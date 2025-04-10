أكد سعادة ماهر طارش العليلي ـ عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أن الغرفة تحرص على تكثيف وتعزيز مشاركتها في الفعاليات الاقتصادية العالمية، موضحاً أن "قمة AIM للاستثمار 2025" تشكل منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم.

وأفاد أن غرفة عجمان، إلى جانب الجهات المشاركة ممثلة في "دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وهيئة المناطق الحرة في عجمان، وشركة الزورا للتطوير العقاري، ومركز ثرا لريادة الأعمال"، كثفت من عقد الاجتماعات الثنائية المشتركة مع الوفود الدولية المشاركة في القمة، بهدف بحث سبل التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات.

وأكد سعادة ماهر العليلي على أهمية "قمة AIM للاستثمار 2025" ودورها في تبادل الخبرات واستكشاف الشراكات الواعدة، والتعرف على أحدث التوجهات في مجالات الاستثمار والابتكار في مختلف القطاعات، ليعكس شعار القمة "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن" أهميتها وتأثيرها على الاقتصاد والاستثمار العالمي في الوقت الراهن.

من جانبه أكد علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، ان المشاركة في "قمة AIM للاستثمار 2025" تجسد جهود الغرفة في توسيع شبكة علاقاتها الدولية، والترويج للفرص الاستثمارية التي تزخر بها الإمارة في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال "حرصت غرفة عجمان والجهات المشاركة على تقديم عروض تعريفية متخصصة وعقد لقاءات مباشرة مع وفود من مختلف دول العالم، وتسليط الضوء على المقومات النوعية التي تمتلكها عجمان كموقع استثماري مرن وواعد".

وأكد الكيتوب أن الغرفة مستمرة في جهودها لتوفير منصة تفاعلية مستدامة لجذب المستثمرين، والعمل على دعم نمو الأعمال وتوسيع آفاق التعاون الدولي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبما يواكب رؤية عجمان 2030.

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