسياسات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي دور التكنولوجيا العقارية في تعزيز دور القطاع العقاري وتحقيق الاستدامة. وتناولت الجلسة الافتتاحية، التي أدارها السيد محمد العماري رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع والقائم بأعمال رئيس قسم الشؤون القانونية آليات مبتكرة لبناء مستقبل العقارات في المملكة، وتضمنت رؤى من قادة القطاع وهم سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وسعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، والسيد عبدالحكيم الخياط رئيس مجلس إدارة ديار المحرق ورئيس مجلس إدارة درة البحرين؛ والدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار والعضو المنتدب لشركة بريق الرتاج. كما قدم سعادة الدكتور خالد عبدالله مدير عام بنك الإسكان كلمة حول الابتكار الوطني ناقش فيها كيفية استخدام التفكير التصميمي في تطبيقات التكنولوجيا العقارية.

وركزت الجلسة الثانية على استراتيجيات بناء مستقبل مستدام للبيئة العمرانية في البحرين، حيث ناقشت المتحدثة الرئيسية السيدة لينيت ساكيتو الخبيرة في التكنولوجيا العقارية الاستراتيجية دور التكنولوجيا العقارية في تشكيل مستقبل القطاع العقاري. وسلطت الجلسة، التي أدارها السيد علي مرتضى الخبير العقاري في المملكة العربية السعودية مساهمة التكنولوجيا العقارية في الاستدامة من خلال رؤى كل من أعضاء اللجنة وهم، السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، المهندسة أحلام زينل الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة، والدكتورة الشيخة فيّ بنت عبد الله آل خليفة رئيس جمعية البحرين للمدن الذكية.

وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على عدد من الأفكار والرؤى المتعلقة بالتكنولوجيا العقارية، أدارها السيد يوسف فرج الخبير في التحول الرقمي في معهد «BIBF»، وشملت عروض تقديمية حول أبرز التطبيقات العملية للتكنولوجيا في القطاع العقاري، بما فيها بنك المعلومات العقارية "عقاري" الذي قدمه السيد أحمد الكوهجي عضو في فريق عمل بنك المعلومات العقارية، ومنصة استثمار الأراضي الحكومية قدمها السيد حمود جاسم الحمود مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومنصة "بيتي" التي قدمها السيد خالد الخاجة مدير أول المبيعات والتسويق في بنك الإسكان، ومنصة "إستيتر" قدمها السيد عبدالله طارق الحسن نائب رئيس المبيعات في "إستيتر"، ومنصة "بامبوكورن" قدمها السيد نارايانان جاناباثي المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة في "بامبوكورن" ومنصة "بروبرتي فايندرز" التي قدمها السيد خالد السائح المدير التنفيذي لبروبرتي فايندرز في البحرين وقطر. كما قدم الكلمة الختامية للمنتدى المهندس أحمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق.

واشتمل المنتدى على معرض مصاحب عرضت فيه أحدث التقنيات والحلول والتكنولوجيات في المجال العقاري، بمشاركة كل من مؤسسة التنظيم العقاري، شركة ديار المحرق، هيئة التخطيط والتطوير العمراني، بنك الإسكان، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، شركة بريق، وشركة نسيج.

ويأتي إطلاق هذا المنتدى تنفيذاً لأحد أهم مبادرات الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 ورفع مستوى الثقافة العقارية لدى المتعاملين في القطاع، واستكمالاً لجهود المعهد بتأهيل العاملين بالمجال وسعيه لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تقديم الدعم اللازم من المعارف والمهارات والبيئة التعليمية المناسبة، وتعزيزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتزام شركة ديار المحرق بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تطوير الكوادر الوطنية وتزويدها بالخبرات الازمة التي تشارك في تطوير المشاريع الكبرى في المملكة.

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