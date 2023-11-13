(المنامة) اختتمت حملة صمم مستقبلك مساء يوم أمس المنافسة السنوية لقطاع الأعمال في نسختها الثامنة. وتأتي إقامة هذه المنافسة نظرا للنجاح الكبير الذي حققته في الأعوام الماضية، وتحقيقها تواصلاً فعالا بين العاملين في مختلف شركات الأعمال من جهة ومع شرائح المجتمع البحريني من جهة أخرى، فضلا عن كونه فرصة مميزة للكوادر العاملة في تلك الشركات لاختبار معلوماتهم في أجواء من التنافس الممتع، فقد اتيحت الفرصة هذه السنة للطلاب في المشاركة هذه المنافسة حيث كانت المنافسة لهذه السنة تحت حملة صمم مستقبلك التي تهدف ومنصة تتيح لأصحاب المواهب تقديم عروضهم الحية أمام الجماهير.

تمت هذه النسخة لهذا العام، والتي تم تنظيمها تحت راية حملة "صمم مستقبلك"، باعتناق بُعد جديد من خلال منح الطلاب فرصة المشاركة جنبًا إلى جنب مع المحترفين في مجال الأعمال. إن "مسابقة صمم مستقبل لقطاع الأعمال" لا يقتصر فقط على كونه منصة لاختبار معرفة الشركات في إطار دينامي وتنافسي، بل يشكل أيضًا مرحلة للكشف عن المواهب الناشئة بين الطلاب البحرينيين.

سلطت المسابقة الضوء على القطاعات الرئيسية للأعمال التي تسهم في تحقيق البحرين لمكانة رائدة كمركز للتمويل والأعمال. شاركت "APM Terminals"، "البنك الوطني البحريني"، "بنفت البحرين"، وفريق من طلاب "صمم مستقبلك" الموهوبين في مسابقة حماسية، حيث توج "APM Terminals” بطلاً للمسابقة بكل جدارة.

الجائزة الأولى كانت مكافأة نقدية قدرها 1000 دينار بحريني، وذهبت إلى فريق "APM Terminals" الذي أظهر ومعرفة كبيرة وعملاً جماعياً رائعًا للفوز في المسابقة. حصل "بنفت البحرين" على المركز الثاني، تلاه "البنك الوطني البحريني (NBB)" في المركز الثالث، وفريق "طلاب صمم مستقبلك" في المركز الرابع.

تم اختيار مقدمي البرنامج من خلال مسابقة تنافسية، حيث تألقوا كفائزين في مسابقة العرافة. قام حسين مجيد بتقديم دور المقدم الرئيسي للبرنامج على مدى الأربع ليالي، حيث جلب التشويق والحماس إلى المسرح. بالإضافة إلى ذلك، قامت كل من زهرة حسن وأميمة القلاف بتولي دور مقدم البرنامج لليلة واحدة، في حين شاركت سلسبيل النعيمي في الليلة الأولى والأخيرة.

حول ذلك، قالت الرئيس التنفيذي لـ"FinMark Communications" زهراء طاهر: "يسرنا تنظيم المنافسة السنوية لقطاع الأعمال للعام الثامن، بعد أن لاقت نجاحا وقبولا جماهيريا ومن قبل الشركات والمؤسسات المشاركة فيها في السنوات الماضية.

وأضافت: "أيضا من منطلق توضيح أهمية أهداف حملة صمم مستقبلك فقد حرصنا على تطوير مهارات الطلاب عن طريق إضافة طلاب في كل فريق لإتاحة الفرصة لهم للاكتساب الخبرات. وأيضا اتحنا الفرص للطلاب بتقديم العرض لهذه السنة حرصاً منا على اكتشاف المواهب الكامنة في المجتمع البحريني ودعمها من خلال منحها فرصة الظهور وتقديم ما لديها، فقد قمنا بأداء مسابقة طلابية لأصحاب المواهب في تقديم البرامج، الذي تم اختيار من خلالها المذيعين لتقديم المنافسة مباشرة أمام الجمهور لهذه السنة والتي تم اختبارات الأداء لتقييم لجنة تحكيم من قبل الإعلاميين البارزين.

يهدي معرض مسابقة صمم مستقبلك للأعمال لعام 2023 بالغ النجاح للرعاية المتفانية من الشركاء الرئيسيين. حيث قامت كريديماكس بتقديم الدعم كشريك مالي، في حين كانت تمكين شريكًا استراتيجيًا. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت شركة فولاذ القابضة في رعاية المسابقة، مضيفة قيمة إضافية من خلال تعزيز الأجواء التنافسية. تعبر مسابقة حملة صمم مستقبلك لقطاع الأعمال عن شكرهم وتقديرهم لكريديماكس وتمكين و فولاذ القابضة لمساهماتهم في إنجاح هذا الحدث.

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