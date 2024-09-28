- المطر: هدفنا بناء مجتمع مالي واعٍ يمكنه دعم النمو الاقتصادي المستدام في الكويت عبر تكييف الثقافة المالية مع المنهج الدراسي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال تطبيق نظام اقتصاد الفصل في المدرسة

برنامج Bankee يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم بهدف تعزيز الثقافة المالية

يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم بهدف تعزيز الثقافة المالية الثقافة المالية عنصر أساسي في إستراتيجية التنمية الاقتصادية للكويت... وبرنامج Bankee نموذج يحتذى به للمستقبل

نموذج يحتذى به للمستقبل مبادرات البنك في المسؤولية الاجتماعية تستند إلى 6 ركائز هي التعليم والمرأة والصحة والبيئة والمجتمع ورفاهية الموظفين وتتماشى مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة ( SDGs )

- الجاسم: الندوة فرصة لتسليط الضوء على برنامج Bankee كأول تجربة مالية شاملة للطلاب في الكويت بدءًا من سن السادسة وفي بيئة تعليمية ملائمة

البرنامج ساهم في تعزيز التحولات السلوكية لدى الطلاب من حيث إدارة أموالهم وأصبحوا أكثر انتقاءً في مشترياتهم مع التركيز على الادخار كما أظهروا سلوكًا خيريًا

فخورون بدعوتنا لعرض برنامج Bankee في المملكة المتحدة كنموذج رائد في مجال تعليم الثقافة المالية في المنطقة

في المملكة المتحدة كنموذج رائد في مجال تعليم الثقافة المالية في المنطقة سعداء بالنتائج الإيجابية للتقييم الذي قامت به NatCen إحدى أهم مؤسسات البحث الاجتماعي المستقلة

إحدى أهم مؤسسات البحث الاجتماعي المستقلة دراسة NatCen أظهرت زيادة ملحوظة في مستويات الثقافة المالية لدى الطلاب وفهماً أفضل المصطلحات المالية الأساسية

شارك بنك الكويت الوطني في ندوة بعنوان: مبادرات التعليم التحويلي: رؤى من المملكة المتحدة والكويت في لندن بتنظيم من مؤسسة NatCen للبحوث الاجتماعية، حيث سلط الضوء على تقييم تجربة الثقافة المالية في الكويت بعد إطلاق برنامج Bankee قبل عامين.

وقد شارك في الندوة نخبة من التربويين وصناع السياسات والباحثين من الكويت والمملكة المتحدة لبحث سبل الابتكار واستكشاف دور التدخلات التعليمية المبتكرة في التحول التعليمي، مع التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كل من المملكة المتحدة والكويت.

وركزت الندوة على نتائج التقييم لبرنامج Bankee، والذي يُعد أحد المبادرات الاجتماعية الرئيسية لبنك الكويت الوطني لدعم الشباب والتعليم، والذي جرى تنظيمه بشراكة إستراتيجية مع وزارة التربية وهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" و"كرييتف كونفيدنس"، حيث تجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف NatCen Internationalبتطوير تقييم تأثير Bankee على المعرفة المالية للطلاب والسلوك المالي والسلوك العام في الفصل الدراسي.

وجرى تطبيق هذا البرنامج في عدد من المدارس الابتدائية في الكويت منذ العام 2022، وقد حصد البنك الجائزة البرونزية عن برنامج Bankee ضمن جوائز كورس عن فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حيث تعد تلك الجائزة تقديراً للابتكارات التي تقوم بها المؤسسات دمج الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطتها، وذلك تماشياً مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وخلال كلمتها الرئيسية، قدّمت مساعد مدير عام ورئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر رؤى حول استثمارات البنك الإستراتيجية في مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات، لا سيما في مجالات التعليم، وتنمية الشباب، والتثقيف المالي. وأكدت المطر على أهمية الثقافة المالية كعنصر أساسي في إستراتيجية التنمية الاقتصادية للكويت، مشيرة إلى نجاحات برنامج Bankee كنموذج يحتذى به في المستقبل.

