أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تدعو اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار وكالات ترويج الاستثمار حول العالم للمشاركة في النسخة المرتقبة من جوائز AIM للاستثمار، والتي أصبحت منذ إطلاقها عام 2013 معيارًا عالميًا يحتفي بالتميز في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على التأثير الاقتصادي والاجتماعي والاستدامة.

تعد جوائز AIM للاستثمار منصة عالمية تهدف إلى تكريم الجهود البارزة التي تبذلها وكالات ترويج الاستثمار في استقطاب مشاريع استثمارية تُحدث تحولات نوعية في الاقتصادات المحلية. تُسهم هذه المشاريع في تنويع القطاعات الاقتصادية، خلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، مما يدعم الأهداف الاقتصادية الوطنية والمحلية.

تستقطب الجوائز مشاركات من وكالات ترويج الاستثمار من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وغرب ووسط إفريقيا، وشرق إفريقيا، وجنوب إفريقيا، وآسيا الوسطى، وجنوب وشرق آسيا، وأوروبا الشرقية، وأوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية. سيتم تكريم فائزين إقليميين إثنين من كل منطقة، مع منحهم اعترافًا دوليًا بمساهماتهم الفعّالة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

تخضع المشاركات لعملية تقييم دقيقة تُشرف عليها لجنة من أبرز خبراء الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم. ويعتمد التقييم على معايير تشمل الابتكار ونقل التكنولوجيا، الأثر الاقتصادي والاجتماعي، قابلية التوسع والاستدامة، التوافق مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، التكامل مع سلاسل التوريد المحلية، والقيمة الاستثمارية الإجمالية. يُولي التقييم اهتمامًا خاصًا بالنتائج القابلة للقياس مثل عدد فرص العمل التي تم توفيرها، وتنمية المهارات، ودعم التنويع الصناعي. ويضمن هذا النهج الشفاف أن يتم الاعتراف بالمشاريع الأكثر تأثيرًا.

تبدأ عملية تقديم طلبات الترشيح في 7 يناير 2025، وتستمر حتى 28 فبراير 2025. ستقوم لجنة التحكيم بتقييم المشاركات خلال شهر مارس، مع إخطار الفائزين بحلول 31 مارس 2025. وسيُقام حفل توزيع الجوائز في 7 أبريل 2025 خلال حفل عشاء مرموق في أبوظبي، بحضور قادة الحكومات، وكبار رجال الأعمال، والمستثمرين الدوليين.

تتيح جوائز AIM للاستثمار فرصة استثنائية لوكالات ترويج الاستثمار لتعزيز مكانتها على المستوى الدولي. يُمنح الفائزون مزايا فريدة تشمل، الاعتراف الدولي الرفيع المستوى، تغطية إعلامية واسعة النطاق، تسليط الضوء في التقرير الختامي لقمة AIM، والترويج عبر المنصات الرقمية التابعة للقمة.

تُعزز هذه الفوائد ظهور الوكالات الفائزة كمحركات رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يفتح لها آفاقًا جديدة للتعاون مع المستثمرين الدوليين.

وفي هذا السياق، صرّح السيد وليد فرغل، المدير العام لقمة AIM للاستثمار: "تُبرز جوائز الاستثمار التأثير التحويلي لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تكريم الجهود الرائدة التي تبذلها وكالات ترويج الاستثمار، نهدف إلى تشجيع الابتكار وتعزيز استراتيجيات الاستثمار العالمي، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الشامل."

يمكن لوكالات ترويج الاستثمار الراغبة في الترشح الاطلاع على معايير الأهلية، إرشادات التقديم، وعملية التقييم عبر زيارة الموقع الرسمي للجوائز من خلال الرابط التالي:

https://fdi.aimcongress.com/foreign-direct-investment/awards

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم فعاليات الدورة ال 14 من قمة AIM للاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025 بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم. وتنظم القمة باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.

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