توفر ASUS Republic of Gamers (ROG) من خلالها أجهزة الحاسب الآلي لبطولات موسم الجيمرز والدوري السعودي الإلكتروني

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن شراكة استراتيجية مع شركة ASUS Republic of Gamers (ROG) مع قرب انطلاق موسم الجيمرز، الحدث الأكبر على مستوى العالم في الرياضات والألعاب الإلكترونية، في مدينة الرياض في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022.

وجرت مراسم توقيع الشراكة يوم الخميس الماضي في مقر الاتحاد والتي ستقوم ASUS Republic of Gamers (ROG) من خلالها بتوفير أجهزة الحاسب الآلي أثناء فترة موسم الجيمرز بالإضافة إلى الدوري السعودي الإلكتروني. كما تتيح لجميع زوار موسم الجيمرز فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات الإلكترونية في الركن الخاص بهم في بوليفارد رياض سيتي.

وقال الأستاذ خالد الشيخ -مدير تطوير الأعمال في شركة ASUS بالمملكة العربية السعودية: "سعداء بهذه الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وبكون ASUS Republic of Gamers (ROG) جزءاً من حدث عالمي بحجم موسم الجيمرز. لقد أسسنا (ROG) بهدف تقديم أفضل وأقوى أجهزة الحاسب الآلي المحمول الخاصة بالألعاب الإلكترونية، ونتطلع لمساعدة جميع الزوار في الوصول بمستوياتهم إلى أبعاد جديدة".

من جانبه، قال الأستاذ عمر بترجي – مدير التواصل، والتسويق والشراكات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "نُرحب بانضمام ASUS لقائمة الشركاء الرئيسين لموسم الجيمرز والدوري السعودي الإلكتروني ونُثمّن جهودهم المستمرة والتزامهم تجاه دعم قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية. سيقدم موسم الجيمرز على مدار 8 أسابيع تجربة استثنائية للزوار تتضمن الكثير من الأنشطة والفعاليات في موقع تم تصميمه خصيصاً للموسم ومزود بأحدث التقنيات بالتعاون مع جهات رائدة في المجال مثل ASUS، وسنكون في انتظار الجميع مع قرب موعد انطلاق الموسم".

وتحت شعار "بوابتك إلى العالم القادم"، يُنظم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية موسم الجيمرز الذي يرتكز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وسيقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي. والتي ستقام في موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات. كما يضم الموسم سلسلة حفلات تقام على مدى ثمانية أسابيع بمشاركة نجوم عالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، كما يقدم الحدث العالمي أكثر من ألف نشاط ترفيهي مقدمة لجميع أفراد العائلة. وبإمكانكم عبر الموقع الرسمي لموسم الجيمرز ومن خلال حسابات منصات التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستاجرام وتويتش معرفة المزيد من التفاصيل حول الحدث العالمي وكل ما يتعلق به.

#بياناتحكومية

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نبذة عن موسم الجيمرز

موسم الجيمرز الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية، يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويهدف إلى تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، حيث يتيح لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية خوض مغامرات شخصيتهم المفضلة على أرض الواقع.

يرتكز موسم الجيمرز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

كما يضم الموسم سلسلة حفلات تقام على مدى ثمانية أسابيع بمشاركة ثمانية نجوم عالميين يلهبون حماسة جماهير الموسيقى في الرياض، إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، كما يقدم الحدث العالمي أكثر من ألف نشاط.

يقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي. والتي ستقام في موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات.

الموقع الإلكتروني https://gamers8.gg/

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نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني من الأعمال على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع وتمكين المواهب.

منذ تأسيسها في أواخر عام 2017، نظم الاتحاد العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بمعايير عالمية استقطبت استثمارات قيّمة من جهات عديدة في القطاع الخاص بالمملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تعزيز الفرص في السوق السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: https://saudiesports.sa/ar/

تويتر: https://twitter.com/saudi_esports

فيسبوك: ports/https://www.facebook.com/SaudiEs

يوتيوب: fNpHCzm2hFR6_hbdg-https://www.youtube.com/channel/UC6h42

انستاجرام: https://www.instagram.com/saudi_esports/