وأضافت المطر "إن هذا البرنامج يتماشى مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) من خلال شراكات إستراتيجية مع وزارة التربية، و"نزاهة"، شريكنا الإستراتيجي "كرييتف كونفيدنس"، وقد نجح بنك الكويت الوطني في الوصول إلى أكثر من 15 ألف طالب و3 آلاف معلمة، ما يعزز الجيل القادم بالمهارات المالية الأساسية."

وأشارت المطر إلى أن "هدفنا هو بناء مجتمع مالي واعٍ يمكنه دعم النمو الاقتصادي المستدام في الكويت من خلال تكييف التثقيف المالي في المناهج الدراسية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال تطبيق نظام اقتصاد الفصل في المدرسة."

وعبرت المطر عن اعتزازها بالأثر الإيجابي الذي حققه برنامج Bankee على حياة الطلاب المشاركين، "فمن خلال تزويد الطلاب بالمهارات المالية الأساسية، نضع الأسس لمستقبل مالي أكثر شمولاً واستدامة"

كما أكدت المطر على إستراتيجية البنك في المسؤولية الاجتماعية، وخاصة في مجال التثقيف المالي. وقالت: "في بنك الكويت الوطني، نضع التعليم والتثقيف المالي كأحد أهم ركائز جهودنا في المسؤولية الاجتماعية. هدفنا هو التأكد من أن كل شاب في الكويت يمتلك الأدوات التي تمكنه من اتخاذ قرارات مالية واعية، ما يسهم في بناء مجتمع قوي".

وأوضحت المطر أن مبادرات البنك في المسؤولية الاجتماعية تستند إلى ستة ركائز تشمل: الشباب والتعليم، تمكين المرأة، الرعاية الصحية، رفاهية الموظفين، التوعية المجتمعية، والاستدامة البيئية. وبيّنت أن برنامج Bankee يعد نموذجاً يحتذى به في كيفية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الوعي المالي وإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على الأجيال القادمة.

تقييم برنامج Bankee ونتائجه

واستعرض ممثلو NatCen نتائج التقييم حول نشأة وتطوير وتنفيذ برنامج Bankee، والتي أظهرت تحسناً ملحوظاً بنسبة 10% في سلوك الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم في اتخاذ القرارات المالية المستقلة، وتحسين سبل الإنفاق والسلوك الخيري، ما يعكس تأثيره الكبير في المشهد التعليمي.

وقالت مؤسسة "كرييتف كونفيدنس" سمية الجاسم، شريك بنك الكويت الوطني في برنامج Bankee "نحن سعداء بالدعوة التي تلقيناها من مؤسسة NatCen للبحوث الاجتماعية من أجل فرصة عرض برنامج Bankee على الباحثين والأكاديميين في المملكة المتحدة".

وأعربت عن فخرها باستعراض التجربة في تحويل برنامج Bankee ليصبح أول تجربة شاملة للتعليم المالي في الكويت للطلاب بدءاً من سن السادسة من خلال تمكين الطلاب من اتخاذ قراراتهم المالية، لمساعدتهم على بناء مهارات مالية في بيئة آمنة وداعمة.

وأشارت الجاسم في مداخلتها إلى أهمية تسليط الضوء على برنامج Bankee كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم بهدف تعزيز الثقافة المالية، لافتة إلى أن نجاح البرنامج يؤكد أن الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص بإمكانها الدفع نحو تحقيق نتائج مؤثرة ومستدامة.

واستعرضت الجاسم عامين من عمر البرنامج: شمل العام التجريبي (2022-2023) 11 مدرسة، و900 معلم، و4 آلاف طالب. وفي العام الدراسي الأول (2023-2024)، شمل التوسع 30 مدرسة، و3,4 آلاف معلمة، ونحو 16 ألف طالب وطالبة. وبالنسبة للعام الثاني (2024-2025)، يهدف البرنامج الوصول إلى 60 مدرسة، و6 آلاف معلم، و30 ألف طالب وطالبة.

