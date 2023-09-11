بيير جاسلي من فريق فورمولا BWT Alpine سيعرض التصميم الفائز لخوذة السباق

دبي: أعلنت "بينانس" Binance، المنظومة العالمية لتقنية البلوك تشين ومنصّة العملات الرقمية الرائدة في العالم، اليوم، عن شراكتها مع بيير جاسلي، سائق فريق فورمولا BWT Alpine F1، والتي ستطلق "بينانس" من خلالها مسابقة لتصميم خوذة السائق الخاصة بسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، والذي سيقام في 26 نوفمبر 2023. وستكون المسابقة مفتوحة لمشاركة جميع مستخدمي "بينانس" الحاليين والجدد، بالإضافة إلى مشجعي سباقات الفورمولا F1 في جميع أنحاء العالم.

وتدعو "بينانس" جميع المشاركين في المسابقة لإطلاق إبداعاتهم وتقديم تصاميمهم الخاصة بالخوذة قبل تاريخ 8 سبتمبر 2023. ويرتكز مفهوم هذه المسابقة على الإبداع والتميز؛ حيث سيتم اختيار التصميم الفائزة وفقًا لما تعكسه من قيم "بينانس" ومفهومها في الإبداع، وتتوافق مع أهداف الحملة في تعزيز التواصل ضمن مجتمع رياضة السيارات. ويمكن الاطلاع على القائمة الشاملة لمتطلبات المشاركة في شروط وأحكام المسابقة.

وتعليقًا على الشراكة، قال بيير جاسلي: "يسعدني التعاون مع "بينانس" في مسابقة تصميم الخوذة التي تعتبر فرصة ثمينة للتفاعل مع مجتمع سباقات الفورمولا 1 والعملات الرقمية بطريقة إبداعية ومبتكرة. وأنا متشوّق لرؤية التصميم الفائز الذي يعكس مفاهمينا المشتركة نحو الابتكار، والذي سيرافقني خلال سباق الجائزة الكبرى الشهير في أبوظبي".

وستعلن "بينانس" بتاريخ 15 سبتمبر 2023 عن إسم الفائز بالجائزة الكبرى للمسابقة، وحصوله على امتياز استخدام التصميم في الخوذة الرسمية لبيير جاسلي خلال سباق الجائزة الكبرى. كما سيحصل الفائز أيضًا على خوذة طبق الأصل بتوقيع بيير جاسلي شخصياً.

ومن الجدير بالذكر أن "بينانس" قد أعلنت في فبراير 2022 عن شراكتها المتميزة مع فريق BWT Alpine F1، وهو أول فريق فورمولا F1 ينضم إلى منصّة بينانس Binance Fan Token. وفي إطار هذه الشراكة، قدمت بينانس رمز Alpine F1 Team Fan Token (ALPINE) باعتباره أداة مساعدة BEP-20 من خلال Binance Launchpad. يمكن لجميع مستخدمي "بينانس" الوصول إلى أداة ALPINE ومجتمع بينانس Binance Fan Token عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك التداول الفوري، ومشتريات البطاقات المصرفية، والمعاملات من شخص إلى شخص.

وإلى جانب شراكتها مع فريق إلى فورمولا BWT Alpine F1، تتعاون "بينانس" مع رياضيين عالميين مرموقين؛ مثل كريستيانو رونالدو ومنظمات رياضية مثل أكبر دوري لكرة القدم في البرازيل "برازيليرو أساي"، ونادي كرة القدم الإيطالي المرموق "إس إس لاتزيو"، وفريق كرة القدم الأوكراني "إف سي شاختار"، وغيرهم.

وبهذه المناسبة، قالت راشيل كونلان، نائب الرئيس للتسويق العالمي في "بينانس":"تعكس شراكاتنا الإستراتيجية مع بيير جاسلي وفريق فورمولا BWT Alpine F1 التزامنا بالتقريب بين عالم العملات الرقمية والرياضة العالمية للتحفيز على مزيد من الإبداع والابتكار. وبالاستفادة من خبراتنا العميقة في تقنية البلوك تشين وويب3 نهدف إلى ابتكار تجارب جديدة، وإتاحة فرص فريدة لتفاعل الجماهير مع الفرق والشخصيات الرياضية المفضلة لديهم بطرق فريدة لا تقتصر على التعريف بقدرات ويب3 فحسب، بل تهدف إلى توفير أجواء الترفيه والمتعة أيضًا".

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