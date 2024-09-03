دبي، الإمارات العربية المتحدة: أضاءت النسخة الرابعة من "عباية رالي" حلبة دبي أوتودروم في 24 أغسطس 2024، حيث اجتمعت أكثر من 200 امرأة للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية عبر استعراض قوي للوحدة والتمكين. وأبرزت مسيرة السيارات النسائية هذه، التي نظمتها شركة "أوربت إيفنتس" Orbit Events قوة وصلابة النساء من مختلف الجنسيات، وهن يقدن بفخر مركباتهن مرتديات عباءاتهن.

وتميز رالي هذا العام عن غيره من النسخ السابقة بغرس الإحساس بالانتماء للمجتمع والقوة الجماعية. واكتظت حلبة دبي اوتودروم بحيوية النساء الحازمات، حيث سعت كل واحدة منهن إلى ترك بصمتها الخاصة على المضمار. ومما زاد من حدة التشويق تجربة الدريفت المفعمة بالإثارة، التي صُممت للسيدات اللاتي يرغبن بالجلوس إلى جانب السائقة للاستمتاع بتجربة حماسية عالية الإثارة وشديدة السرعة.

وتضمن الرالي، الذي سلط الضوء على التزام المشاركات بإحراز التقدم والمستقبل المستدام، مجموعة رائعة من المركبات، من السيارات الخارقة الأنيقة والسيارات الرياضية إلى سيارات الدفع الرباعي 4x4 والدراجات الخارقة. وشكل الحدث أكثر من مجرد مسيرة سيارات نسائية، وإنما بياناً قوياً حول التمكين أيضاً، حيث أظهرت النساء بفخر مهاراتهن والتزامهن بمواجهة التحديات والتغلب عليها.

وخطفت "زيكر اكس" ZEEKR X، سيارة الدفع الرباعي الكهربائية المدمجة الفاخرة، الأضواء باعتبارها السيارة الرائدة في "عباية رالي"، الحدث المكرّس للاحتفال بالمرأة وتمكينها. وباعتبارها العلامة التجارية الرسمية للسيارات الكهربائية لهذا الحدث، تجسد "زيكر"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال السيارات الكهربائية الفاخرة، والتي تتولى توزيعها مجموعة عبد الواحد الرستماني (AWR)، روح الابتكار والتقدم. وانطلقت المسيرة النسائية بسيارة "زيكر اكس" و"زيكر 001"، مما يؤكد على التزام العلامة التجارية بالأناقة والرقي، ويسلط الضوء على مكانتها كعلامة رائدة في قطاع المركبات الكهربائية.

وقال "روبرتو كولوتشي"، مدير "زيكر" في مجموعة عبد الواحد الرستماني، قائلا: "يسعدنا أن نكون جزءاً من "عباية رالي"، الذي يعد بمثابة شهادة واحتفال بالمواهب المتنوعة والإبداع والتطلعات الطموحة للمرأة الإماراتية. من الأزياء إلى الاستكشاف والابتكار، استعرض الحدث إمكانات المشاركات اللارمحدودة، بما يتماشى تماماً مع مهمة "زيكر" و"مجموعة عبد الواحد الرستماني" لدفع التقدم والشمول. ونعتز بشكل خاص بتكريم "إيمان البستكي" لقيادتها الاستثنائية في مجال التوطين وتفانيها في تمكين المرأة الإماراتية في صناعة السيارات. ومن خلال الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات، فإننا نبني مستقبلاً تلعب فيه المواهب المحلية دوراً محورياً في تشكيل تقدم الأمة".

وقال "كانون وانغ"، المدير الإداري لدى "زيكر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنه لشرف كبير لنا أن نشارك في "عباية رالي" حيث يعكس هذا الحدث بشكل جميل قيمنا في زيكر – وهي قيم الابتكار والتمكين ونهج التفكير المستقبلي. لم تقتصر أهمية هذا الرالي على كونه مجرد احتفال بالسيارات ولكنه جسّد أيضاً قوة وإبداع وتصميم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن في "زيكر" ملتزمون بدفع عجلة التقدم وتوفير المنصات التي تمكّن الأفراد من استعراض قدراتهم الفريدة. لقد كان عباية رالي تجسيداً مثالياً لهذا الالتزام، ويسرنا أن نكون جزءاً من مبادرة تمهد الطريق لمستقبل أكثر شمولاً واستدامة".

