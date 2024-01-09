- البريد المصري يعلن عن إطلاق خدمة "بريدي" وهي أول خدمة بريدية رقمية معتمدة في مصر

- يتماشى "بريدي" مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتحول الرقمي، وسيوفر منصة بريد إلكتروني مسجلة رقمية آمنة للغاية وذلك من خلال مشروع مشترك بين البريد المصري وشركة Beyon Connect.

المنامة، البحرين: شاركت شركة Beyon Connect، إحدى شركات Beyon، في احتفالات عيد البريد المصري، بحضور كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، للاحتفال بهذه المناسبة السنوية التي تصادف تاريخ 2 يناير من كل عام.

أعلنت شركة Beyon Connect سابقًا عن توقيعها على اتفاقيه مشروع مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصري لإطلاق منصة البريد الرقمي المسجل "بريدي"، وذلك لتطوير حلول صناديق البريد الرقمية في مصر. وخلال الحفل، أشاد البريد المصري بالدور الذي تلعبه شركة Beyon Connect في تعزيز الخدمات البريدية في مصر، كما وتم الإعلان عن موعد إطلاق خدمة "بريدي" في الأشهر القادمة.

وفي حديث بهذه المناسبة، أوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري يخضع حاليًا لعملية تطوير كبيرة على كافة المستويات، بما في ذلك تحديث وتعزيز جميع الخدمات. وأكد على أن إطلاق منصة "بريدي" يأتى فى إطار إستراتيجية البريد المصري نحو تطبيق التحول الرقمي واستحداث خدمات جديدة رقمية ومؤمنة تلبي احتياجات المواطنين، موضحًا أن هذه الخدمة تقدم حلولاً وخدمات مبتكرة لصناديق البريد الرقمية بالتعاون مع شركة Beyon Connect البحرينية الرائدة في تقديم التقنيات المتقدمة، والتي تستخدم أفضل الوسائل التكنولوجية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة بطريقة أسهل وأسرع وأكثر استدامة وأمانًا. وأشار الدكتور فاروق إلى أنه قد تم إجراء كافة اختبارات منظومة البريد الالكتروني المسجل والخزينة الرقمية الآمنة بنجاح، ومن المتوقع إطلاق المنصة رسميًا في النصف الأول من عام 2024.

وقال كريستيان راسموسن، الرئيس التنفيذي لشركة: " Beyon Connect يسرنا أن تكون شركة Beyon Connect جزءً من رحلة البريد المصري نحو التحول الرقمي. ستتيح هذه الشراكة الإستراتيجية توفير منصة بريدية متقدمة توفر تجربة مستخدم آمنة وفريدة من نوعها، إلى جانب كونها تتوافق مع أعلى المعايير التقنية المتاحة في السوق المصري وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في إطار رقمي أكثر أمانًا.

وتابع قائلًا: "نحن نقدر بشكل كبير دعم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، للتجهيز لإطلاق هذه الخدمة واعتماد النهج المبتكر في البريد المصري، وذلك عبر تبني استراتيجيات رقمية مبتكرة لتحويل الخدمات البريدية التقليدية. كما ونتطلع إلى رؤية الإطلاق الرسمي لمنصة "بريدي" للمواطنين المصريين قريبًا".

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركةBeyon .

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