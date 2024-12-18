أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اللجنة المنظمة لقمة (AIM) للاستثمار عن فتح باب المشاركة في مسابقة الشركات الناشئة الإقليمية لعام 2025، لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وتعزيز الابتكار والإبداع. وتدعو اللجنة المنظمة جميع المهتمين من الشركات الناشئة لتقديم طلبات المشاركة من خلال الموقع الإلكترونيhttps://startup.aimcongress.com/startup/pitch ، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 15 فبراير 2025.

تستهدف الجائزة دعم الشركات الناشئة في مرحلتي التمويل الأولي ومرحلة السلسلة "أ"، حيث تفتح أبواب المنافسة أمام رواد الأعمال من ثماني مناطق رئيسية تشمل: أمريكا اللاتينية، أفريقيا، أوروبا، الشرق الأوسط، الولايات المتحدة، الصين، رابطة دول جنوب شرق آسيا، والهند. وسيخوض الفائزون في هذه المراحل جولات التصفيات النهائية خلال قمة AIM للاستثمار 2025، حيث ستتاح لهم فرصة استعراض أفكارهم وابتكاراتهم أمام نخبة من المستثمرين البارزين وقادة الصناعة وصناع القرار العالميين.

سيحظى الفائزين في الجولات النهائية على استثمار مضمون، ما يمنحهم الدعم اللازم لتوسيع أعمالهم وتطوير شركاتهم الناشئة. وتقدم قمة AIM للاستثمار جوائز نقدية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعكس التزام القمة بتعزيز ريادة الأعمال على المستوى العالمي، مع التركيز على تمكين الشركات الناشئة وربطها بفرص استراتيجية للنمو والتوسع.

وفي هذا السياق، صرّح وليد فرغل، مدير عام قمة AIM للاستثمار، قائلًا: "تهدف هذه المسابقة إلى تحقيق رسالتنا المتمثلة في تمكين الشركات الناشئة عبر تزويدها بالموارد اللازمة، وربطها بشبكات المستثمرين، وفتح آفاق واسعة أمام فرص استثمارية جديدة. نحن متحمسون لاستقبال رواد الأعمال المبتكرين من جميع أنحاء العالم في نسخة هذا العام، ونتطلع إلى رؤية الأفكار الرائدة التي ستُحدث فرقًا في المشهد العالمي لريادة الأعمال".

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم فعاليات الدورة ال 14 من قمة AIM للاستثمار في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025 بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم. وتنظم القمة باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.

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