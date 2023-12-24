المنامة: حصد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، جائزة "أفضل مزود تعليم في التمويل الإسلامي لعام 2023"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد في نسخته التاسعة، والذي أقيم بتاريخ 28 نوفمبر 2023 في فندق الدبلومات في مملكة البحرين، لتكريم المؤسسات المالية الرائدة وقادة الابتكار في قطاع التمويل الإسلامي، وذلك وسط حضور قادة أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي قطاع المال والأعمال.

ويأتي فوز المعهد بهذه الجائزة المرموقة التي منحتها لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد (IRBA) بالتعاون مع شركة كامبريدج الدولية للاستشارات المالية (Cambridge IFA)، استكمالًا لمسيرة المعهد الريادية في تزويد قطاع التمويل الإسلامي المحلي والعالمي بكوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التغيرات الحديثة في سوق العمل.

وبهذه المناسبة، أكّد الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF أن هذا الإنجاز المرموق يعكس جهود المعهد في المساهمة في تنمية الثروة البشرية والنهوض بقطاع التمويل الإسلامي المحلي والعالمي، الأمر الذي سيعّزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي.

وأضاف بأن يواصل المعهد جهوده في توفير فرص التدريب للعاملين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية، بهدف بناء نظام بيئي شامل مكون من كوادر وطنية مؤهلة لدعم النمو الاقتصادي في المملكة.

كما أعرب الدكتور الشيخ عن خالص تقديره لأعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية في مركز التمويل الإسلامي بالمعهد، وذلك لجهودهم الحثيثة والمشهودة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز المرموق.

ويعتبر المعهد من أوائل المؤسسات التدريبية التي تقدم التأهيل المهني في مجال التمويل الإسلامي على مستوى العالم، ويعمل مع الجهات الرقابية والمؤسسات المالية الإسلامية ومؤسسات تنظيمية عالمية مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.

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