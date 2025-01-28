نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، بالشراكة مع جامعة ديبول الأمريكية، حفل تخريج 80 طالباً من برامج الماجستير في إدارة الأعمال والعلوم المالية والعلوم في الموارد البشرية، بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، وسعادةالسيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، ووسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات، وأولياء أمور الخريجين، وذلك في فندق فور سيزونز خليج البحرين.

وافتتح برنامج الحفل بكلمة ألقاها الدكتور روبرت مانويل، رئيس جامعة ديبول، قدّم فيها التهنئة للخريجين، مؤكداً التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي والتعاون العالمي.

من جهتها ألقت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، كلمة الخريجين، شاركت فيها رحلتها الشخصية وأثر تعليمها في تطورها المهني.

وبدوره ألقى سعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، كلمة نوّه فيها بالعلاقات البحرينية الأمريكية المميزة على صعيد التعليم

كما ألقى الطالب الخريج من برنامج ماجستير إدارة الأعمال، السيد سيد علي حسن أسعد، كلمة شكر فيها المعهد وجامعة ديبول على دعمهم المستمر.

وقدمت الدكتورة سولين با، عميد كلية دريهاوس للأعمال، كلمة هنأت فيها الخريجين وأشادت بإنجازاتهم وفرصهم الواعدة في المستقبل.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، عن فخره بالشراكة الطويلة مع جامعة ديبول التي أسفرت عن تخريج أكثر من عقدين من الطلاب المتميزين. وقال: "يعكس هذا البرنامج التزامنا بتقديم تعليم عالمي المستوى يؤهل المهنيين للمساهمة الفعالة في تطوير كوادر مملكة البحرين . اليوم، العديد من خريجينا يشغلون مناصب رفيعة، مما يعكس جودة البرامج المطروحة."

وفي ختام الحفل، قام سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، بتسليم الشهادات للخريجين.

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