بحضور رواد الأعمال من القطاعين العام والخاص للمنتدى في نسخته الثانية

المنامة، البحرين: استضافت شركة Beyon منتدى 2023 Elevate، المنتدى التكنولوجي السنوي الذي يركز على الزبائن في نسخته الثانية، وبحضور أكثر من 300 زبون من المؤسسات المدعوة من القطاعين العام والخاص في البحرين.

وقد حضر المنتدى رئيس مجلس إدارة شركة Beyon الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد ، وذلك في فندق الريتز كارلتون يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر.

وقد أقيم المنتدى تحت شعار "تسريع التحول الرقمي"، وأصبح الحدث التكنولوجي الرائد في مملكة البحرين في وقت قصير، الذي يجمع بين رواد الأعمال، إلى جانب عرض الخبرات والموارد من شركات Beyon الرقمية وغيرها من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

ورحب الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في Beyon، بضيوف المنتدى وسلط فيه الضوء على التقدم الممتاز الذي أحرزته شركات Beyon الرقمية خلال العام الماضي، وأوجز إنجازاتهم الرئيسية وخططهم المستقبلية.

وبعد الكلمة الافتتاحية، ألقى الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين محمد علي القائد كلمة أمام الحضور، إذ تحدث خلالها عن الشراكة الجديدة القادمة بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وBeyon Connect والتي ستشهد قيام الهيئة بتعزيز نظام المصادقة الإلكتروني للمفتاح الإلكتروني المستخدم حاليًا من قبل المواطنين والمقيمين، من خلال استخدام تطبيق OneID، منصة الهوية الرقمية الخاصة بـ Beyon Connect.مؤكدًا توافق النظام المطور مع القوانين والمعايير المحلية والدولية، والتوجه نحو تدعيم هذا النظام بخدمة التخويلات للأفراد لاستخدام المعاملات الإلكترونية.

وتضمن المنتدى عروضًا تقديمية رئيسية قدمها عدد من رواد الأعمال ومتحدثين دوليين، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة Expel يانيك كوروف الذي ناقش النموذج المتغير للدفاع السيبراني، ونرمين حسن من البريد المصري التي تحدثت عن موضوع تبني صناديق البريد الرقمية من أجل مستقبل مستدام، بالإضافة إلى آدم رايان وتيسا جونز آدم راين من شركة Calligo الشركة البريطانية التي تقدم خدمات البيانات التحويلية، في عرض تقديمي حول تمكين الأعمال القائمة على البيانات من خلال المنظور البيئي والاجتماعي والحوكمة.

على مدار اليوم، عرضت شركات Beyon التي تركز على المؤسسات، Beyon Cyber وBeyon Solutions وBeyon Connect مجموعة منتجاتها وخدماتها، إلى جانب تقديم موضوعات رائجة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأمن السيبراني والمزيد خلال الجلسات الجانبية.

قال الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي بشركة بتلكو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: "نحن فخورون باستضافة برنامج Elevate في نسخته الثانية، كما سعدنا للغاية بالحضور الممتاز من جميع قطاعات الأعمال المختلفة. يمثل هذا الحدث فرصة ثمينة بالنسبة لنا للتواصل مع زبائننا وشركائنا، مع توفير منصة لمناقشة التوجهات الحديثة وطرق دعم قطاع المؤسسات بشكل أفضل. علاوة على ذلك، كانت المجموعة الواسعة من العروض التقديمية وحلقات النقاش مليئة بالمعلومات وجديرة بالاهتمام، مما أدى إلى إثراء خطة سير المنتدى."

وتابع قائلًا: "بالنيابة عن مجموعة Beyon، أود أن أعرب عن تقديري للخبراء الأفراد والشركات التي ساعدت في جعل Elevate 2023 حدثًا رائعًا. كما ونتطلع إلى التعاون في المستقبل مع المؤسسات وذلك بعد النجاح الذي احرزناه اليوم".

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