واحتفل الحدث بيوم المرأة الإماراتية، تكريماً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. كما ضم نخبة من النساء الإماراتيات البارزات، بما في ذلك "ميثاء البلوشي"، مؤسسة "بي يو" و"أجايل كوتش". و"عبير مطروشي"، مدربة محترفة ومقدمة برامج إذاعية، و"العنود الهاشمي"، سيدة أعمال إماراتية ومستشارة، و"إيمان أحمد البستكي"، رئيس قسم التوطين في مجموعة عبد الواحد الرستماني. كما كرمت الفعالية النساء الإماراتيات الناجحات، ومن بينهن "آيات الرحمن الشعراوي"، خبيرة المخدرات في شرطة دبي النسائية، و"صفاء المهري"، أول امرأة حاصلة على كل أنواع رخص القيادة في الإمارات.

وقالت "عبير المطروشي"، مدربة محترفة ومقدمة برامج إذاعية: "إنه لشرف عظيم أن نحتفل ونكرم إنجازات المرأة الإماراتية في "عباية رالي" ويوم المرأة الإماراتية. لا يقتصر هذا الحدث على كونه مجرّد موكب سيارات، إنما يعد أيضاً بمثابة شهادة على قوتنا الجماعية ومنارة للأجيال القادمة. دعونا نستمر في كسر الحواجز وإلهام بعضنا البعض للوصول إلى آفاق جديدة من النجاح".

وقالت "العنود الهاشمي"، سيدة أعمال إماراتية ومستشارة: "إن تمكين المرأة يتعلق بخلق الفرص والقيادة بشجاعة. معاً، نحن نشكل مستقبلاً يمكن لكل امرأة فيه تحقيق أحلامها وإحداث تأثير دائم".

وسلط الحدث الضوء على مجموعة متميزة من النساء الرائدات في عالم السيارات، بما في ذلك "إيمان ثاني"، راكبة دراجات نارية محترفة وشهيرة. و"نهلة الرستماني"، المرأة الإماراتية الرائدة التي تحمل رخصة سباق، و"نورا الجساسي"، سائقة رالي إماراتية. و"سيدة عائشة عاطف"، مهندسة ميكانيكية. وكان من بين المكرّمات "فوزية زهور"، أصغر امرأة تحصل على رخصة مركبة ثقيلة في الإمارات وسائقة شاحنة، و"رنا حايك"، مهندسة بارعة وميكانيكية ومؤثرة.

كما تخلل الرالي أيضاً عرضاً للأزياء المحتشمة، لتسليط الضوء على العباية بوصفها رمزاً للقوة والأناقة العصرية. ومزج هذا العرض بشكل جميل بين الحرفية التقليدية والتصاميم المعاصرة، ليمثل احتفالاً بالهوية الثقافية مع لمسة من الفخامة والرقي.

وأُقيم الحدث بالشراكة مع "زيكر" ZEEKR ومجموعة عبد الواحد الرستماني وبدعم من "كاسترول إيدج"، وشارك فيه رعاة ذهبيون من بينهم مزارع العين، والحرمين للعطور، و Amaron ، ومجموعة عبد الواحد الرستماني التجارية، والراعي الفضي Travel Wings. وشملت قائمة شركاء الدعم كلا من "تشامبيون ديجيتال"، و"ديونز صالون"، و"ريبنز آند بالونز"، و"آرايا"، و"أبيكس إيفنتس"، وشريك المياه "جيما"، وشريك الهدايا "ريتشوالز"، و"إيف روشيه"، و"سويس إيمج"، وشريك الزهور FNP.ae، و"كافيه فل بين"، و"ذا جراند دانس أكاديمي"، و" SoCL"، و"رويال سي إنترتينمنت"، و"غيرلز مكانيك تيم"، و"سماش إيفنتس"، و"دي إكس دريفت"، و"ذا دريفت هوم"، و"كار آي دي"، و" LLOTT "، و"كار غيرلز أوف يو ايه إي".

واخُتتم "عباية رالي" باحتفاء متميز بقوة وإنجازات المرأة في دولة الإمارات، مُوحداً المشاركات من جميع مناحي الحياة، ومُستعرضاً قدراتهن على إحداث التغيير. وسلّط الحدث الضوء على الدور المحوري للنساء في المجتمع، ليحتفل بلحظة تاريخية من التمكين والوحدة.

-انتهى-

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