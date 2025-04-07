قدمها نخبة من الخبراء العالميين وصنّاع القرار وأصحاب الرؤى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: بدأت اليوم سلسلة ورش العمل التمهيدية التي تأتي ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة “AIM” للاستثمار، التي تنطلق غداً الاثنين وتستمر حتى 9 أبريل الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي.

وسلطت الورش التي قدمها نخبة من الخبراء العالميين وصنّاع القرار وأصحاب الرؤى، الضوء على قطاعات رئيسية للاستثمار والابتكار، مقدمة منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التواصل الاستراتيجي وتوحيد الجهود العالمية لتعزيز التنمية في قطاعات اقتصادية وتكنولوجية عدة.

ترويج الاستثمار المحلي

واستعرضت أولى ورشات العمل التي جاءت تحت عنوان "كيفية تنفيذ خطة لترويج الاستثمار المحلي"، سبل تطوير الأطر الاستراتيجية لجذب الاستثمارات وضمان استدامتها، وركزت الجلسة على النمو المستدام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتنمية القطاعية المستهدفة، وتعرف المشاركين خلال الورشة على الأدوات والممارسات العالمية المعتمدة لبناء هيكلة استراتيجيات استثمارية تُعزز فرص العمل، إلى جانب أهمية تهيئة المناخ التنظيمي، وتطوير البنية التحتية، وتقديم الخدمات المبتكرة.

محفظة رواد الأعمال

فيما قدّمت شركة SALES CUBICLE ورشة عمل بعنوان "إتقان مبيعات الشركات: أطلق العنان للنمو وعزّز قيمة أعمالك"، والتي عرّفت المشاركين على أسلوب Cold Cubicle™، وهو نهج يدمج أدوات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي واستراتيجيات الأتمتة، وقدّمت الجلسة هيكلًا عمليًا لتحسين التواصل وبناء قنوات إيرادات متسقة، مع التركيز على تقنيات التفاعل العملي في بيئة المبيعات المتطورة اليوم.

تبع ذلك ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات الوصول إلى السوق: تعزيز القدرة التنافسية التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة ونمو الأعمال التجارية بين الشركات"، وزوّدت هذه الورشة قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة لدخول الأسواق الدولية، وتحسين مناهجهم التصديرية، وبناء علاقات تجارية بين الشركات من خلال دراسات حالة تفاعلية وتخطيط استراتيجي.

النمو والابتكار وجمع التمويل

فيما استعرض ظهير مولينز، الرئيس التنفيذي لشركة دالا لإفريقيا، خلال ورشة العمل التي جاءت بعنوان "كيف يمكن للشركات الكبرى والشركات الناشئة تحقيق قيمة مضافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، الأثر التحويلي للابتكارات الأفريقية بأسعار تنافسية وقدرتها على مواجهة تحديات الشركات ودفع عجلة النمو التنافسي في مختلف المناطق.

وسلطت شركة DREAM VC خلال ورشة العمل التي جاءت بعنوان "تسخير عقلية المشاريع لتحقيق نمو الشركات - دمج العالمين القديم والجديد: وضمن عناوين رئيسية شملت، الابتكار الخارجي، والتحول الرقمي، ورأس المال الاستثماري المجتمعي، وغيرها"، الضوء على فوائد دمج الابتكار الخارجي والتفكير الاستثماري في هياكل الشركات لتلبية متطلبات التحول الرقمي وتحديات السوق.

في حين قدّم خبراء من Exits MENA وضمن ورشة عمل حملت عنوان "من العرض إلى إتمام الصفقة - كشف أسرار نجاح جمع التمويل"، عرضاً لأفضل الممارسات التي تدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في عملية الاستثمار، بدءًا من تطوير العرض إلى استراتيجيات التفاوض، وقدّمت الورشة تجارب نموذجية وتحليلًا لدراسات الحالة، لتعزيز مهارات المشاركين وقدرتهم على الانطلاق بأعمالهم وجمع التمويل.

فيما اختتمت شركة TICK & TALK مشاركتها بتقديم ورشة عمل بعنوان "قوة الحضور: إتقان التحدث أمام الجمهور والعرض لأصحاب الأعمال في بيئات الاستثمار"، ركزت من خلالها على تعزيز مهارات التواصل وعقد الصفقات وبناء المهارات القيادة، لقادة الأعمال الذين يتطلعون إلى جذب الاستثمارات.

نماذج أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي

واستعرض داميان بونفو، وغريس إردمان، وفانيسا جينكس من COGYA، خلال ورشة العمل التي جاءت بعنوان "بناء نموذج أعمال عالمي قابل للتطوير للشركات الصغيرة والمتوسطة: سبل إتقان نمو الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام إطار MVB وAI Business Canva"، لقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث الأدواتٍ المعتمدة لتعزيز نماذج أعمالهم من خلال منظور إطار MVB وتحسين العمليات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وشكلت الورشة منصة مهمة للمشاركون للاطلاع على الاستراتيجيات التشغيلية وتقنيات التحقق من السوق التي تهدف إلى التوسع المستدام.

الاستثمار المستدام

فيما ركز معهد التنمية المستدامة - EPLO خلال ورشة عمل "الاستثمار المؤثر والتحليلات"، على مناهج الاستثمار المستدام، وأطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وقياس الأثر، مقدماً للمشاركين شهادات من EPLO وVerimpact وAIM Congress، تقديرًا لالتزامهم بتعزيز القيمة الاجتماعية والبيئية من خلال التمويل.

واختتم الورشات بتنظيم جلسة عمل حول تطبيقات الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز استخدام الروبوتات في قطاع التصنيع، وتناولت الجلسة التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة وأولويات دمج الروبوتات، مما ساعد الحضور على تحديد التطبيقات الاستراتيجية التي يمكن من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية ومواءمة السوق.

يذكر أن الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار والتي ستكون الأكبر، تنطلق تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي": الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتجمع القمة 20.000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم، ويشارك فيها 1200 متحدث فيما يفوق الـ 400 جلسة حوارية.

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