وعن الإستراتيجية التوسعية للبرنامج، قالت الجاسم: "لتحقيق توسع Bankee وضمان استدامته، قمنا بالتركيز على بناء قدرات في المدارس المشاركة من خلال ورش عمل لتدريب المدربين، وتوفير الأدوات والموارد، وتقليل اعتماد المعلمين على الدعم الخارجي من خلال تقديم لوحات بيانات مرئية وسهلة الاستخدام. كما أنشأنا نظامًا ذاتيًا داخل وزارة التربية، يمكّن المعلمين المؤهلين من الانضمام إلى شبكة )مدربو Bankee المعتمدون( لتقديم الدعم الحيوي خارج مدارسهم."

وبالنسبة للدراسة التي أجرتها NatCen، فقد أظهرت النتائج الأولية زيادة ملحوظة في مستويات الثقافة المالية لدى الطلاب، بما في ذلك فهم أفضل للمصطلحات المالية الرئيسية ومفاهيم مثل الجودة مقابل الكمية. بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا تحولات سلوكية حيث أظهر الطلاب قدرة أكبر على إدارة أموالهم، وأصبحوا أكثر انتقاءً في مشترياتهم، مع التركيز على الادخار للأهداف طويلة الأجل، كما أظهروا سلوكًا خيريًا.

خلال الحدث، جرى استعراض كيفية تطوير Bankee من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ. وأعربت الجاسم عن اعتزازها بالتغيير الذي أحدثه Bankee على الطلاب ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية صائبة وفي سن مبكرة وبيئة تعليمية آمنة. ولفتت الجاسم أيضاً إلى كيفية تكيف المدارس مع Bankee كأداة فعالة لإدارة الفصول الدراسية، ما جعل التعليم أكثر جذبًا للطلاب. كما نوهت بالدعم المستمر من الإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني، والذي كان حيويًا لنجاح البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى الندوة أتاحت فرصة للمقارنة بين التدخلات التعليمية في الكويت ومنطقة الخليج والمملكة المتحدة، حيث قدمت NatCen من خلال هذه الندوة منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الابتكار في التعليم والتعاون بين المتخصصين من الكويت والمملكة المتحدة، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تتيحها التدخلات التعليمية المبتكرة، خصوصاً تلك المدعومة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.

من خلال فعاليات مثل هذه، يثبت بنك الكويت الوطني مكانته الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية المستدامة، متماشياً مع رؤية الكويت 2035 والمعايير العالمية للتميز في المسؤولية الاجتماعية، وسيظل بنك الكويت الوطني ملتزماً بتوسيع برنامج "Bankee"، مع خطط للوصول إلى المزيد من المدارس والطلاب في مختلف أنحاء الكويت. وسيساهم التقييم المستمر والتطوير في ضمان بقاء البرنامج مؤثراً وملائماً للأجيال القادمة.

يذكر أنه تم تصميم برنامج Bankee بهدف تعزيز الثقافة المالية والسلوك المالي المسؤول بين طلاب المدارس الابتدائية. ويعتبر هذا البرنامج مبادرة وطنية تقدم نظامًا ومحتوى موحدين عبر المدارس العامة والمدارس الخاصة. وترتكز المبادرة على بناء شراكات إستراتيجية وجديدة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاحها وفعاليتها، بالإضافة إلى البحث والتشاور المكثف مع المدارس ومحللي السلوك، لضمان التوافق الثقافي والتعليمي، بما في ذلك مواد التعلم المخصصة والموارد والتجارب التجريبية في الفصول الدراسية المختارة.

ولا بد من الإشارة إلى أن المبادرة بذلت جهوداً لتدريب المعلمين وإشراك أولياء الأمور والطلاب وحظيت بدعم من مديري المدارس. ولهذه المبادرة أصحاب المصلحة الرئيسيون، وهم بالإضافة إلى بنك الكويت الوطني، كل من وزارة التربية، و"نزاهة"، و"كرييتف كونفيدنس"، والمدارس. ويمكننا القول إن برنامج Bankee يعتبر مسارًا لتعزيز العلاقات بين القطاعات وداخل المجتمعات المدرسية، ونهجاً للدفع بالتحولات المجتمعية نحو مكافحة الفساد، وتعزيز التعليم، والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

-انتهى-

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