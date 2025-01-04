أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار عن فتح باب التقديم لجوائز AIM للتصنيع العالمي 2025، إحدى أبرز الجوائز العالمية التي تُكرم التميز والريادة في مجالات الاستدامة، الابتكار التكنولوجي، والتأثير المجتمعي.

تعكس الجوائز هذا العام شعار قمة AIM للاستثمار 2025: "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: التوجه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن". وتهدف إلى تكريم الإنجازات التي تعزز النمو المستدام والتحول الرقمي في قطاع التصنيع، مع توفير منصة تجمع كبار قادة الصناعة وصناع القرار والمستثمرين لاستكشاف آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية.

تضم الجوائز أربع فئات رئيسية تشمل جائزة التميز في التصنيع المستدام والتي تُكرم الشركات التي تُطبق ممارسات بيئية مسؤولة، مثل الحد من النفايات وتعزيز كفاءة الطاقة. وجائزة الابتكار في تكنولوجيا التصنيع المتقدمة والتي تحتفي بالجهات التي تتبنى تقنيات متقدمة كالأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين عمليات الإنتاج. وجائزة التميز في التصدير والتوسع العالمي والتي تُسلط الضوء على المؤسسات التي نجحت في توسيع نطاق تأثيرها وانتشارها في الأسواق العالمية. وجائزة المساهمة المتميزة للهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والتي تُقدر الجهود التي تُعزز البنية التحتية الصناعية وتدعم الشمولية الاجتماعية والرفاهية العامة.

يحظى الفائزون بتقدير عالمي من خلال عرض إنجازاتهم خلال قمة AIM للاستثمار، مما يعزز مكانتهم بين كبار القادة والمبتكرين الدوليين. كما تشمل الجوائز تغطية إعلامية واسعة النطاق، وتوفر فرصًا استثنائية للتواصل مع كبار التنفيذيين والمستثمرين وصناع السياسات خلال فعاليات القمة، ما يفتح الباب لشراكات استراتيجية تُحفز النمو والابتكار.

سيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم متميزة تضم خبراء وأكاديميين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة. ويرتكز التقييم على خمسة معايير رئيسية: الابتكار والريادة التكنولوجية، الاستدامة والتأثير الاجتماعي، الانتشار العالمي، التطبيق العملي، ورؤية القيادة. تضمن هذه المنهجية عملية مراجعة شفافة وعادلة تُبرز المساهمات الأكثر تأثيرًا في مستقبل التصنيع.

تستهدف الجوائز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القطاعات الصناعية، وتشمل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ومزودي الحلول التكنولوجية. ومن أبرز المجالات المؤهلة للتقديم: تصنيع السيارات، الفضاء، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الحيوية، الأدوية، المواد المتقدمة، والأتمتة الصناعية.

وسيخضع المتقدمون لعملية مراجعة دقيقة تبدأ بتقييم أولي، يليها إخطار المرشحين النهائيين بحلول 7 مارس 2025. وسيتم الإعلان عن الفائزين في 9 أبريل 2025 خلال قمة AIM التي ستُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تُعد جوائز AIM للتصنيع العالمي 2025 جزءًا أساسيًا من التزام قمة AIM للاستثمار بتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون الدولي. وتواصل القمة دورها كمنصة محورية لدفع عجلة الاستثمار في القطاعات الناشئة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، المدن الذكية، والاقتصاد الرقمي.

للمزيد من المعلومات حول الأهلية ومعايير التقييم وإجراءات التقديم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://manufacturing.aimcongress.com/global-manufacturing/awards.

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