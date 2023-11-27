المنامة: حصد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الجائزة المرموقة للمبادرة التعليمية والتدريبية لعام 2023م ضمن احتفال جائزة الشرق الأوسط لقطاع التأمين لهذا العام.

وتم تنظيم هذا الاحتفال من قبل نشرة الشرق الأوسط للتأمين (Middle East Insurance Review) ، الذي يعِد دراسات رائدة في الشرق الأوسط لقطاع التأمين، حيث تم ترشيح المشاركين بعد عملية تقييم وتصويت أجريت من قبل نخبة من ممثلو قطاع التأمين على مستوى الشرق الأوسط وتم التدقيق عليها من قبل EY.

وتأتي هذه الجائزة كتتويج لجهود المعهد المتواصلة في تطوير الكفاءات وتقديم البرامج المتخصصة في قطاع التأمين حيث طرح المعهد مؤخراً برامج متعددة منها الشهادة المهنية للتأمين الصحي المصممة من قبل المعهد بالتعاون مع مختصين في قطاع التأمين الصحي بالإضافة الى برنامج مختص لمسوّي الخسائر لسوق التأمين السعودي ومنحهم شهادات مرموقة من المعهد الملكي لمسوّي الخسائر (Cert CILA & Dip CILA). كما قدم المعهد برامج تدريبية متقدمة للقضاة التجاريين بالتعاون مع البنك المركزي البحريني ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، تركز على القضايا التجارية والفنية والعقارية. إضافة إلى ذلك، أطلق المعهد برامج تعليمية تنفيذية مصممة خصيصًا للمديرين التنفيذيين والمدراء في القطاع التأميني بالتعاون مع كلية بايز للأعمال (Bayes Business School) في لندن، تغطي موضوعات محددة تخص المديرين التنفيذيين في المنطقة.

تشكّل هذه المبادرات جزءًا من جهود المعهد لتحقيق التميّز وتوفير البرامج ذات الجودة العالية لدعم النمو المستدام لقطاع التأمين في المنطقة.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور أحمد الشيخ، "نفخر بالحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تعكس جودة التدريب والتطوير المتميزة للدراسات التأمينية." وأضاف، "منذ إنشاءه في عام 1981، قدم معهد BIBF البرامج المتخصصة لتأهيل الثروة البشرية في قطاع التأمين وتزويدهم بالمهارات المتخصصة في هذا المجال، وقد خدمت الحلول التدريبية بالمعهد قطاع التأمين في أكثر من 16 بلداً. إذ تعتبر مؤهلات المعهد دليل على الإنجازات العديدة التي تحققت خلال العقدين الماضيين في هذا المجال".

وأشار أيضاً، "نحرص بشكل دائم على تعزيز جودة التدريب المتخصص في مجال التأمين، بهدف تحقيق تأثير إيجابي يسهم في استمرار تحقيق النمو المتوقع لهذا القطاع."

ومن جانبها أضافت رئيس مركز دراسات التأمين في معهد BIBF السيدة منال مشكور، "يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة دولياً للمرة الثالثة على التوالي منذ انطلاقتها في عام 2014م، الأمر الذي يدل على جودة التدريب الذي نقدمه على المستوى المحلي والإقليمي والذي مكننا من المنافسة على مستوى الشرق الأوسط وتخطي مرشحين متمثلين في شركات تـأمين إقليمية وهيئات مهنية دولية، وعليه نود أن نشكر جميع القائمين على هذه الجائزة ونشكر أيضاً شركائنا المحليين والدوليين لثقتهم المستمرة في المعهد، وإذ نتطلع لخدمة قطاع التأمين بتوفير الحلول التدريبية المتميزة للتقدم نحو النمو المستدام لقطاع التأمين المحلي والإقليمي".

والجدير بالذكر إن جائزة الشرق الأوسط لقطاع التأمين تعد من الجوائز الرئيسة لمنطقة الشرق الأوسط مع معايير محددة بشكل واضح من قبل لجنة تحكيم تتكون من 25 محكم الذي تم اختيارهم من أسواق التأمين المحلية والإقليمية والدولية.

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نبذة عن BIBF

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981م، وهو تابع لمصرف البحرين المركزي. يقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين والمنطقة لمجموع 64 دولة حول العالم، وقد عزز الالتزام بالتميز مكانة المعهد كمؤسسة رائدة في مجال توفير التعليم في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، حيث يعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في مجالات الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية والتنمية التنفيذية والمحاسبة والمالية والدراسات الأكاديمية والقيادة والإدارة والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة المشاريع وإدارة سلسلة التزويد، الأمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع الأعمال.