أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة): تناقش فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2025، أحدث الابتكارات والاتجاهات ضمن محاور النقاش الرئيسة للقمة والتي تشمل التصنيع العالمي ومدن المستقبل والاقتصاد الرقمي، لصياغة استراتيجيات استثمارية متطورة من شأنها تعزيز الابتكار والتحول الرقمي.

في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو تحول الاقتصاد ودمج التقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتحقيق تفاعلاً متكاملاً بين الإنسان والتكنولوجيا. تعمل قمة AIM للاستثمار على توحيد الجهود العالمية لتحسين الإنتاجية والكفاءة وتقديم خدمات ذكية ومبتكرة.

وتحت شعار "من الصناعة 4.0 إلى الصناعة 5.0: الاستفادة من الصناعة وإحياء المصانع المتقدمة"، يبحث محور التصنيع العالمي تحَول أداء النظام البيئي للتصنيع وتدعيم ابتكار المنتجات والكفاءة التشغيلية والاستدامة، ما يسهم في تعزيز مرونة الأعمال، ودفع عجلة الابتكار، وخلق فرص اقتصادية جديدة، إلى جانب تحسين جودة الحياة عبر تقديم حلول تسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وبالتزامن مع توقعات نمو حجم سوق التصنيع العالمي بقيمة تصل ل 535.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، فإن المناقشات حول هذا المحور ستركز على تعزيز الكفاءة وتسريع الاستثمارات في الابتكار وإحياء المصانع المتقدمة.

ويناقش محور مدن المستقبل والذي يحمل شعار "بناء مدن الغد: مركز للازدهار العالمي والتماسك الاجتماعي والفرص الاقتصادية من خلال المدن الكبرى والتعاون الدولي"، مجموعة من الأولويات على رأسها البنية التحتية الخضراء والتنقل الذكي والتنمية متعددة الاستخدامات، لبناء بيئات حضرية مستدامة ومرنة تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع تعزيز النمو الشامل لجميع السكان. ويأتي ذلك في ضوء توقعات الأمم المتحدة بارتفاع عدد سكان المدن إلى نحو 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050.

ويسلط محور الاقتصاد الرقمي، تحت شعار "احتضان التحول الرقمي: نظام بيئي من التقنيات الرقمية المترابطة من أجل مستقبل مستدام وشامل"، الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه التقنيات الرقمية في التحول العالمي إلى اقتصاد مدعوم رقميًا، وتعزيز مستقبل رقمي مستدام وشامل وآمن.

يشهد الاقتصاد الرقمي ازدهارًا كبيرًا حيث من المتوقع أن يرتفع عدد أجهزة إنترنت الأشياء من 16 مليار جهاز في عام 2023 إلى 39 مليار جهاز بحلول عام 2029، مما يعزز البنية التحتية الذكية في المدن المستقبلية ويعمل على تسهيل وتحسين الاتصال بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرارات القائمة على تحليل البيانات.

تشمل أجندة قمة AIM للاستثمار 2025 ضمن محاورها المتعددة، تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات أبرزها المعرض والجلسات الحوارية والخطابات الرئيسة وورش العمل والاجتماعات الثنائية. بهدف توفير منصة مثالية للمشاركين للاطلاع على أحدث التقنيات، واكتساب رؤى قيمة من خلال التواصل مع قادة الصناعة، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة ودعمهم لاتخاذ قرارات تسهم في تحفيز واستقطاب وتوجيه الاستثمارات العالمية مع الحفاظ على معايير الاستدامة وتوظيف وسائل التكنولوجيا المتقدمة.

ويشكل التحول الرقمي القاسم المشترك بين محور الاقتصاد الرقمي، ومدن المستقبل، والتصنيع العالمي، حيث تعتمد هذه المجالات بشكل كبير على الابتكار، والتكنولوجيا، وتحليل البيانات لتحقيق التقدم الاقتصادي. وتقود المناقشات خلال قمة AIM للاستثمار 2025 كيفية مواءمة الممارسات المبتكرة مع التطبيقات الواقعية عبر هذه المحاور الثلاثة التي تشكل ثلاثية قوية حاسمة للتنقل عبر تعقيدات عالم اليوم وتعزيز التحول الأساسي والكفاءة التشغيلية والاستدامة. وترسيخ قمة AIM للاستثمار 2025 كحدث محوري في تشكيل مستقبل هذه القطاعات الحيوية على مستوى العالم.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم فعاليات الدورة ال 14 من قمة AIM للاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.

وتناقش القمة 8 محاور رئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال. وتتناول موضوعات متنوعة منها السياحة والزراعة الذكية والرعاية الصحية وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وقضايا تغير المناخ والاقتصاد الأخضر.

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